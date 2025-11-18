Una figura de la selección argentina insistió con su sueño de jugar en River Plate: “En mi familia somos todos hinchas”

El delantero de la Selección y Atlético de Madrid sueña con vestir la camiseta del Millonario en el futuro

El fútbol argentino exporta talentos a Europa de a montones. Muchos de los jugadores que emigran sueñan con algún momento retornar y cumplir el anhelo de vestir la camiseta del club del que son hinchas. Este es el caso de una de las figuras que tiene la selección argentina, que volvió a manifestar el deseo de jugar en un futuro en River Plate.

En este caso, el delantero del Atlético de Madrid Nicolás González reiteró que su sueño es ser futbolista del Millonario, dado a que tanto él como su familia son fanáticos del club de Núñez. Ante la consulta acerca de los próximos objetivos cuando se finalice su experiencia en Europa, el extremo de 27 años respondió: “Hay objetivos y también sueños. Obviamente me gustaría regresar. Lo he dicho ya en varias entrevistas. Me encantaría vestir la camiseta de River por mí y familia, porque somos hinchas. Más que nada por mi hermano, porque es un enfermo total".

Luego, Nico González aclaró también en qué club le encantaría culminar su carrera. “Me encantaría retirarme en Argentinos Juniors, porque ya que me diste el pie te lo puedo decir; es el club que me enseñó todo, que me dio la vida, que gracias a eso soy lo que soy como persona, me hicieron madurar. Me encantaría poder vestir esa camiseta, ya sea un año, seis meses, lo que me toque, pero quiero llegar bien físicamente, que ese es uno de los objetivos que tengo. No me gustaría llegar todo roto“, expresó en una entrevista con DSports. También dijo que, si bien no definió el momento exacto de pegar la vuelta, sería a una edad similar a la de Leandro Paredes (31 años), quien regresó desde Roma a Boca Juniors.

Nico González, jugador del Atlético de Madrid, sueña con vestir la camiseta de River Plate (REUTERS/Ana Beltran)

No es la primera vez que Nico González hace público su interés por jugar en River. Así como Nicolás Otamendi, defensor del Benfica y nacido en Vélez, manifestó abiertamente su amor por el Millonario, el delantero que se inició futbolísticamente en Argentinos Juniors confesó su fanatismo el club. “Lo dije la primera vez, es hermoso todo esto, el reconocimiento, los saludos. Muy agradecido al presidente, a todos ustedes por el cariño. Estoy muy feliz. Esto viene de sangre, así que no hay ningún problema. Lo tengo que decir, lo digo. Me hago cargo que soy hincha de River. Les mando un saludo a todos ustedes, muchísimas gracias por el cariño de siempre y algún día me encantaría usar esta banda”, comentó con emoción el delantero el 24 de julio de 2024 luego de asistir al estadio Monumental para ver un partido del equipo de Marcelo Gallardo ante Lanús.

Por el momento, el bicampeón de América con la Selección, que sueña también con jugar su primer Mundial en 2026, tiene un próspero presente en el fútbol europeo, donde juega actualmente para el Atlético de Madrid de Diego Simeone junto a otros compañeros de la Albiceleste como Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Thiago Almada. En el Colchonero lleva 12 partidos y un gol.

Nicolás González declaró que es fanático de River Plate

La carrera de Nico González se inició en Argentinos Juniors, club en el que debutó el 27 de julio de 2016 en un partido de Copa Argentina ante Deportivo Laferrere. El delantero jugó una temporada en la Primera B Nacional (luego ascendió) con el equipo que dirigía Gabriel Heinze y luego completó 47 partidos, con 11 goles y 2 asistencias, lo que llevaron al Bicho de La Paternal a venderle la ficha al Stuttgart de Alemania en una cifra que rondó los 10 millones de dólares brutos.

Luego de tres temporadas en la Bundesliga (79 partidos, 23 goles y 10 asistencias), el delantero oriundo de Escobar fue adquirido por la Fiorentina de Italia en 2021, donde alcanzó su pico de rendimiento con 125 encuentros, 38 tantos y 19 pases-gol. Esto hizo que Juventus se hiciera de sus servicios en 2024. Tras 40 partidos y 5 goles con la Vecchia Signora, el Cholo Simeone se lo llevó al Atlético de Madrid.