Huracán vence a Defensa y Justicia y da pelea en la batalla por los boletos a los octavos de final del Clausura

La fecha 14 del Torneo Clausura tuvo continuidad en Florencio Varela, donde Huracán se presentó con la necesidad de ganar para seguir con vida en la lucha por los boletos a los octavos de final. A pesar del presente adverso, el Globo intentó imponer condiciones desde los primeros minutos y las alegrías llegaron por los errores propios que protagonizó la última línea de Defensa y Justicia.

La claridad de Matko Miljevic fue el argumento más claro del elenco porteño para lastimar a Enrique Bologna. Y en la primera asistencia que pudo inducir el virtuoso volante con nacionalidad norteamericana, Luciano Giménez resolvió con un remate cruzado que se coló contra el palo más lejano del ex arquero de Banfield. En menos de 20 minutos, los quemeros ya habían conseguido lo que tanto le costó en sus últimos compromisos: el gol.

Formaciones

Hora: 16:45

Árbitro: Yael Falcón Pérez

TV: ESPN Premium

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

PLATENSE VS SARMIENTO

La salida de Kily González como entrenador de Platense ha marcado un punto de inflexión en la recta final del Torneo Clausura, justo en la previa del choque frente a Sarmiento en el Estadio Ciudad de Vicente López.

El Calamar, que se consagró campeón del Torneo Apertura, enfrenta este compromiso tras una serie de seis partidos sin victorias, una racha que precipitó la desvinculación de su técnico y dejó al plantel en busca de un nuevo rumbo.

El último golpe para el Marrón llegó con una derrota contundente ante Independiente, que hasta ese momento no había conseguido triunfos en el certamen. Este resultado terminó por sellar el ciclo del Kily González, quien solo logró dos victorias desde su llegada al club. Mientras la dirigencia explora la posibilidad de reincorporar a Favio Orsi y Sergio Gómez al cuerpo técnico, el equipo se encuentra prácticamente fuera de la competencia, aunque mantiene una mínima esperanza de clasificación si logra imponerse en los partidos restantes.

Enfrente estará un Sarmiento dirigido por Facundo Sava, que atraviesa una situación delicada en la tabla de promedios y lucha por evitar el descenso directo. El equipo de Junín había experimentado una racha positiva, destacándose una victoria histórica frente a River en el estadio Monumental, pero su impulso se vio interrumpido por dos caídas consecutivas ante rivales de peso como Vélez y Rosario Central. A pesar de la amenaza latente del descenso, Sarmiento aún depende de sí mismo y necesita sumar al menos cuatro puntos en los tres partidos que restan para asegurar su permanencia en la máxima categoría.

Formaciones

Hora: 16:45

Árbitro: Juan Pafundi

TV: TNT Sports

Estadio: Ciudad de Vicente López

CENTRAL CÓRDOBA DE SANTIAGO DEL ESTERO VS RACING

Racing Club vs Central Cordoba de Santiago del Estero. Fecha 14 Torneo Aperura Liga Profesional Argentina.

La expectativa crece en Santiago del Estero ante el inminente duelo entre Central Córdoba y Racing, programado para las 19 en el Estadio Único Madre de Ciudades. El encuentro adquiere especial relevancia por el momento que atraviesan ambos equipos: mientras el conjunto local busca consolidar su liderazgo en la Zona A, la Academia llega con la urgencia de recomponerse tras una reciente eliminación internacional.

El equipo de Omar De Felippe ha logrado sumar siete puntos de los últimos nueve disputados, lo que le permite pelear por la cima de la Zona A junto a Estudiantes y Barracas Central, todos con 21 puntos, detrás de Boca y Unión que suman 23. Con solo tres jornadas restantes, el Ferroviario tiene en sus manos la posibilidad de finalizar como líder y así asegurarse la localía durante toda la fase de playoffs, un objetivo que depende exclusivamente de sus propios resultados.

En contraste, Racing afronta este compromiso tras el duro golpe que significó la eliminación frente a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores, un revés que truncó su aspiración de volver a conquistar el máximo torneo continental. Ahora, con el Clausura como único frente competitivo, la Academia se ve obligada a obtener una victoria ante Central Córdoba para ingresar en la zona de clasificación a octavos de final y fortalecer su posición en los puestos de Copa Sudamericana según la tabla anual.

Posibles formaciones

Central Córdoba de Santiago del Estero: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín; Fernando Martínez, Leonardo Heredia, Matías Perelló; y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Ignacio Rodríguez o Mura; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Balboa y Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas.

Hora: 19

Árbitro: Luis Lobo Medina

TV: TNT Sports

Estadio: Único Ciudad de Madres

BANFIELD VS LANÚS

BANFIELD VS LANUS. Fecha 25 Torneo de la Liga Profesional. Fútbol Argentina Primera División. 30/11/2024

El clásico del Sur entre Banfield y Lanús acaparará la atención en el marco del interzonal correspondiente a la fecha catorce del Torneo Clausura. El encuentro representa una oportunidad crucial para el Taladro, que busca cortar una racha adversa de tres partidos sin victorias ante su histórico rival y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

El presente de Banfield está marcado por la urgencia de sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por los puestos de playoffs. Con diecisiete puntos, el equipo se encuentra a solo una unidad de la zona de clasificación, lo que otorga al clásico un carácter decisivo. El último compromiso del Taladro dejó un saldo positivo: superó 2-1 a Independiente Rivadavia, resultado que significó el regreso al triunfo tras cuatro jornadas sin victorias. No obstante, la semana previa al clásico no estuvo exenta de dificultades, ya que un conflicto económico provocó la suspensión de los entrenamientos del plantel. La dirigencia logró resolver la situación con rapidez, permitiendo que el equipo retome la preparación de cara al duelo ante el Granate.

En la vereda opuesta, el conjunto de Pellegrino llega al clásico en un momento de gran confianza, impulsado por su reciente clasificación a la final de la Copa Sudamericana tras imponerse a la Universidad de Chile. El Grana disputará el título continental frente a Atlético Mineiro en Paraguay.

Posibles formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Martín Río, Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Ignacio Abraham; Mauro Méndez, Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Lanús: Nahuel Losada, Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21:15

Árbitro: Facundo Tello

TV: TNT Sports

Estadio: Florencio Sola

BELGRANO VS TIGRE

Crédito: Foto Baires

La expectativa crece en Córdoba ante el enfrentamiento entre Belgrano y Tigre, que se disputará a las 21.15 en el Gigante de Alberdi. El Pirata busca recuperarse tras la reciente eliminación en semifinales de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors, un revés que dejó secuelas tanto en lo anímico como en lo deportivo.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski sufrió una derrota por 2 a 1 ante Argentinos Juniors, en un partido que comenzó en ventaja y terminó perdiendo por un penal polémico. Este desenlace generó una fuerte reacción del entrenador en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Ahora, el Celeste se enfrenta al desafío de capitalizar su condición de local y mantener el invicto de seis partidos en el torneo liguero, con el objetivo de consolidarse en la zona de clasificación y dejar atrás el golpe emocional de la eliminación.

Por su parte, Tigre, bajo la conducción de Diego Dabove, llega con una racha similar: acumula seis partidos sin derrotas en el campeonato. Sin embargo, el equipo no logró transformar esa solidez en victorias, ya que empató en sus tres compromisos más recientes ante Defensa y Justicia, Newell’s y Barracas Central, este último con controversia incluida. Esta sucesión de igualdades permitió que sus rivales directos acortaran distancias, poniendo en riesgo tanto su avance a la siguiente fase del Torneo Clausura como su aspiración de disputar la Copa Sudamericana en 2026.

Posibles formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Ulises Sánchez o Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli y Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielisnki.

Tigre: Felipe Zenobio; Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Diego Sosa; Guillermo Soto, Julián López, Gonzalo Piñero y Federico Álvarez; Braian Martínez, Alfio Oviedo e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Hora: 21:15

Árbitro: Fernando Echenique

TV: ESPN Premium

Estadio: Julio César Villagra

