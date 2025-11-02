“Papá quiere casarse contigo”: la tierna propuesta de matrimonio de Charles Leclerc a Alexandra Saint Mleux, con el perro como nexo

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux anunciaron su compromiso

El universo de la Fórmula 1 no solo es escenario de velocidad y competencia, sino también de historias de amor que capturan la atención del público. Charles Leclerc, piloto monegasco de la escudería Ferrari, y Alexandra Saint Mleux, estudiante de Historia del Arte y creadora de contenido digital, anunciaron que se van a casar.

La noticia se dio a conocer a través de una publicación en Instagram, en la que Alexandra Saint Mleux mostró el anillo de compromiso. Las imágenes revelan que Leclerc organizó una cena íntima, decorada con aperitivos personalizados y un gran arreglo de rosas en forma de corazón dispuesto en el suelo. Este gesto evidenció el esmero y la atención al detalle del piloto de la escudería Ferrari. Uno de los elementos más comentados de la propuesta fue la participación de Leo, el perro de la pareja, quien se ha convertido en una figura popular en redes sociales.

Leo, el dachshund miniatura -o perro salchicha- que comparten, llevó una placa con la inscripción: “Papá quiere casarse contigo”. El piloto monegasco, por su parte, acompañó la publicación con la frase: “Señor y señora Leclerc”, gesto que fue ampliamente celebrado por la comunidad de Fórmula 1,

La placa que llevó Leo

El inicio de este vínculo se remonta a 2023, cuando ambos coincidieron en un desfile de la París Fashion Week, según reportó Glamour México. En ese entorno exclusivo, donde convergen celebridades, diseñadores e influencers, Leclerc fue presentado a Alexandra, quien ya destacaba como figura de moda digital y generadora de contenido.

El piloto, que venía de una ruptura con Charlotte Siné tras tres años de relación, encontró en Alexandra una nueva compañera pocos meses después de ese primer encuentro. Aunque ambos residían en Mónaco, fue en París donde sus caminos se cruzaron, un dato que corrige versiones previas menos precisas sobre el origen de la pareja.

La relación comenzó a tomar forma pública cuando, en mayo de ese año, surgieron rumores sobre su cercanía. Hola indicó que durante el Gran Premio de Mónaco de 2023 se observó por primera vez a Alexandra en el entorno del piloto.

El arreglo floral

De todos modos, en ese momento ninguno confirmó el vínculo, la frecuencia con la que eran vistos juntos en eventos públicos alimentó las especulaciones. Poco después, la pareja asistió nuevamente a la Semana de la Moda de París, esta vez ya consolidada, y su aparición ante las cámaras confirmó los indicios previos. Desde entonces, su relación se hizo pública, aunque ambos optaron por mantener un perfil bajo y evitar declaraciones directas a la prensa.

Alexandra Saint Mleux, nacida en 2003, tiene 22 años y reside en París, donde cursa estudios de Historia del Arte. De raíces franco-argentinas, domina el español, el francés y el inglés. Su actividad en redes sociales la ha llevado a reunir más de dos millones de seguidores en TikTok y cerca de un millón y medio en Instagram, gracias a contenidos centrados en el arte y la cultura.

A pesar de la notoriedad adquirida tras el inicio de su relación con Leclerc, Alexandra ha evitado hacer referencias directas a su vida amorosa en sus redes sociales, manteniendo así la independencia de su perfil público. No obstante, ha sido fotografiada junto al piloto en distintos eventos sociales, especialmente en los paddocks de Grandes Premios, donde ha optado por looks sobrios y minimalistas, reafirmando su postura discreta ante los medios.

El Gran Premio de Interlagos, en Sao Paulo, será la oportunidad en la que la pareja se pueda mostrar en el universo de la F1 por primera vez como comprometida. Desde el 7 al 9 de noviembre el mítico circuito brasileño podría ser el escenario en el que Charles y Alexandra asistan juntos, esta vez como futuros esposo y esposa.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux, una historia de amor