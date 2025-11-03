La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

Leclerc, Saint Mleux y el perrito Leo, toda una celebridad en el paddock (Jerome Miron-Imagn Images)

Charles Leclerc, de 28 años, y Alexandra Saint Mleux (23) se conocieron en un desfile de modas en París, en 2023, durante una de las ediciones de la París Fashion Week, según reportó Glamour México. Ese fue el contexto en el que coincidieron por primera vez: un evento que reúne a celebridades, diseñadores e influencers del mundo de la alta costura.

El piloto monegasco, ícono de la escudería Ferrari, asistió como invitado a uno de los desfiles. En ese entorno exclusivo, rodeado de flashes, estilismo y presencia mediática, fue presentado a Alexandra, quien ya tenía una notoria actividad como creadora de contenido y figura de moda digital.

El piloto venía de una ruptura con Charlotte Siné, su novia de tres años. Pocos meses después de ese primer contacto, la joven influencer se convirtió en su pareja. Alexandra tiene raíces franco-argentinas y es estudiante de Historia del Arte en París.

La presencia de ambos, casi como una unidad, en el paddock en la F1 es habitual, casi parte del paisaje. Siempre, con su perrito Leo a su lado. Y este domingo, los tres se convirtieron en grandes protagonistas del diálogo en la F1. Es que el piloto le propuso matrimonio a su pareja, con la asistencia del can, que se encargó de llevar el mensaje.

Aunque ambos residían en Mónaco, no fue allí donde se conocieron. Fue en París, en el universo efervescente de la moda, donde sus caminos se cruzaron por primera vez.

Alexandra, con Leo, el perro de la pareja, en Silverstone, donde se corrió la última carrera de la Fórmula 1 (EFE/EPA/PETER POWELL)

Desde ese desfile, las apariciones juntos fueron aumentando progresivamente. Pero todo comenzó allí: en una pasarela parisina, entre textiles de diseñador y butacas ocupadas por nombres del jet-set, donde Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux iniciaron su vínculo.

Luego de conocerse en ese desfile parisino, los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular en mayo de ese mismo año.

Tal como indicó Hola, fue durante el Gran Premio de Mónaco de 2023 cuando se dejó ver por primera vez la presencia de Alexandra en el entorno del piloto. Si bien en ese momento ninguno de los dos confirmó la relación, distintos medios especializados empezaron a señalar su cercanía y la frecuencia con la que eran vistos juntos en eventos públicos.

Poco después, asistieron juntos nuevamente a la Semana de la Moda de París, esta vez ya como pareja. En esa ocasión, su aparición frente a las cámaras consolidó los indicios previos, y desde entonces la relación se hizo pública, aunque siempre mantenida con discreción. Tras esa presentación ya no evitaron mostrarse juntos en otros eventos de Fórmula 1 y en apariciones sociales más esporádicas.

Se conocieron en la Semana de la Moda de París (REUTERS/Brian Snyder)

Alexandra Saint Mleux nació en 2003. Tiene 22 años y reside en París, donde estudia Historia del Arte. Puede hablar fluidamente español, francés e inglés. Es una creadora de contenido digital con un estilo estético definido, que logró reunir más de dos millones de seguidores en TikTok gracias a sus publicaciones centradas en temáticas artísticas y culturales. También orilla el millón y medio en Instagram.

Sus videos suelen estar grabados en blanco y negro, lo que refuerza una identidad visual propia. En ellos, cita y comenta textos de filósofos como Slavoj Žižek y Gilles Deleuze, según detalla Glamour México, lo cual ha contribuido a proyectar una imagen intelectual y alternativa frente al perfil más convencional de otras influencers.

Aunque ha ganado notoriedad pública desde que comenzó su relación con el piloto de Fórmula 1, Alexandra mantuvo sus redes sociales sin referencias directas a su vida amorosa, evitando así el uso del vínculo como herramienta de visibilidad.

A pesar de su perfil bajo, fue fotografiada en distintos eventos sociales junto a Leclerc, especialmente en paddocks de Grandes Premios. En esas apariciones optó por looks sobrios y minimalistas, y no ofreció declaraciones a la prensa, reafirmando así una postura discreta ante los medios. En el último Gran Premio de México, por caso, fueron uno de los focos de las cámaras. El representante de Ferrari finalizó segundo, detrás de Lando Norris.

La pareja y su fiel compañero (REUTERS/Brian Snyder)

Juntos, crían a Leo Leclerc Saint Mleux, un perro que también se convirtió en protagonista de la historia de amor. En el marco del Gran Premio de Las Vegas, un video compartido a través de las redes sociales oficiales de la escudería Ferrari capturó un momento entrañable que rápidamente se volvió viral. En el clip, el piloto aparece pidiendo que enfocaran su calzado, un par blanco que destacaba por estar adornado con stickers personalizados de su querido Leo.

El adorable perro acompañó a su dueño en diversos eventos dentro del mundo del automovilismo, convirtiéndose en una especie de amuleto de buena suerte y en un símbolo del lado más personal y familiar del competidor. También a viajes en avión y en yate. La joven suele expresar su amor por Leo con frases llenas de ternura como “mis ojos favoritos”, “mi bebé”, “mi amorcito” y “precioso”, reflejando el profundo vínculo que tiene con él.

El piloto y la influencer le inyectan glamour al ya de por sí glamoroso paddock de la Fórmula 1, que además de velocidad y vértigo, se alimenta de historias de amor como la de ellos. Y ellos le inyectan el color del cuento de hadas con acciones como la propuesta de casamiento, que arrancó suspiros entre fanáticos y neófitos.

Alexandra tiene raíces argentinas (@alexandrasaintmleux)

Suma más de dos millones de seguidores en TikTok (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La estudiante acompaña a Leclerc en cada carrera (REUTERS/Jakub Porzycki)

LAS IMÁGENES DE LA PROPUESTA DE CASAMIENTO

Los enamorados, junto al pequeño Leo

La producción con la que sorprendió el piloto a su pareja

Así llevó Leo el mensaje para su "mamá"