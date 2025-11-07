Deportes

El enigmático posteo de Alpine que encendió a los fanáticos ante el inminente anuncio de la continuidad de Colapinto en la F1

La escudería francesa realizó una publicación en redes sociales y causó furor en los usuarios

Guardar
Alpine realizó un enigmático posteo
Alpine realizó un enigmático posteo

El inminente Gran Premio de San Pablo ha intensificado la atención sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, luego de que Alpine realizara un enigmático posteo en sus redes sociales. La escudería francesa publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una foto con los números 7,11 y 25, que si bien podría ser la fecha en la que comenzarán las prácticas libres en el circuito de Interlagos, el mensaje con el que fue acompañada la imagen desató una ola de especulaciones.

“¿Ya hiciste los cálculos?“, escribieron desde la escudería con sede en Enstone. De esta manera, los usuarios comenzaron a hacer todo tipo de cuentas y la que más se repitió fue la suma de los tres dígitos que da como resultado 43, el número con el que corre el piloto bonaerense.

La expectativa gira en torno a la posible confirmación de su continuidad como piloto titular en el equipo Alpine para la temporada 2026, una noticia que podría oficializarse durante el evento en Brasil.

El posteo de Alpine
El posteo de Alpine

Incluso, durante la semana, el propio Colapinto jugó al misterio en sus redes sociales. En esa ocasión, el argentino optó por un mensaje encriptado para comunicarse con sus seguidores: compartió una fotografía bajo la lluvia, sosteniendo un paraguas, acompañada por la frase “Oiiiiiiii Brasil, te amooooo” y la canción “Balada” de Gustavo Lima como fondo musical. El detalle que más llamó la atención fue la inclusión de un meme que muchos usuarios identificaron como una escena de la película Good Will Hunting (En busca del destino), donde aparece un pizarrón con una fórmula matemática.

Este elemento desató debates sobre la existencia de un mensaje oculto relacionado con su futuro, aunque otros consideraron que podría tratarse simplemente de un sticker sin mayor trascendencia. La publicación se viralizó rápidamente, reflejando el entusiasmo y la curiosidad de los fanáticos, quienes analizaron cada detalle en busca de pistas sobre el presente del piloto.

La manager de Colapinto, María Catarineu, también alimentó las conjeturas al compartir una imagen de un atardecer en la playa en la que se distingue el número 43. Este guiño no pasó inadvertido para los seguidores, que lo interpretaron como una señal sobre el futuro inmediato del pilarense.

La manager de Colapinto, María
La manager de Colapinto, María Catarineu, también alimentó las conjeturas al compartir esta imagen

El arranque del Gran Premio de Brasil en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos estuvo marcado por la presencia de Colapinto en el media day, donde el piloto de 22 años compartió sus sensaciones sobre el regreso a una pista que considera especial. “Voy carrera a carrera y trato de enfocarme en este fin de semana. Volver a correr en Fórmula 1 en Brasil es algo muy especial para mí, así que no puedo esperar para salir a la pista. Creo que habrá muchos argentinos aquí, así que quiero disfrutar el fin de semana con ellos”, afirmó.

Consultado sobre su futuro en la escudería Alpine, Colapinto optó por la cautela y prefirió centrar su atención en el presente. “Intento no hablar mucho del tema porque quiero concentrarme en este año y ahora mismo no estamos en una buena posición. No estamos rindiendo como quisiéramos ni como esperábamos a esta altura de la temporada. Así que es complicado para nosotros mantenernos motivados y unidos como equipo, pero lo estamos haciendo. Y eso es lo que más valoro: la gente en Enstone, todos los que están aquí en el circuito, cuánto se esfuerzan y lo motivados que siguen, incluso cuando las cosas van mal”, argumentó el piloto, a la espera de un anuncio inminente sobre su continuidad.

En la misma línea, Colapinto agregó: “Para mí, eso es lo más importante del equipo. El futuro no lo miro demasiado; quiero estar plenamente concentrado en esta temporada e intentar terminar mejor de lo que estamos ahora. Todos están haciendo un gran esfuerzo y yo quiero hacer lo mismo para darles resultados”.

La actividad oficial en Interlagos dará inicio el viernes a las 11:30 (hora argentina) con la única sesión de prácticas libres del Gran Premio de Brasil. La clasificación para la carrera Sprint se realizará desde las 15:30, mientras que la qualy tendrá lugar el sábado a las 15:00. La competencia principal está programada para el domingo a las 14:00 y constará de 59 vueltas.

Temas Relacionados

Franco ColapintoF1AlpineFórmula 1deportes-argentina

Últimas Noticias

Impacto en el boxeo: la grave denuncia contra Gervonta Davis que provocó la suspensión de su millonario combate ante Jake Paul

La promotora Most Valuable Promotions anunció que la pelea que se iba a llevar a cabo el 14 de noviembre no se realizará. La demanda judicial contra el campeón de peso ligero

Impacto en el boxeo: la

Con nuevo esquema, la vuelta de dos piezas clave y a la espera de una figura: los once de River que imagina Gallardo ante Boca

El Muñeco le prende velas al goleador, mientras que es una fija el retorno de un mundialista. Esto le permitiría modificar el dibujo táctico en La Bombonera. Los detalles

Con nuevo esquema, la vuelta

Las dos impresionantes atajadas del Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa por la Europa League

El arquero de La Scaloneta tuvo una gran actuación en la victoria por 2 a 0 de los Villanos frente a Maccabi Tel Aviv. Las imágenes

Las dos impresionantes atajadas del

Boca Juniors se entrenó en La Bombonera: el equipo que probó Claudio Úbeda de cara al Superclásico ante River Plate

Con la vuelta de Leandro Paredes, quien cumplió la fecha de suspensión, el Xeneize tiene todo listo para ir en búsqueda de la clasificación a la próxima Copa Libertadores

Boca Juniors se entrenó en

El video del enojo de Faustino Oro tras ser eliminado del Mundial de Ajedrez y el impactante elogio de su rival: “Es un prodigio”

El joven argentino de 12 años cayó en el desempate de la segunda ronda del certamen ante el indio Gujrathi Santosh Vidit

El video del enojo de
DEPORTES
Impacto en el boxeo: la

Impacto en el boxeo: la grave denuncia contra Gervonta Davis que provocó la suspensión de su millonario combate ante Jake Paul

Con nuevo esquema, la vuelta de dos piezas clave y a la espera de una figura: los once de River que imagina Gallardo ante Boca

Las dos impresionantes atajadas del Dibu Martínez en el triunfo del Aston Villa por la Europa League

Boca Juniors se entrenó en La Bombonera: el equipo que probó Claudio Úbeda de cara al Superclásico ante River Plate

El video del enojo de Faustino Oro tras ser eliminado del Mundial de Ajedrez y el impactante elogio de su rival: “Es un prodigio”

TELESHOW
Lourdes Fernández mostró cómo es

Lourdes Fernández mostró cómo es un día en su vida: “Un tropezón no es caída, pero cómo duele”

Franco Colapinto subió un video montando a caballo con música de Wanda Nara, revolucionó las redes y lo silenció

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se viralizaron las primeras imágenes de la serie biográfica de Silvina Luna

Lali Espósito celebró el primer trailer de su documental: “No voy a ser lo que otros quieren que yo sea”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: el MAS expulsó al

Bolivia: el MAS expulsó al presidente saliente Luis Arce en medio de acusaciones de corrupción

Los accionistas de Tesla aprobaron un plan de compensación para Elon Musk que podría superar el billón de dólares

El CEO de OpenAI pidió a los gobiernos que inviertan en infraestructuras de Inteligencia Artificial

Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos ex militares colombianos por combatir en Ucrania

Un aeropuerto internacional de Suecia suspendió sus operaciones tras detectar drones en las inmediaciones