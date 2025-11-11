Messi habló de su salida del Barcelona: “Me imaginaba jugando toda la vida”

El mensaje de Messi en su regreso al Camp Nou

Un gran revuelo se originó alrededor de la figura de Lionel Messi en la previa al partido amistoso que disputará este viernes 14 de noviembre ante Angola en Luanda. Aprovechando su estadía por España, país en el que la selección argentina realizará la preparación para este compromiso, el rosarino sorprendió a propios y extraños visitando por la noche el estadio Camp Nou, la casa del Barcelona y escenario donde brilló con la camiseta azulgrana antes de su partida rumbo al Paris Saint Germain e Inter Miami.

El capitán del combinado albiceleste concedió una entrevista a Sport en Miami, dos semanas antes de esta visita a la casa del conjunto azulgrana, pero que fue publicada este martes, en la que se refirió a su salida del equipo español. “Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado”, manifestó. Y luego, añadió: “Fueron 16 años, creo, en el primer equipo y 20 o 21, desde que llegué a Barcelona cuando tenía 12, 13 años. Entonces es mucho tiempo, muchas cosas de vida y obviamente el cariño va a estar siempre”.

Lionel Messi visitó las obras dentro del Camp Nou

Vale recordar que el lunes Messi realizó un posteo en su cuenta de Instagram en el que se mostró en las afueras del recinto, que se encuentra en la etapa final de sus reformas, lo que generó algunos rumores. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, fue el mensaje que escribió Leo. Estas declaraciones del futbolista se produjeron pocas tiempo después que extendiera su contrato con el Inter Miami hasta 2028. En la presentación, el referente de las Garzas se ubicó en medio del nuevo estadio de la franquicia estadounidense que se inaugurará en 2026.

Pasaron más de cuatro años desde la última vez que el histórico número 10 pisó el Camp Nou como jugador del conjunto culé. El pasado 5 de agosto de 2021, el club confirmó que el argentino no iba a renovar con la institución.

Lionel Messi volvió al Camp Nou tras su salida del Barcelona

“La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar en lo que estábamos haciendo. Hoy, al verlo más tranquilo y más relajado, de lejos, después de un par de años ya que pasaron, se vive mucho más”, confesó Leo en la entrevista.

Al repasar su carrera en el conjunto culé, la Pulga no pudo escoger solamente un momento de su estadía por el club: “Es difícil quedarme con uno. Gracias a Dios tuve la suerte de vivir muchos momentos. No sé, generalmente cuando se habla de felicidad vamos a los títulos, a los logros, a las cosas importantes que hemos conseguido. Pero el primer sextete con Guardiola fue extraordinario, la última Champions con Luis Enrique también. No sé, es difícil quedarme con un momento”. Y luego, agregó: “Me quedo con todo lo que viví durante esa época, todo lo que crecí como persona, como jugador. Y nada, me quedo con todo eso. Cuando veo imágenes y recuerdos, me vienen flashes de lo que pasó, de esa temporada, de lo que vivimos y me quedo con todo”.

Messi, entro fragmento de la charla, develó que sigue de cerca lo que acontece con el primer equipo junto a sus compañero del Inter Miami. “Charlamos de todas las situaciones que pasan en el club y de los resultados y del juego”, esbozó. Además, aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje directo a los aficionados del Barcelona: “Tengo muchas ganas de ir para ahí, que extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París tampoco volví al Camp Nou y después se fueron a Montjuic. Va a ser raro volver al estadio nuevo y verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho tiempo (sic) y va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio. Agradecido por el cariño de siempre y nada más que gracias".

De acuerdo con el periodista Roger Saperas, de la emisora catalana RAC1, el capitán argentino ingresó al Camp Nou sin que nadie lo esperara. No llegó solo, estuvo acompañado por Rodrigo De Paul, quien ahora comparte plantel con él en el Inter Miami, y Pepe Costa, histórico integrante de su círculo de confianza desde sus días en Barcelona y que también estuvo a su lado tanto en París como en su actual etapa en Estados Unidos. Según indicó la estación radial, el ex mediocampista del Atlético de Madrid fue el encargado de tomar las fotografías y el video que luego salieron a la luz.

La presencia de Messi tomó por sorpresa al personal de seguridad y a la cúpula directiva de la entidad azulgrana. La visita tuvo lugar la noche del domingo, justo antes de que el futbolista se sumara a la concentración de la selección en Alicante para el amistoso ante Angola. Según pudo averiguar Infobae, la idea de ir al estadio surgió en el momento y no hubo gestiones previas para avisar al club ni pedir autorización. El rosarino pasó por su residencia antes de unirse al plantel nacional y decidió acercarse al estadio para observar en detalle los trabajos de remodelación, impulsado por el apego y la nostalgia que le genera el lugar donde vivió sus mayores logros deportivos.

Messi sorprendió a una pareja en Barcelona

Durante la estancia de Messi en Barcelona, una pareja que grababa un video para TikTok tuvo un encuentro inesperado que se volvió viral. Mientras registraban su paseo nocturno por la ciudad, el astro argentino pasó caminando detrás de ellos sin darse cuenta de la situación. El momento quedó documentado y rápidamente circuló en redes sociales, mostrando la sorpresa y alegría de los jóvenes al advertir la presencia del 10 en el fondo de la escena. El video, que reflejó la casualidad de cruzarse con una de las figuras más reconocidas del fútbol, tuvo gran repercusión y sumó un capítulo singular a la visita del ex jugador del Barcelona a la ciudad donde alcanzó sus mayores éxitos.

Noticia en desarrollo...