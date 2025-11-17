Deportes

Guillermo Barros Schelotto reveló detalles de su charla con Gallardo en Vélez-River: el sorprendente elogio del Mellizo

El técnico del Fortín se refirió a la conversación entre colegas en Liniers

El saludo entre Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo

El reencuentro entre Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo en el estadio de Vélez Sarsfield aportó un matiz especial al empate sin goles entre el equipo local y River Plate, más allá de las cuestiones estrictamente futbolísticas. La previa del partido estuvo marcada por la expectativa ante el saludo entre ambos entrenadores, protagonistas de recordados duelos en el pasado, especialmente la final de la Copa Libertadores 2018, cuando el Mellizo conducía a Boca Juniors.

Tras el empate 0-0, Barros Schelotto, actual director técnico del Fortín, ofreció su análisis en conferencia de prensa. El entrenador destacó la dificultad de enfrentar a River y valoró el rendimiento de su equipo: “Ellos tuvieron dos o tres llegadas de entrada pero con pelotazos largos. No es fácil imponerse a ellos, pero lo logramos. Estuvimos muy cerca del gol”.

El saludo entre Gallardo y Barros Schelotto al salir los equipos al campo de juego fue cordial y respetuoso, acompañado incluso de una sonrisa, reflejando la relación profesional entre ambos más allá de la histórica rivalidad que los enfrentó en numerosos Superclásicos.

Sobre el contenido de su diálogo con el entrenador de River, Barros Schelotto fue categórico: “Con Gallardo hablé cosas del partido, en la previa y en el post. Nada más que eso”, aseguró, descartando cualquier especulación sobre conversaciones fuera de lo habitual. Además, minimizó el carácter especial del encuentro para él: “No sentí que fue un partido especial para mí”.

El elogio de Guillermo Barros Schelotto para Gallardo

De todos modos, en diálogo con TyC Sports, volvió a insistir en que su conversación fue futbolística, pero también ofreció un inesperado elogio. “Nos quedamos hablando del partido, que tuvo dinámica y se jugó fundamentalmente. Nadie se tiró, nadie hizo tiempo, siempre se jugó y eso fue muy bueno”.

Luego, fue consultado por el mal momento que vive el Millonario y si le brindó algún tipo de apoyo. “Gallardo no necesita ninguna palabra de aliento mía ni ningún consejo. Tiene bien claro la función que cumple en River, lo importante que fue en el pasado y que puede ser en el futuro”, aseguró el Mellizo.

En cuanto al partido, el técnico también reconoció que los primeros momentos del duelo resultaron complicados para Vélez, atribuyéndolo a la presencia de varios jugadores que no venían siendo titulares: “Nos sorprendieron los primeros minutos, y creo que se debió a que hoy en nuestra formación hubo muchos que no venían jugando”.

Los técnicos posan para la
Los técnicos posan para la foto (Foto: FOTOBAIRES)

Consultado sobre si consideraba que Vélez mereció la victoria, Barros Schelotto evitó entrar en polémicas: “No me interesa esclarecer si merecimos ganar, porque eso va a generar una discusión del otro lado y no me interesa”.

El empate deja a River en una situación comprometida respecto a la Copa Libertadores. Al ocupar el cuarto puesto en la tabla anual, el equipo de Núñez necesita que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors se consagren campeones del Torneo Clausura para acceder al repechaje del certamen continental. También existe otra vía que lo clasificaría de manera directa a la Libertadores: salir campeón del Clausura.

Por su parte, Vélez finalizó cuarto en la zona B con 26 puntos y disputará los octavos de final como local, mientras que River quedó sexto con 22 unidades y el primer duelo de los playoffs los jugará en condición de visitante, frente al equipo que finalice tercero en la Zona A.

