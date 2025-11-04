Arde el Clausura al término de la fecha 14: las posiciones, la clasificación a las copas, la permanencia y los cruces de octavos

Con cinco partidos, este lunes se bajó el telón de la fecha 14 y arde el Torneo Clausura cuando restan solo dos jornadas para culminar la fase regular. Banfield se impuso 2-1 a Lanús en el clásico del Sur. Racing no pudo e igualó sin goles con Central Córdoba en Santiago del Estero, lo propio que Platense con Sarmiento. En tanto, Huracán logró un triunfo clave 3-1 ante Defensa y Justicia, mientras que Belgrano y Tigre no se sacaron diferencias.

Finalizada la jornada 14 del Torneo Clausura 2025, se empiezan a definir posiciones en todas las tablas. Solamente ocho equipos de cada zona se clasificarán a los octavos de final del certamen, mientras que hay varios que aspiran a meterse en la Libertadores 2026 y otros a la Sudamericana del año próximo. En tanto, también comenzarán a resolverse cuáles son los dos equipos que descenderán a la Primera Nacional.

Rosario Central (65 puntos) aseguró su pase a la Copa Libertadores por ser el mejor de la tabla anual. Boca Juniors (56) está cerca de conseguirlo y puede sellarlo este domingo en el Superclásico ante River Plate (52). El otro equipo que aseguró su plaza es Platense por ganar el Torneo Apertura. También se clasificarán los campeones de la Copa Argentina y del Torneo Clausura, que puede liberar un cupo si Rosario Central, Boca Juniors y River Plate se consagran.

En tanto que a la Copa Sudamericana hoy están sacando su pasaje: Argentinos Juniors y Riestra (51), San Lorenzo (49), Racing, Barracas (47) y Tigre (46).

En la lucha por evitar el descenso, Aldosivi es último en ambas nóminas, la del promedio y la global de 2025. El otro equipo que perdería la categoría es San Martín de San Juan, que ocupa la penúltima plaza en las dos tablas.

Cómo están los cruces de octavos:

Llave 1

Boca Juniors (1° Zona A) vs. Sarmiento* (9° Zona B)

Vélez (4° B) vs. Estudiantes (5° A)

Riestra (2° B) vs. Belgrano (7° A)

Central Córdoba (3° A) vs. River Plate (6° B)

Llave 2

Rosario Central (1° B) vs. Tigre (8° A)

Barracas Central (4° A) vs. San Lorenzo (5° B)

Unión (2° A) vs. Talleres* (8° B)

Lanús (3° B) vs. Banfield (6° A)

* San Martín (SJ), el séptimo, está en zona de descenso y no podría jugar los playoffs, por lo que se abriría un cupo para el noveno.

Este domingo, Boca Juniors logró un triunfazo como visitante ante Estudiantes en La Plata y se subió a la cima de la Zona A del Torneo Clausura. Además, se afianzó en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 vía Tabla Anual: marcha segundo 56 puntos, cuatro unidades más que River Plate, que cayó en el Monumental ante Gimnasia La Plata en último turno y quedó muy comprometido. Vale mencionar que el Superclásico válido por la fecha 15 ya tiene día y horario: será el domingo 9 de noviembre, a partir de las 16:00, en la Bombonera.

El Xeneize, además, le sacó cinco puntos (con seis en juego) a Argentinos Juniors y a Deportivo Riestra, los únicos dos equipos fuera de la zona de Libertadores que podría superarlo. Sin embargo, el equipo de Úbeda cuenta con +25 de diferencia de gol, contra +18 y +14 de sus rivales. Por lo que con un empate, Boca Juniors se estaría asegurando el repechaje a la Copa más importante a nivel clubes del continente y complicaría de gran manera el futuro de River Plate en dicho torneo.

La fecha arrancó el viernes en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo venció 1-0 al Deportivo Riestra, que marchaba como líder de la Zona B y se afianzó en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2026, además de quedar en el quinto puesto de su grupo, con acceso a los Playoffs. El Malevo, en tanto, perdió el liderazgo de la zona por el triunfo de Rosario Central y dejó pasar una chance de acercarse a puestos de Copa Libertadores.

Ignacio Malcorra, baluarte de Rosario Central, que aseguró su pase a la Copa Libertadores y es candidato al título en el Torneo Clausura (@RosarioCentral)

En la continuidad de la jornada, Newell’s no pudo aliviar su lucha por la permanencia luego de perder como local 1-0 ante Unión de Santa Fe, que quedó por detrás de Boca por peor diferencia de gol. Al unísono, Instituto cayó en Córdoba 3-1 ante el encumbrado e invicto Rosario Central, que tuvo a Di María como figura. Como se informó, el Canalla quedó líder de la Zona A y ganó la Tabla Anual, clasificando a la final de la Supercopa Internacional.

El sábado, Aldosivi logró una gran victoria 3-1 frente a Independiente Rivadavia en el Estadio José María Minella, resultado que le permite ilusionarse con la permanencia en la Primera División tras la fecha 14 del Torneo Clausura. Con este resultado, el Tiburón salió transitoriamente del último puesto en la tabla anual y de promedios gracias al empate de San Martín de San Juan frente a Godoy Cruz. El equipo de Mar del Plata y el Santo sanjuanino estarían descendiendo, ya que se encuentran igualados, tanto en la Anual como en los promedios.

Por su parte, Independiente logró una contundente victoria 3-0 sobre Atlético Tucumán en Avellaneda, cerrando la jornada del sábado de la fecha 14 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros mantiene posibilidades matemáticas de avanzar a los octavos de final del Grupo B, aunque depende de ganar sus dos partidos restantes y de otros resultados. Además, quedó a 5 puntos del último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla anual.

En tanto, Barracas Central venció por 2-0 ante Argentinos Juniors en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, con un doblete de Facundo Bruera, y quedó muy bien posicionado a solo dos puntos del líder Boca. El equipo de Ruben Darío Insua también se ubica octavo en la Tabla Anual con 47 unidades, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular. El Bicho, en tanto, está 12° y fuera de la zona de playoffs, pero a un punto de Tigre, el último que ingresa. Además, los de La Paternal marchan cuartos con 51 puntos en la Tabla Anual y sueñan con la Libertadores.

Se sigue armando el cuadro de octavos de final del Torneo Clausura con los equipos que sueñan con levantar este trofeo

En Liniers, Talleres venció 1-0 a Vélez en el Estadio José Amalfitani, alejándose de los puestos de descenso y alcanzando la octava posición de la Zona B, en zona de playoffs. Mateo Cáceres marcó el único gol, el primero en su carrera en Primera División tras siete partidos.

Todos los goles de la Fecha 14

Viernes 31 de octubre

San Lorenzo 1–0 Deportivo Riestra (Zona B)

Newell’s 0–1 Unión (Zona A)

Instituto 1–3 Rosario Central (Zona B)

Sábado 1° de noviembre

Aldosivi 3-1 Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

Barracas Central 2-0 Argentinos Juniors (Zona A)

Vélez 0-1 Talleres (Zona B)

Independiente 3-0 Atlético Tucumán (Zona B)

Domingo 2 de noviembre

Estudiantes 1-2 Boca (Zona A)

Godoy Cruz 0–0 San Martín (SJ) (Zona B)

River – Gimnasia (Zona B)

Lunes 3 de noviembre

Platense 1–1 Sarmiento (Zona B)

Defensa y Justicia 1–3 Huracán (Zona A)

Central Córdoba 0–0 Racing (Zona A)

Belgrano 0-0 Tigre (Zona B)

Banfield 2-1 Lanús (interzonal)

El cronograma de la fecha 15

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)

19.15 Talleres – Platense (Zona B)

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)

19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)

Los partidos de la fecha 16

Vélez-River

Platense-Gimnasia

San Lorenzo-Sarmiento

Aldosivi-San Martín de San Juan

Instituto-Talleres

Independiente-Rosario Central

Godoy Cruz-Deportivo Riestra

Lanús-Atlético Tucumán

Boca-Tigre

Belgrano-Unión

Barracas Central-Huracán

Estudiantes-Argentinos Juniors

Newell’s-Racing

Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia

Central Córdoba SE-Banfield

*Fechas y horarios a definir