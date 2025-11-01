Del penal de Julián Álvarez, a la impresionante jugada de Giuliano Simeone para el gol de Almada: los argentinos brillaron en el triunfo de Atlético Madrid

Atlético Madrid se quedó con una victoria fundamental ante Sevilla en el Riyadh Air Metropolitano por la 11ª fecha de la Liga. Los del Cholo Simeone golearon 3-0 con un marcador que se abrió gracias al tanto de Julián Álvarez de penal, aunque el aporte argentino fue total: Giuliano Simeone asistió a Thiago Almada en el segundo tras un desborde espectacular y el propio Thiago dio el pase para que Antoine Griezmann le ponga la firma al tercero.

El Colchonero tuvo desde el inicio a Giuliano Simeone, Nico González y Julián Álvarez, pero también contó con otros argentinos en el banco de suplentes como Nahuel Molina y Thiago Almada. El detrás de escena mostró también un duelo de compatriotas entre los entrenadores: Diego Pablo Simeone de un lado y Matías Almeyda del otro.

El Cholo se quedó con los tres puntos, pero mucho tuvieron que ver sus compatriotas en esto. A los 64 minutos, el Araña se hizo cargo de un lanzamiento desde los 12 pasos. El juez Francisco José Hernández Maeso debió acudir al VAR para revisar la clara infracción de Tanguy Nianzou sobre José María Giménez: el ex River ejecutó con efectividad el disparo desde el punto penal y, aunque el arquero Odisseas Vlachodimos adivinó el palo, logró poner las cosas 1-0.

Sin embargo, el MVP del partido que eligió la transmisión fue Giuliano y mucho tuvo que ver su enorme aporte para el 2-0. El futbolista de 22 años firmó una maniobra impresionante a los 76 minutos: anticipó al chileno Gabriel Suazo para quitarle el balón a toda velocidad tras un pase de Marcão y se metió dentro del área, dejando en el camino al propio brasileño para meter una asistencia atrás que dejó a Almada de cara al gol ante el arco vacío.

En los segundos finales del tiempo regular, Thiago apareció en la puerta del área, hizo una pausa y cedió la pelota atrás para la aparición de un Griezmann que se tomó su tiempo para sacar un derechazo rasante que significó el 3-0.

Con esta victoria, el Colchonero figura en la cuarta colocación con 22 puntos, a cinco del líder Real Madrid que este sábado recibirá al Valencia en el cierre de la actividad del día. Sevilla, por su lado, figura 11° con 13 unidades

Julián, con su grito, se convirtió en el segundo máximo artillero del certamen con 7 tantos detrás de un Kylian Mbappé que ya sumó 11 anotaciones.

Los dirigidos por el Cholo Simeone recibirán el próximo martes al Royale Union St. Gilloise de Bélgica por la cuarta jornada de una Champions League que los tiene apenas con tres unidades luego de sufrir dos derrotas (ante Liverpool y Arsenal) y sumar una goleada 5-1 sobre Eintracht Frankfurt de Alemania. Por el certamen español volverán a presentarse el próximo sábado 8 de noviembre como locales frente al Levante.

En las próximas horas, Lionel Scaloni dará a conocer la lista de convocados para el último amistoso de la selección argentina en el año (el viernes 14 ante Angola como visitante) y habrá que esperar para ver qué decisión toma con los representantes albicelestes que son parte del plantel del Atlético Madrid.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA