Con seis ausencias entre lesionados, suspendidos y convocados FIFA: el inédito equipo de River que Gallardo pondría ante Vélez

Marcelo Gallardo tiene que armar un verdadero rompecabezas para visitar a Vélez (Fotobaires)

La incertidumbre domina el presente de River Plate ante la inminente visita a Vélez Sarsfield, un duelo que definirá no solo su continuidad en el Torneo Clausura, sino también su futuro en la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo afronta este compromiso decisivo con una formación inédita, marcada por seis ausencias clave y la presión de resultados adversos recientes.

La derrota en el Superclásico frente a Boca Juniors profundizó la crisis futbolística y anímica del conjunto de Núñez. El traspié no solo dejó secuelas en la Tabla Anual, donde Argentinos Juniors desplazó a River del tercer puesto, sino que también redujo al mínimo el margen de error para asegurar la clasificación a la próxima Libertadores. Ahora, el equipo debe vencer a Vélez en el estadio José Amalfitani y aguardar que el conjunto de La Paternal no sume de a tres.

El panorama se complica aún más por las bajas confirmadas en todas las líneas. Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña no estarán disponibles por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Maximiliano Meza y Facundo Colidio quedaron descartados por lesiones. Además, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda fueron convocados por las selecciones de Colombia y Paraguay, respectivamente, para la fecha FIFA.

La lesión de Meza, diagnosticada como una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, se produjo tras una caída en el último partido, lo que obligó a su reemplazo inmediato y posterior inmovilización. Por su parte, Colidio sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo durante el encuentro ante Gimnasia, lo que le demandará al menos dos semanas más de recuperación.

La reestructuración del once inicial es inevitable. Milton Casco reemplazará a Acuña en el lateral izquierdo, mientras que la zaga central podría experimentar variantes, con opciones como Juan Carlos Portillo o el juvenil Sebastián Boselli. La duda principal radica en si Gallardo optará por mantener una línea de cinco defensores o regresar a una defensa de cuatro. En el mediocampo, la ausencia de Castaño y la lesión de Meza abren la puerta para el regreso de Enzo Pérez como titular, aunque su presencia no está garantizada.

Juanfer Quintero se perfila como titular para jugar ante Vélez (Crédito @riverplate / Instagram)

El ataque también sufrirá modificaciones. Sebastián Driussi y Maximiliano Salas tienen grandes posibilidades de integrar la delantera desde el inicio, acompañados por Juan Fernando Quintero como enlace, quien recuperaría la titularidad tras su suplencia en la Bombonera. Otra alternativa que se baraja es la inclusión de Ian Subiabre como tercer delantero, aunque la opción más probable es el esquema de dos atacantes.

La situación contractual de varios referentes añade un matiz de incertidumbre al futuro inmediato del club. Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Gonzalo “Pity” Martínez finalizan contrato en diciembre y no existen señales concretas de renovación. “Enzo entiende que es una decisión del entrenador. Pero Enzo Pérez siente que hace tres semanas está para jugar. Hasta ahora, hubo 17 mediocampistas que Gallardo usó en el año”, explicó Juan Cortese. Además, el delantero Miguel Borja también podría dejar la institución al término de la temporada, tras no consolidarse como titular.

El contexto deportivo es adverso: River acumula ocho derrotas en los últimos once partidos y se ubica en la cuarta posición de la Tabla Anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún con posibilidades de acceder al repechaje de la Libertadores. En el grupo, marcha sexto y corre el riesgo de quedar fuera de los playoffs si no suma puntos en Liniers. El equipo necesita al menos un empate para asegurar su lugar entre los ocho mejores de la zona, aunque una derrota lo dejaría dependiendo de otros resultados.

La probable alineación que se perfila sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez o Cristian Jaime; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. El encuentro ante Vélez, correspondiente a la 16° fecha del Torneo Clausura, se disputará el domingo a las 17 horas.