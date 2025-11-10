Sorpresa en la selección argentina: desafectaron a Enzo Fernández, Julián Álvarez y otros dos jugadores para el amistoso con Angola

Enzo Fernández y Julián Álvarez no serán de la partida en el último partido del año de la Selección (REUTERS/Rodrigo Valle)

La selección argentina confirmó que Lionel Scaolini no contará con cuatro jugadores citados en un inicio para el último partido del año frente a Angola en África. Enzo Fernández y tres de los cuatro futbolistas convocados del Atlético Madrid, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina, fueron desafectados en el primer día de acción de la Albiceleste.

Según el comunicado que publicó la Asociación del Fútbol Argentino, los motivos fueron diferentes. Por el lado del volante del Chelsea, su baja se debe a una cuestión física. “Padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación”, indicó el informe. En el caso del trío del Aleti, la cuestión de su ausencia se deberá a cuestiones vinculadas con el ingreso al país donde se disputará el encuentro, a jugarse el próximo viernes 14. “Los tres futbolistas del Atlético de Madrid se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”, agregó el reporte.

Tras el triunfo 3-0 de Chelsea ante Wolverhampton, el popio ex jugador de River Plate comentó su presente físico y dejó en claro que no se iba a sumar al equipo nacional. “Hace cuatro meses vengo con un edema óseo que creo que empeoró en las últimas semanas. Estuve hablando con el cuerpo médico porque tengo un problema en la rodilla y tomamos la decisión de descansar”, dijo en diálogo con los medios luego del encuentro por la Premier League.

Hay que recordar que en las últimas horas, Argentina sumó dos nombres inesperados a su concentración en Alicante, España, en el marco de la preparación para el compromiso que cerrará el año futbolístico a nivel selecciones. Lisandro Martínez, defensor del Manchester United, y Kevin Mac Allister, jugador del Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, se sumarán al grupo bajo la supervisión de Lionel Scaloni.

La presencia de Licha marca un hito en su proceso de recuperación tras la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda sufrida en febrero de 2025 durante un partido de la Premier League frente al Crystal Palace. El zaguero, de 26 años, no disputó encuentros oficiales desde entonces y, aunque ya se reincorporó a los entrenamientos en el Centro de Carrington con el plantel de los Diablos Rojos, todavía no fue incluido en las convocatorias para partidos oficiales ni sumó minutos en la actual temporada. Su regreso a la concentración argentina responde a la estrategia del cuerpo técnico, que busca facilitar su readaptación progresiva al ritmo de trabajo del equipo nacional, con la mirada puesta en los desafíos que se avecinan en el calendario internacional.

Scaloni no contará con cuatro citados en un inicio para el amistoso en Angola (AFP)

La última aparición de Martínez con la camiseta argentina se remonta a octubre de 2024, cuando participó en la victoria por 6-0 sobre Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas. Posteriormente, la lesión sufrida en la liga inglesa lo marginó de la convocatoria de noviembre de ese año. Aunque ya participó en entrenamientos con el Manchester United, no fue convocado para el reciente encuentro ante el Tottenham Hotspur ni viajó a Londres para ese compromiso. Existe la posibilidad de que figure en el banco de suplentes en el partido posterior a la fecha FIFA, cuando el United se enfrentará al Everton el próximo 24 de noviembre.

El cuerpo técnico de la Selección valora especialmente la solidez, experiencia y versatilidad de Lisandro Martínez, quien puede desempeñarse tanto como lateral como en la posición de volante central. Su liderazgo fue fundamental en los recientes éxitos del equipo bajo la conducción de Scaloni, y su reintegración gradual apunta a fortalecer la estructura defensiva de cara a los próximos amistosos, la Finalissima ante España prevista para fines de marzo y la preparación para el Mundial 2026. En la Copa América 2024, Martínez logró quedarse con la titularidad y se consolidó como la principal alternativa a Nicolás Otamendi y Cuti Romero en la zaga de la Albiceleste. En el United, su influencia es tal que los aficionados lo apodaron “el Carnicero”, convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos del club.

Junto a Martínez, la convocatoria de Kevin Mac Allister representa otra novedad en la concentración. El defensor de 28 años milita en el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica y se reencontrará en la selección con su hermano Alexis. Su perfil polifuncional, capaz de desempeñarse como lateral o central en una línea de cinco, ofrece nuevas alternativas tácticas para el cuerpo técnico. Con pasado en Argentinos Juniors y un breve paso por Boca Juniors, Mac Allister se afianzó en el fútbol europeo gracias a su adaptación táctica y técnica, mostrando un nivel que ha llamado la atención de los responsables de la selección.

Kevin Mac Allister, la sorpresa de Scaloni (REUTERS/Yves Herman)

AGENDA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA HASTA EL MUNDIAL

Fecha FIFA - Noviembre 2025

Amistoso Internacional: Argentina vs. Angola (Luanda, Angola) - Viernes 14 de noviembre

Sorteo del Mundial - Diciembre 2025

Viernes 5/12 a las 13.00hs | Sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.

Fecha FIFA - Marzo 2026

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Finalissima: Argentina vs. España, sede a definir **.

A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival y sede a definir

** Final sujeta a confirmación dependiendo la clasificación de España al Mundial.

Fecha FIFA - Junio 2026

A confirmar entre el 1/6 y el 9/6 | Dos encuentros amistosos con rivales y sedes a definir ***.

*** Honduras y México serían los rivales de esta ventana.

Copa del Mundo 2026 - del 11 junio al 19 julio de 2026

A confirmar entre el 11/6 y 27/6 | Tres partidos de la fase de grupos con rivales y sedes a definir ****.

****Las siguientes fases dependerán de la actuación de la selección argentina.