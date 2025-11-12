El presidente del Barcelona habló sobre la visita nocturna de Messi al Camp Nou y dio una tajante respuesta sobre un posible regreso al club

Laporta dijo que la visita de Messi al Camp Nou fue un acto de "barcelonismo"

La figura de Lionel Messi quedó en el centro de la escena mundial una vez más. Pero esta vez no fue por una nueva actuación en el campo de juego. Durante su paso por España, antes de sumarse a la concentración de la selección argentina de cara al último partido de año ante Angola por la fecha FIFA, el rosarino llamó la atención al realizar una inesperada visita al estadio Camp Nou el domingo por la noche.

Después del regreso de Leo al estadio que lo vio brillar en múltiples ocasiones, un capítulo de esta historia se dio este miércoles, cuando el presidente del conjunto catalán, Joan Laporta, concedió una entrevista al programa El matí, de Catalunya Ràdio, y se hizo eco de las recientes declaraciones públicas de la Pulga sobre su salida de la institución.

Sobre la presencia del astro rosarino en el mítico campo de juego del Barcelona, el titular del club mostró su sorpresa: “No sabía que vendría, pero el Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo. Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo. Cuando esté acabado tendremos una capacidad de 105.000 aficionados, así que nos gustaría. Estamos trabajando para el homenaje y para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo, y en el marco del homenaje, nos gustaría ofrecerle el homenaje que merece Leo“.

Sobre la asignatura pendiente que deslizó el máximo goleador de la historia del club, el presidente reconoció: “estamos trabajando para que aquí se puedan jugar partidos y en este marco, me gustaría que se llevase a cabo un homenaje para el mejor jugador de la historia. Me consta que a él también le gustaría".

Acto seguido, dejó un sentencia sobre lo que fue la abrupta salida de Messi del Barcelona, cuando todo parecía indicar que iba a renovar con el equipo culé. “Tal y como fue todo, no me arrepiento de nada: el Barça está por encima de todos. No fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar. Si el homenaje puede rehacerlo, estaríamos contentos”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a ver al astro argentino vestido de azulgrana en el futuro cercano, Laporta fue contundente: “No es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador”, fue su tajante devolución.

Messi contó que se imaginó toda su vida jugando en Barcelona

Esta respuesta se produjo poco después de que se difundiera una nota que el rosarino le concedió al diario catalán Sport hace un par de semanas en Miami, previo a su reaparición sorpresiva en el estadio donde se transformó en una figura del fútbol mundial. En la entrevista, Messi reconoció que pensó que iba a ser parte del Barcelona toda su vida. “Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado”, manifestó. Y luego, añadió: “Fueron 16 años, creo, en el primer equipo y 20 o 21, desde que llegué a Barcelona cuando tenía 12, 13 años. Entonces es mucho tiempo, muchas cosas de vida y obviamente el cariño va a estar siempre”.

“La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar en lo que estábamos haciendo. Hoy, al verlo más tranquilo y más relajado, de lejos, después de un par de años ya que pasaron, se vive mucho más”, confesó Leo sobre los recuerdos de sus días en la ciudad catalana.

Vale recordar Messi realizó un posteo en su cuenta de Instagram en el que se mostró en las afueras del recinto, que se encuentra en la etapa final de sus reformas. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, fue el mensaje que escribió Leo. Estas declaraciones del futbolista se produjeron poco tiempo después que extendiera su contrato con el Inter Miami hasta 2028. En la presentación, el referente de las Garzas se ubicó en medio del nuevo estadio de la franquicia estadounidense que se inaugurará en 2026.

Messi confirmó que quiere volver a vivir en Barcelona