Franco Colapinto sorprendió con un posteo enigmático en el umbral de su confirmación sobre su futuro en la F1

Franco Colapinto sorprendió en la previa al Gran Premio de San Pablo e hizo arder las redes sociales (Crédito: Gentileza Luciano Yoma / @LuchoYoma)

La expectativa en torno al futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 crece a medida que se acerca el Gran Premio de San Pablo, en Brasil, donde el argentino podría recibir la confirmación oficial de su continuidad como piloto titular en el equipo Alpine para la temporada 2026.

El regreso del corredor bonaerense a Sudamérica se produce en un contexto muy distinto al del año anterior, cuando una serie de dificultades personales y deportivas marcaron su paso por el circuito brasileño.

En la antesala del evento, Colapinto sorprendió a sus seguidores con una publicación en redes sociales que generó múltiples interpretaciones. El piloto compartió una fotografía bajo la lluvia, paraguas en mano, acompañada por la frase: “Oiiiiiiii Brasil, te amooooo” y una canción brasileña de fondo, de Gustavo Lima (Balada).

El posteo de Franco Colapinto

Lo que más llamó la atención fue la inclusión de un meme, que muchos usuarios identificaron como una escena de la película Good Will Hunting (En busca del destino). La imagen, que muestra un pizarrón con una fórmula matemática, desató especulaciones sobre un posible mensaje oculto, aunque otros consideraron que podría tratarse simplemente de un sticker sin mayor significado. La viralización de la publicación en las redes sociales reflejó el entusiasmo y la curiosidad de los fanáticos, quienes debatieron el sentido de la imagen y su posible relación con el presente del piloto.

La manager de Colapinto, María Catarineu, también se sumó a la ola de mensajes enigmáticos al compartir una fotografía de un atardecer en la playa, donde se distingue el número 43, el mismo que utiliza su representado. Este detalle no pasó desapercibido para los seguidores, que lo interpretaron como un guiño al futuro inmediato del piloto argentino.

El desempeño de Colapinto en el evento brasileño de 2024 estuvo marcado por circunstancias adversas. En el primer día de actividad, recibió la noticia del fallecimiento de su abuelo, Leónidas Colapinto, lo que le provocó una profunda tristeza. A pesar del apoyo recibido por parte de los hinchas argentinos, el piloto no logró sobreponerse emocionalmente durante el fin de semana.

El posteo de la manager de Colapinto en el que se distingue el número 43, que es el usado por Franco

En la primera práctica, Colapinto finalizó en el puesto trece. Posteriormente, se ubicó decimocuarto en la clasificación para la carrera Sprint, donde terminó duodécimo. La lluvia complicó aún más su participación para la carrera dominical: un despiste en la primera etapa de la clasificación lo relegó al décimo octavo lugar de partida. Durante la competencia principal, perdió el control de su monoplaza en la 32ª vuelta, impactó contra un muro y debió abandonar la competencia. A pesar de estos contratiempos, muchos aficionados recuerdan un destacado sobrepaso a Lewis Hamilton, que se mantiene como uno de los momentos más celebrados de su actuación en Brasil.

Para la edición 2025 del Gran Premio de San Pablo de F1, la agenda contempla la primera práctica el viernes 7 de noviembre a las 11:30, seguida por la clasificación sprint a las 15:30. El sábado 8 de noviembre se disputará la carrera sprint a las 11:00 y la clasificación a las 15:00. Finalmente, la carrera principal tendrá lugar el domingo 9 de noviembre a las 14:00, siempre en horario de Argentina.

Los seguidores de la F1 en Argentina podrán acceder a la cobertura en vivo de las prácticas, clasificaciones y la carrera decisiva a través de Disney Plus y la plataforma oficial F1 TV Pro. Además, la transmisión por cable estará disponible en Fox Sports.