Un bicampeón de América con la selección argentina declaró su amor por River Plate: “Algún día me encantaría usar esta banda”

Nicolás González declaró que es fanático de River Plate

El futbolista Nicolás González, reciente bicampeón con la selección argentina tras triunfar en la Copa América que se disputó en Estados Unidos, asistió al partido entre River Plate y Lanús por la Liga Profesional el último fin de semana. Presente en el Estadio Más Monumental, volvió a hablar sobre su ferviente apoyo por el Millonario y hasta expresó su deseo de jugar para el club en algún momento de su carrera.

La pasión de González por River no es nueva, pero sigue siendo llamativa considerando su procedencia deportiva y trayectoria profesional. El delantero de 26 años comenzó su carrera en Argentinos Juniors, antes de pasar al Stuttgart de la Bundesliga alemana y, actualmente, juega en la Fiorentina de Italia. A pesar de nunca haber estado vinculado oficialmente al elenco de Núñez, su amor por el club es innegable.

Durante el reñido empate 2-2 contra el Granate, González fue homenajeado por la dirigencia del club de Núñez. Ubicado en uno de los palcos del estadio, el jugador recibió una camiseta de River con su nombre y el número 15 en la espalda. En su intervención ante el medio de la entidad, confesó: “Lo dije la primera vez, es hermoso todo esto, el reconocimiento, los saludos. Muy agradecido al presidente, a todos ustedes por el cariño. Muy feliz. Esto viene de sangre, así que no hay ningún problema. Lo tengo que decir, lo digo. Me hago cargo que soy hincha de River. Les mando un saludo a todos ustedes, muchísimas gracias por el cariño de siempre y algún día me encantaría usar esta banda”, comentó con emoción el delantero.

Nico González con las dos Copa América que ganó

En octubre del año pasado, el atacante que luce la 10 del combinado de la Serie A de Italia había hablado de su vínculo con River: “La verdad, toda mi familia es de River. El fanatismo siempre estuvo ahí. Pero yo lo viví así, como un hincha más. Cuando me toca jugar en Argentinos el sentimiento cambia un poco, Argentinos me da todo. Obviamente les tengo un gran aprecio, pero soy hincha de River. El fanatismo siempre estuvo, más del lado de mi hermano. Mi hermano se vuelve loco en los partidos”.

Y agregó por entonces: “Cuando cumplí 18 me regalaron una remera firmada por todos los jugadores. La tengo todavía guardada, después voy a ver quién está. Creo que está Nacho”.

En aquel momento ya había expresado su sueño de cumplir el sueño de su familia de verlo vestido con la banda roja cruzada en el pecho: “Yo tengo muchas ganas, porque quiero cumplirle, no sé si es un sueño, pero quiero que mi hermano me vea con la camiseta de River, que para él sería muy lindo y para mi muy especial. Son muchas las ganas, pero hoy en día pienso acá. El día de mañana me encantaría estar en River, si Dios quiere. Pero los de mi alrededor saben que tengo muchas ganas de estar ahí. Si estoy en River me gustaría ganar todo, uno no va a River a pasear. El club exige eso. Me encantaría poder ganar la Libertadores, el campeonato. Son metas a largo plazo”.

A poco de iniciar su cuarta temporada en Fiorentina, González viene de sumar 12 goles en 29 partidos de la Serie A durante el calendario pasado. Además, a pesar de que no disputó el Mundial de Qatar, fue una parte fundamental de la selección argentina que conquistó la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y la reciente Copa América 2024, donde disputó 5 encuentros (2 como titular).

Nico González con la 10 de Fiorentina (Foto: EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI)