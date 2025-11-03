Deportes

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

El Millonario cayó 1-0 como local y quedó comprometida su clasificación a la próxima Libertadores. Cómo lo vivieron en las redes sociales

River Plate sufrió una nueva derrota como local en el Torneo Clausura tras caer 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, resultado que complica su clasificación a la próxima Copa Libertadores. El único tanto del partido fue convertido por Luis Marcelo Torres de penal, mientras que Miguel Borja desperdició la oportunidad de igualar en el último minuto, cuando el arquero Nelson Insfrán detuvo su remate desde los doce pasos.

Con este triunfo, Gimnasia rompió una racha de 20 años sin victorias en el Monumental y sumó tres puntos clave en su lucha por la permanencia. El equipo platense se ubica noveno en la Zona B, a solo un punto de Talleres, el último en zona de playoffs. Por su parte, River Plate quedó sexto, en zona de repechaje y a cuatro puntos de Boca Juniors, su próximo rival en La Bombonera, con solo dos fechas por disputarse en la fase regular.

El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en el segundo tiempo, cuando el árbitro Nazareno Arasa sancionó un penal para River tras una infracción de Gastón Suso sobre Martínez Quarta. Tras la revisión, la decisión se mantuvo, pero Borja no logró convertir. La hinchada local expresó su descontento con silbidos y cánticos de protesta al finalizar el encuentro.

En los minutos finales, Nacho Fernández y Maximiliano Meza tuvieron oportunidades para empatar, pero sus remates salieron desviados. El próximo compromiso de River será ante Boca Juniors el domingo a las 16:00, mientras que Gimnasia recibirá a Vélez el lunes 10 a las 17:00.

Como suele ocurrir, en las redes sociales los hinchas de River reaccionaron con furia contra Miguel Borja y Marcelo Gallardo, quien atraviesa una de las peores rachas de su historia como DT. Por supuesto, los fanáticos de Boca Juniors se mofaron del rival de toda la vida, al que enfrentarán el próximo domingo en la Bombonera.

Los mejores memes que dejó la derrota de River ante Gimnasia:

