Batalla campal entre dos selecciones que jugarán el Mundial 2026: la agresión de un futbolista a dos rivales

Pelea entre EEUU y Paraguay en amistoso previo al Mundial

El partido amistoso disputado el sábado en el Subaru Park de Chester, cerca de Philadelphia, concluyó con una violenta pelea entre los equipos de Estados Unidos y Paraguay, manchando un encuentro que, en lo deportivo, terminó 2-1 a favor del conjunto local. La trifulca se desató en los minutos finales, dejando imágenes de tensión que circulan a través de medios internacionales.

El incidente comenzó cuando Gustavo Gómez, capitán de Paraguay, y Alex Freeman, defensor estadounidense, se enfrentaron por una pelota dividida durante una disputa por un saque de banda en el minuto 91. El forcejeo escaló tras un cruce de palabras y la intervención de Sebastian Berhalter para defender a su compañero, lo cual derivó en empujones, sumando a varios futbolistas de ambos equipos antes de la intervención de los cuerpos técnicos. Incluso miembros del banco intentaron separar a los involucrados, sin lograr evitar que la situación se agravara.

En otro de los momentos destacados del cruce se puede ver al marcador central del Palmeiras y capitán del combinado guaraní tomando del cuelo al arquero de los norteamericanos Matt Freese.

La imagen de Freeman tras su cruce con Gómez

De acuerdo con registros audiovisuales, Freeman terminó con una lesión visible en la boca después que Gómez lo tomó en el forcejeo y presencia de sangre, mientras otros jugadores y asistentes presentaron golpes leves. Las imágenes de la TV que muestran cómo se amontonaron los futbolistas y el personal técnico lanzando golpes, serán revisadas por los organizadores para determinar si corresponde aplicar sanciones disciplinarias tras el escándalo.

El árbitro y los organizadores detuvieron el encuentro para restaurar el orden en el campo. Luego de algunos minutos y sin sanciones graves, el partido se reanudó. Las selecciones completaron el tiempo restante sin nuevos incidentes, aunque la salida rumbo a los vestuarios se dificultó por la tensión persistente entre integrantes de ambos planteles.

Se vivieron momentos de tensión durante el partido entre EEUU y Paraguay (AP)

En el plano deportivo, Estados Unidos dominó la posesión y la intensidad física desde el inicio. El conjunto norteamericano abrió el marcador apenas al minuto 4 gracias a un cabezazo de Giovanni Reyna, quien reapareció en la selección tras más de un año marcado por lesiones. Reyna, hijo del histórico ex capitán estadounidense Claudio Reyna, ofreció un rendimiento destacado con un gol y una asistencia en su regreso bajo la dirección de Mauricio Pochettino.

A los 10 minutos, Alex Arce alcanzó el empate de cabeza para Paraguay, luego de un centro preciso de Miguel Almirón. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro planteó una estrategia enfocada en evitar el avance estadounidense, aunque se mantuvo buena parte del encuentro en zona defensiva debido a la presión alta del rival.

En el segundo tiempo, Estados Unidos incrementó el dominio territorial y el asedio al arco visitante. El segundo gol local llegó tras un error defensivo: Juan Cáceres intentó retroceder el balón, acción que derivó en una recuperación de Reyna, habilitación a Folarin Balogun y definición para sellar el 2-1 final. La jugada también incluyó un fallo en el despeje de Damián Bobadilla, permitiendo que el balón quedara servido para el atacante del Mónaco.

El conjunto paraguayo cayó por 2-1 (AP)

Paraguay buscó reaccionar, pero sus intentos ofensivos chocaron contra la defensa estadounidense y al final no logró revertir la desventaja. Blas Riveros fue el más incisivo por la banda izquierda, generando opciones que estremecieron la defensa local, aunque sin éxito en la puntada final.

El seleccionado de Estados Unidos, anfitrión del Mundial 2026 junto a México y Canadá, volverá a presentarse el martes en Tampa frente a Uruguay. Paraguay, por su parte, cierra su primera presentación en la gira norteamericana con una derrota que genera preocupación dentro del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro.