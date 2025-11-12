Deportes

La posible formación de Argentina para enfrentar a Angola: de la titularidad de Messi al reemplazante de Dibu Martínez

Lionel Scaloni debe armar un rompecabezas por la cantidad de bajas que registra en esta fecha FIFA

Guardar
Lionel Scaloni ultima detalles para
Lionel Scaloni ultima detalles para el amistoso contra Angola (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

La selección argentina despedirá el año este viernes desde las 13 contra Angola en suelo africano en el único duelo que disputará en esta fecha FIFA. La Albiceleste afrontará el amistoso en medio de una gira con muchas bajas entre decisiones del cuerpo técnico, lesiones y las demoras de algunos futbolistas en la vacunación obligatoria correspondiente a este tipo de viajes. Julián Álvarez y Franco Mastantuono son solo algunos de los nombres que no dirán presente en la cancha y Lionel Scaloni ya comenzó a perfilar cuál será la formación para bajarle la persiana a este 2025.

Según informó Damián Villagra, productor periodístico de TyC Sports, la principal variante estará en el arco porque Gerónimo Rulli correría con ventaja sobre Walter Benítez para ocupar los tres palos. El hombre de 33 años es titular en el Olympique de Marsella revelación de Francia, que está escolta del líder PSG en la Ligue 1, apunta a ser el reemplazante de Emiliano Martínez, luego de que el Dibu haya sido preservado de esta citación para darle minutos a los suplentes en el puesto. La falta de continuidad le juega en contra a Benítez, quien se fue del PSV al Crystal Palace, donde es suplente de Dean Henderson y solo atajó en dos partidos de la Copa de la Liga de Inglaterra. De igual manera, no se puede descartar que pueda sumar minutos desde el banco en este encuentro frente a los Diablos Rojos.

En la línea defensiva, las ausencias de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña le abren el juego a otros jugadores en las bandas, luego de excluirlos para evitar perjudicar en la definición por el Torneo Clausura a River Plate, que también contará con Lautaro Rivero, como así también Boca Juniors podrá disponer de Leandro Paredes. Las ausencias de Cachete y el Huevo se suman a la de Nahuel Molina Lucero, Giovanni Simeone y Julián Álvarez, ya que ninguno llegó “en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”.

Frente a estos imponderables, Juan Foyth tendría una oportunidad de oro para ganarse un lugar sobre el carril derecho, Nicolás Tagliafico sería el lateral izquierdo del equipo y la zaga de centrales no se tocaría con el tándem compuesto por Cristian Romero y Nicolás Otamendi.

Lionel Messi participó en el
Lionel Messi participó en el entrenamiento de este martes (@Argentina)

A la altura del mediocampo, los posibles nombres elegidos por el entrenador de Pujato serían Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso. Esa zona tendrá una baja de relieve porque Enzo Fernández fue convocado en primera instancia, pero finalmente no estará presente por un edema óseo en su rodilla derecha. El propio futbolista del Chelsea explicó esta decisión para llegar de la mejor manera a los meses previos al Mundial 2026: “Empeoró en las últimas semanas porque jugué muchos partidos y tomamos juntos la decisión de descansar porque al final no tengo tiempo para hacerlo y lo más importante se viene al final de temporada”.

En este sentido, Mastantuono se suma a la lista de ausencias porque el joven de 18 años fue diagnosticado a principios de noviembre con una pubalgia y se mantiene alejado de las canchas hasta nuevo aviso en el Real Madrid. Sin embargo, el mediocampista tuvo un elogiable gesto en las últimas horas después de viajar desde Madrid hasta Alicante para estar al lado de sus compañeros y aportar su granito de arena en la concentración albiceleste, más allá de no poder calzarse los botines.

Ya en la ofensiva, la presencia de Lionel Messi resulta ineludible ante la efervescencia del público africano que ansía verlo unos minutos dentro de la cancha. El ocho veces ganador del Balón de Oro sería titular y Lautaro Martínez lo acompañaría en la delantera. En ese caso, José Manuel Flaco López y Joaquín Panichelli deberían esperar su chance desde el banco de suplentes.

El posible equipo de Argentina para enfrentar a Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaLionel MessiLionel ScaloniSelección de AngolaFecha FIFAdeportes-argentina

Últimas Noticias

Conmoción en el fútbol: una figura de Brasil sufrió un problema cardíaco durante una práctica y podría anunciar su retiro

El futbolista de 34 años fue hospitalizado de urgencia luego de sufrir una alteración cardíaca durante los exámenes médicos

Conmoción en el fútbol: una

Argentina ya se entrena en Córdoba de cara a los playoffs de la Billie Jean King Cup

Las dirigidas por Mercedes Paz iniciaron los ensayos en la sede de los cruces ante Suiza y Eslovaquia por un lugar en los Qualifiers 2026

Argentina ya se entrena en

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos: todo lo que hay que saber

El equipo de Diego Placente terminó con puntaje perfecto luego de sumar tres triunfos en la Copa del Mundo y volverá a salir a la cancha el próximo viernes

Argentina terminó como la mejor

Thiago Almada reveló que Riquelme lo tentó para jugar en Boca y explicó por qué no aceptó la propuesta

El futbolista del Atlético de Madrid y de la selección argentina reconoció que hubo un llamado del presidente xeneize para que vistiera los colores de su institución

Thiago Almada reveló que Riquelme

Ensayaron una jugada preparada, pero un malentendido los dejó en ridículo: “El tiro libre más feo”

En Australia, Avondale FC desaprovechó una gran oportunidad para ampliar el marcador ante North West Sydney Spirit a los 69 minutos y la acción derivó en un sinfín de reacciones en las redes sociales

Ensayaron una jugada preparada, pero
DEPORTES
Conmoción en el fútbol: una

Conmoción en el fútbol: una figura de Brasil sufrió un problema cardíaco durante una práctica y podría anunciar su retiro

Argentina ya se entrena en Córdoba de cara a los playoffs de la Billie Jean King Cup

Argentina terminó como la mejor selección en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y jugará con México en 16avos: todo lo que hay que saber

Thiago Almada reveló que Riquelme lo tentó para jugar en Boca y explicó por qué no aceptó la propuesta

Ensayaron una jugada preparada, pero un malentendido los dejó en ridículo: “El tiro libre más feo”

TELESHOW
Flor Peña presentó a su

Flor Peña presentó a su mamá en un video bailando con Juan Otero: “Mi madre a los 82 años”

Moria Casán contó si Susana Giménez la llevará a juicio y se emocionó al ver a Sofía Gala en su serie: “Es extraordinaria”

Johnny Depp habló del recibimiento que tuvo en Argentina: “La gente me ha mantenido vivo”

Premios Konex 2025: Charly García recibió el Konex de Brillante en una ceremonia que reunió a grandes figuras de la música popular

Abel Pintos, nuevo Padrino del Hospital de Niños: una voz solidaria que impulsa grandes cambios

INFOBAE AMÉRICA

Israel advirtió que Hezbollah busca

Israel advirtió que Hezbollah busca rearmarse: los terroristas apoyados por Irán volvieron a lanzar amenazas

Australia denunció nuevas infiltraciones de hackers vinculados a China en infraestructuras críticas

La ciencia detrás del hincha de fútbol: revelan cómo su cerebro reacciona ante victorias y derrotas

Entre la represión y la sucesión: Daniel Ortega cumplió 80 años delegando el poder a su esposa e hijos en Nicaragua

Ucrania imputó a siete personas por una red de sobornos que involucra a altos cargos del sector energético estatal