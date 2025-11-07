El enigmático posteo de Alpine que encendió a los fanáticos ante el inminente anuncio de la continuidad de Colapinto en la F1

Alpine realizó un enigmático posteo

El inminente Gran Premio de San Pablo ha intensificado la atención sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, luego de que Alpine realizara un enigmático posteo en sus redes sociales. La escudería francesa publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una foto con los números 7,11 y 25, que si bien podría ser la fecha en la que comenzarán las prácticas libres en el circuito de Interlagos, el mensaje con el que fue acompañada la imagen desató una ola de especulaciones.

“¿Ya hiciste los cálculos?“, escribieron desde la escudería con sede en Enstone. De esta manera, los usuarios comenzaron a hacer todo tipo de cuentas y la que más se repitió fue la suma de los tres dígitos que da como resultado 43, el número con el que corre el piloto bonaerense.

La expectativa gira en torno a la posible confirmación de su continuidad como piloto titular en el equipo Alpine para la temporada 2026, una noticia que podría oficializarse durante el evento en Brasil.

El posteo de Alpine

Incluso, durante la semana, el propio Colapinto jugó al misterio en sus redes sociales. En esa ocasión, el argentino optó por un mensaje encriptado para comunicarse con sus seguidores: compartió una fotografía bajo la lluvia, sosteniendo un paraguas, acompañada por la frase “Oiiiiiiii Brasil, te amooooo” y la canción “Balada” de Gustavo Lima como fondo musical. El detalle que más llamó la atención fue la inclusión de un meme que muchos usuarios identificaron como una escena de la película Good Will Hunting (En busca del destino), donde aparece un pizarrón con una fórmula matemática.

Este elemento desató debates sobre la existencia de un mensaje oculto relacionado con su futuro, aunque otros consideraron que podría tratarse simplemente de un sticker sin mayor trascendencia. La publicación se viralizó rápidamente, reflejando el entusiasmo y la curiosidad de los fanáticos, quienes analizaron cada detalle en busca de pistas sobre el presente del piloto.

La manager de Colapinto, María Catarineu, también alimentó las conjeturas al compartir una imagen de un atardecer en la playa en la que se distingue el número 43. Este guiño no pasó inadvertido para los seguidores, que lo interpretaron como una señal sobre el futuro inmediato del pilarense.

El arranque del Gran Premio de Brasil en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos estuvo marcado por la presencia de Colapinto en el media day, donde el piloto de 22 años compartió sus sensaciones sobre el regreso a una pista que considera especial. “Voy carrera a carrera y trato de enfocarme en este fin de semana. Volver a correr en Fórmula 1 en Brasil es algo muy especial para mí, así que no puedo esperar para salir a la pista. Creo que habrá muchos argentinos aquí, así que quiero disfrutar el fin de semana con ellos”, afirmó.

Consultado sobre su futuro en la escudería Alpine, Colapinto optó por la cautela y prefirió centrar su atención en el presente. “Intento no hablar mucho del tema porque quiero concentrarme en este año y ahora mismo no estamos en una buena posición. No estamos rindiendo como quisiéramos ni como esperábamos a esta altura de la temporada. Así que es complicado para nosotros mantenernos motivados y unidos como equipo, pero lo estamos haciendo. Y eso es lo que más valoro: la gente en Enstone, todos los que están aquí en el circuito, cuánto se esfuerzan y lo motivados que siguen, incluso cuando las cosas van mal”, argumentó el piloto, a la espera de un anuncio inminente sobre su continuidad.

En la misma línea, Colapinto agregó: “Para mí, eso es lo más importante del equipo. El futuro no lo miro demasiado; quiero estar plenamente concentrado en esta temporada e intentar terminar mejor de lo que estamos ahora. Todos están haciendo un gran esfuerzo y yo quiero hacer lo mismo para darles resultados”.

La actividad oficial en Interlagos dará inicio el viernes a las 11:30 (hora argentina) con la única sesión de prácticas libres del Gran Premio de Brasil. La clasificación para la carrera Sprint se realizará desde las 15:30, mientras que la qualy tendrá lugar el sábado a las 15:00. La competencia principal está programada para el domingo a las 14:00 y constará de 59 vueltas.