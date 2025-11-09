Deportes

La historia detrás del baile de Zeballos en el festejo de su gol en el triunfo de Boca ante River: el guiño a Neymar

El extremo de 23 años fue la figura del encuentro en La Bombonera y su celebración causó furor en las redes sociales

El baile de Zeballos

El Superclásico entre Boca Juniors y River Plate estuvo marcado por la intervención decisiva de Exequiel Zeballos, quien anotó el gol que rompió la igualdad y asistió a Miguel Merentiel en el 2-0 definitivo. Su tanto, que llegó en el minuto 46 de la primera etapa, incluyó una celebración con un baile muy especial.

La primera mitad del encuentro se desarrolló bajo un clima de alta tensión, con escasas oportunidades de gol y un juego trabado. Cuando todo indicaba que ambos equipos se retirarían al vestuario sin abrir el marcador, una desatención defensiva de River permitió que Zeballos quedara frente a Lautaro Rivero.

El delantero ejecutó un remate desde fuera del área, que fue contenido por Franco Armani, pero el rebote quedó a disposición de Zeballos, quien definió con precisión y puso el 1-0 a favor de Boca. Tras eso, el Changuito realizó un baile similar al que hace Neymar Jr. en sus festejos. Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco de ello y no evitaron comparar al nivel del extremo de 23 años con el del astro brasileño. Incluso, los memes de la jornada hicieron foco en la similitud entre Ney y el santiagueño de 23 años. Los pasos fueron similares a los que el atacante del Santos realiza cuando imita la coreo de la canción “Parado no bailao”, de Gabriel Diniz.

*El gol de Zeballos

En el inicio del segundo tiempo, Zeballos volvió a ser protagonista. El extremo santiagueño desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso que Miguel Merentiel capitalizó, empujando el balón al fondo de la red y ampliando la ventaja para Boca. Este segundo gol desató la euforia de la hinchada local, que celebró con intensidad la superioridad sobre el clásico rival.

Con este tanto, Zeballos alcanzó su cuarta conquista en el certamen. Sus goles anteriores se registraron en la derrota de Boca por dos a uno ante Belgrano en La Bombonera, en la victoria por 3-0 frente a Independiente Rivadavia y en el triunfo por 2-1 ante Estudiantes de La Plata en la fecha previa. Además, su aporte resultó determinante en el partido contra Barracas Central, al que ingresó en la segunda etapa y asistió en una de las jugadas que permitieron la remontada de Boca, que terminó imponiéndose por 3-1.

La actualidad de Zeballos contrasta con el difícil momento que atravesó en agosto de 2022, cuando sufrió una fractura y lesión ligamentaria con compromiso en la tibia, peroné y tobillo derecho, producto de una dura infracción cometida por Milton Leyendeker, defensor de Agropecuario, durante un encuentro de la Copa Argentina.

Aquella lesión lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses y, tras su regreso, las molestias físicas persistieron. No obstante, el presente del delantero evidencia una recuperación plena y un rendimiento que lo ha convertido en una de las figuras destacadas del elenco auriazul.

Tras el encuentro, el Chango se expresó ante los medios. “Estoy muy contento. Los planes de Dios son perfectos, solamente hay que tener paciencia y trabajar que todo llega. Feliz por todo el grupo. Un equipo muy unido”, indicó en diálogo con TNT Sports.

Luego, habló con ESPN y se mantuvo en la misma sintonía: “Gracias a Dios tengo un grupo de trabajo fuera del club que son muy importantes para mí. Estoy muy feliz por darle esta alegría a la gente con todo este equipo”.

*El resumen del partido entre Boca Juniors y River Plate

