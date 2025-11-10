Deportes

La sorprendente sentencia de Messi luego de regresar al Camp Nou por primera vez tras su despedida: “Ojalá algún día pueda volver”

El astro rosarino aprovechó la convocatoria de la selección argentina y visitó el estadio del Barcelona en medio de sus refacciones

El mensaje de Messi en su regreso al Camp Nou

Lionel Messi volvió a pisar el césped de un lugar donde fue feliz. El astro argentino, que viajó con destino a España para sumarse a la convocatoria de la selección argentina en Alicante de cara a la última fecha FIFA del año, se acercó hasta el Camp Nou y visitó el estadio de su querido Barcelona, que está en la etapa final de su remodelación para volver a abrir sus puertas, por primera vez desde su despedida del club.

En la noche del domingo, Messi se mostró en las afueras y también en el campo de juego del mítico recinto que vibró junto a él en recordadas jornadas por la liga de España y otras tantas en veladas históricas de la Champions League. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, fue el mensaje que escribió Leo. Unas palabras cargadas de emoción por regresar a un espacio que lo cobijó cuando era un niño y que luego se transformó en un jugador de talla mundial reconocido por el planeta del fútbol.

Hay que recordar que pasaron más de cuatro años desde la última vez que el histórico número 10 pisó el Camp Nou como jugador del conjunto culé. El pasado 5 de agosto de 2021, el club confirmó que el argentino no iba a renovar con la institución. La noticia tuvo impacto en todo el mundo y a los pocos días, entre lágrimas, Messi se despidió en una emotiva conferencia de prensa en las entrañas del recinto catalán.

El astro argentino volvió al
El astro argentino volvió al campo de juego del estadio del Barcelona

“No sé si voy a poder hablar en este último día. Estuve pensando y dándole vueltas a ver qué iba a decir y la verdad es que no me salí nada, porque estuve bloqueado como lo estoy ahora”. Apareció ante los medios a las 12 del mediodía (hora en España) y entregó sus primeras declaraciones, con Antonela Rocuzzo junto a sus tres hijos en la primera fila del lugar, en una muestra de apoyo incondicional hacia la leyenda internacional.

“Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba”, se lamentó Messi en la sede del club. “Hace 16 años que estoy en el primer equipo. Empezar de cero, cambiar... es un cambio duro para mi familia”, dijo el jugador de 34 años, estimando resignado que hay que “aceptarlo, asimilarlo y arrancar otra vez”. Y agregó: “Me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos, no puedo estar más orgulloso”, sentenció Leo, en una conferencia de prensa en la que también fueron parte sus compañeros hasta ese momento y la directiva del Barça.

Estas declaraciones de Messi se dan pocas semanas después que extendió su contrato con el Inter Miami hasta 2028. En la presentación, el capitán del equipo de la MLS apareció en medio del nuevo estadio del club que se inaugurará en 2026. “Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular”, manifestó el astro desde el nuevo recinto.

Ahora, será tiempo para Messi de volver a vestirse de celeste y blanco y reencontrarse con sus compañeros de la Selección y con el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni. Es que el próximo viernes, el combinado nacional volará hasta Angola para enfrentar al conjunto local en lo que será la despedida de la Albiceleste en 2025 de cara al próximo Mundial a jugarse el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Las fotos de Messi en su regreso al Camp Nou del Barcelona:

Messi mira uno de los
Messi mira uno de los sectores del Camp Nou en plena refacción
El argentino dentro del estadio
El argentino dentro del estadio del Barcelona
Otra postal de Messi en
Otra postal de Messi en las afueras de la cancha
El momento que Messi vuelva
El momento que Messi vuelva a pisar el Camp Nou
Con las manos en los
Con las manos en los bolsillos, Leo contempla un lugar donde fue feliz

