La áspera respuesta de Prestianni a las burlas a la Selección tras perder la final del Mundial Sub 20: “Parece que Chile fue campeón”

El futbolista del Benfica le concedió un reportaje al canal de YouTube, Vestuario Stream

La relación de la selección argentina con el público de otros países que fueron a alentar en los estadios del Mundial Sub 20 fue una historia en sí misma desde el inicio de la competición. Los silbidos de los chilenos al momento de los himnos marcó el paso de la Albiceleste y, en cada duelo, se hacía sentir la presión sobre el equipo de Diego Placente, incluso en la final con derrota 2-0 sobre Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago.

Gianluca Prestianni fue uno de los blancos más fáciles de los hinchas porque fue el primer futbolista en hacerse eco de los chiflidos de la afición local en suelo trasandino, sumado a que se tomó revancha de Colombia y de México después de sendas declaraciones que caldearon el ambiente. “Nos pone felices que todos los países estén en contra de nosotros, te hace sentir que estás haciendo las cosas muy bien”, declaró el extremo del Benfica en charla con el podcast Vestuario Stream.

A continuación, Prestianni apuntó a que ese mal trato solo era mayor fuego interno para demostrar sus habilidades en la cancha: “Me gusta jugar estos partidos que son picantes, la gente te putea todo el tiempo y eso te motiva más. Me gusta pedir más la pelota y mostrar mi juego”.

Por otro lado, el ex hombre de Vélez se desentendió de las burlas recibidas tras perder la final, luego de que el grupo de la Celeste y Blanca siempre se mostró respetuoso de cada rival en la previa a cada uno de sus partidos: “Le ganamos a México y a Colombia que fueron los que hablaron antes del partido. Nosotros perdimos la final, nos callamos la boca y ya está. Ellos cargaron, pero nos la bancamos. Parecía que había sido campeón Chile, estaban más pendientes los chilenos que los marroquíes”.

“Nosotros sabíamos que si le dábamos importancia a la gente de México o de Chile, que nos cargaban porque aparecen cosas... Sabemos que no le tenemos que dar importancia. Nosotros le ganamos a México y los dejamos afuera. Chile ni clasificó a cuartos, quedó afuera en octavos”, sentenció.

Prestianni se sumará al Benfica a partir del partido de este fin de semana (Crédito: Reuters/Pablo Sanhueza)

El juvenil de 19 años fue uno de los autores de una burla más ácida dirigida a los mexicanos después de la victoria en cuartos de final, ya que se lo vio junto al plantel en su retirada del estadio con un parlante donde se escuchaba la cortina musical de “El Chavo del Ocho”, el popular programa infantil mexicano de Roberto Gómez Bolaños. “Eso es parte del folklore”, remató Gianluca Prestianni bajándole el tono a la polémica.

Ya en semifinales, el jugador le dedicó un párrafo al entrenador de Colombia, César Torres, tras imponerse a la Tricolor: “Vimos que hasta el técnico de ellos habló de que somos provocadores, pero es todo lo contrario, ninguno de nosotros sale a hablar antes del partido, al contrario. Nosotros intentamos demostrar adentro de la cancha como pasó hoy”.

La Selección Sub 20 de Diego Placente dejó una gran imagen. El equipo se alejó de los micrófonos y usó las frases ajenas como combustión para alimentar un sueño que encontró su fin en el partido decisivo y mereció los elogios de Lionel Messi: “¡Cabeza en alto, muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”.

También se sumó Lionel Scaloni a los halagos con un mensaje en redes sociales: “Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha… Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. ¡Vamos Argentina!”.