Los dos resultados que necesita River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El Millonario igualó con Vélez en Liniers y no pudo obtener el tercer puesto en la Tabla Anual. Por ello, dependerá de otros equipos para entrar al máximo certamen continental. Los detalles

La igualdad sin goles entre River Plate y Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani dejó al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo en una posición delicada respecto a su aspiración de disputar la Copa Libertadores 2026. Aunque ambos equipos aseguraron su presencia en los octavos de final del Torneo Clausura, el resultado complicó el panorama internacional para el Millonario, que ahora depende de terceros para acceder al certamen continental.

El encuentro, correspondiente a la última jornada del Torneo Clausura, mostró a River con una actitud ofensiva desde el inicio. El equipo visitante generó tres situaciones de peligro en los primeros minutos, pero la reacción de Vélez, bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, equilibró el desarrollo del partido. Durante el último cuarto de hora de la primera parte, el Fortín tomó la iniciativa y dispuso de las ocasiones más claras, aunque la falta de eficacia mantuvo el marcador en cero.

River deberá salir campeón para entrar a la Libertadores

En la segunda mitad, el ritmo se intensificó y ambos equipos protagonizaron un juego dinámico, con llegadas constantes a las áreas rivales. Los arqueros Tomás Marchiori y Franco Armani se destacaron con intervenciones decisivas. A los veintitrés minutos, Armani evitó la caída de su arco tras una jugada de pelota parada que culminó con un remate de Tomás Cavanagh, quien desperdició la oportunidad con el arco vacío. Poco después, el juvenil Thiago Acosta de River intentó sorprender con un disparo de media distancia, pero Marchiori respondió enviando el balón al tiro de esquina.

Con este resultado, River figura en la cuarta posición de la tabla anual, lo que no le garantiza un cupo directo a la competición continental. Ahora, su clasificación depende de un resultado externo: debe esperar que el campeón del Torneo Clausura sea uno de los siguientes equipos —Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors— para tener acceso al puesto de repechaje que otorga la Libertadores.

De todos modos, esta opción podría quedar descartada en caso de que Racing le gane por más de cinco goles a Newell´s. La Academia podría alcanzar la línea de River y superarlo por diferencia de tantos.

Esta combinación de resultados adversos y el rendimiento en la tabla de posiciones deja al Millonario en una posición de espera, sujeto al desenlace del campeonato y a la actuación de equipos rivales para concretar su participación en el principal torneo de clubes del continente. Aun así, el acceso a los playoffs del Clausura también le dio una nueva chance. En caso de consagrarse campeón, el elenco de Núñez se clasificará de manera directa al máximo certamen continental.

El equipo de Gallardo ya había visto cerrarse otras vías de clasificación tras ser eliminado de la Copa Libertadores por Palmeiras y de la Copa Argentina por Independiente Rivadavia. Por este motivo, la tabla anual se había transformado en la última esperanza para el club de Núñez. Si no logra el objetivo, River deberá conformarse con disputar la próxima edición de la Copa Sudamericana, un desenlace que marcaría el cierre de un año adverso para la institución.

Por su parte, Vélez Sarsfield finalizó cuarto en la zona B con 26 puntos y disputará los octavos de final como local, mientras que el Millonario quedó sexto con 22 unidades y jugará el primer duelo de los playoffs en condición de visitante. Dicho esto, Gallardo deberá enfocar en tratar de conseguir una nueva estrella para poder entrar a la Copa Libertadores 2026.

El conjunto de Marcelo Gallardo no pudo hacer pie en Liniers y quedó con escasas posibilidades de jugar el certamen internacional al terminar cuarto en la tabla anual: necesita que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors salgan campeón del Torneo Clausura. A pesar de la igualdad, tanto el Millonario como el Fortín clasificaron a los octavos de final

