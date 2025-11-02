Deportes

El amague nunca antes visto de Neymar en un tiro libre que recorre el mundo

El astro brasileño regresó a la acción después de más de un mes de recuperación y se robó el protagonismo durante el empate 1-1 del Santos contra Fortaleza

El amague de Neymar en un tiro libre

El regreso de Neymar al fútbol brasileño acaparó todas las miradas en el empate 1-1 entre Santos y Fortaleza en el estadio Vila Belmiro, pero un gesto técnico en particular fue el centro de la atención: el amague en la ejecución de un tiro libre directo, una jugada inédita que generó impacto en redes sociales y tribunas. El futbolista volvió a competir luego de 45 días alejado por lesión, dando lugar a un episodio que reforzó su reputación como generador de espectáculo dentro y fuera del campo.

La escena tuvo lugar cuando Neymar tomó posición frente al balón en una inmejorable ubicación para una pelota parada. Tras recibir el silbatazo, se aproximó al esférico, amagó con rematar y, en una pausa mínima, desencadenó la reacción prematura de la barrera rival. El disparo superó al muro defensivo, pero encontró la respuesta del arquero Brenno, quien alcanzó a detener la pelota con una estirada.

La jugada se viralizó de inmediato y abrió el debate sobre si se trató del primer tiro libre con “paradinha” registrado ante cámaras en el país. “¿Puede ser el primer tiro libre con paradinha de la historia?”, interrogó un usuario en redes. Otra voz calificó: “Llegaba a hacer ese gol y le tenían que hacer un monumento”, mientras que un tercero añadió: “Mira lo que se invento esto tipo mamita que grande que es”. Frente a la multitud en Vila Belmiro, la acción representó el punto máximo de expectación desde el regreso del referente santista.

Neymar estuvo cerca de marcar
Neymar estuvo cerca de marcar un tiro libre que dio de qué hablar (Reuters)

El retorno del astro, tras una dolencia muscular sufrida en septiembre, fue confirmado por el director técnico Juan Pablo Vojvoda, quien subrayó el deseo y la disposición del jugador para participar. “Recibí el ‘feedback’ de que él quería jugar y ayudar al equipo. La decisión fue facilitada por la postura de él mismo, que demostró estar listo para contribuir. Sé que no es solo uno más en el elenco, sino un jugador muy importante para el mundo del fútbol”, señaló Vojvoda en declaraciones previas al encuentro. El entrenador resolvió incluirlo cuando restaban poco más de 20 minutos para el cierre, decisión tomada tras dialogar con el propio Neymar. “Me dijo: ‘Estoy bien, quiero ayudar. Es cierto que solo estoy disponible 10 o 15 minutos, pero no voy a ocultar nada, quiero ayudar’. Así que ayer lo pusimos a prueba en un entrenamiento corto y tomé esta decisión. Él me ayudó a tomarla, ¿entienden? Su respuesta me facilitó un poco la decisión”, detalló el técnico argentino al medio deportivo.

A su ingreso, el delantero se convirtió en protagonista no solo por el amague sino también por su influencia directa en el empate conseguido por Santos. El astro brasileño participó en la jugada que derivó en el gol de Bruno Pacheco en contra, entregó tres pases clave, forzó cuatro faltas y ejecutó dos regates exitosos. “Neymar entró bien. Esperaba que estuviera un poco más bajo de lo que vi, porque no había entrenado mucho. Me demostró su calidad, su personalidad. Se quitó la presión de encima y la asumió por completo, para que nuestro juego empezara a fluir. Lo vamos a necesitar, y le voy a exigir más”, aseguró Vojvoda sobre el rendimiento del jugador brasileño.

A pesar de la actuación, la igualdad dejó a Santos en el puesto 16° del Brasileirao, dos unidades por encima de la zona de descenso, con un partido menos que Vitória, el equipo que marca el corte. El rendimiento y la actitud de Neymar no pasaron inadvertidos en la interna del plantel. “Lo que siento es que Neymar siempre antepone a Santos a sí mismo. Si alguien piensa que piensa más en sí mismo que en Santos... Este tipo de jugador, como Neymar, absorbe toda la presión. Está sufriendo por la situación actual de Santos. Ayer, en la conversación que tuve con él, me lo expresó“, sentenció Vojvoda.

El brasileño volvió a jugar
El brasileño volvió a jugar después de más de un mes de recuperación (Reuters)

Cabe recordar que la renovación de Neymar no está confirmada, y distintas informaciones publicadas por ESPN Brasil indican que el club mantiene reservas sobre esa opción para el siguiente ciclo. Mientras tanto, el delantero busca sumar minutos con la aspiración de convencer a Carlo Ancelotti, entrenador de la selección nacional, con vistas al Mundial 2026.

El próximo desafío para Santos será el compromiso ante Palmeiras en el Allianz Parque, escenario de césped artificial que suma una incógnita al futuro inmediato del jugador. El entrenador avisó a los medios que definirá la participación del delantero tras consultarlo personalmente.

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 17 de Qatar: el formato, los 48 equipos y el fixture de Argentina

El equipo que conduce Diego Placente inicia su camino este lunes ante Bélgica. La Albiceleste nunca pudo consagrarse en esta categoría

Es una de las fotos más recordadas de la vida de Maradona y detrás esconde una historia trágica y luminosa

La imagen se convirtió en viral varias veces desde la muerte del Diez: quién fue Pichón Pacheco, la estrella del equipo de Corrientes al que el astro consoló tras una derrota en los Juegos Evita de 1973. El gesto de Pelusa años más tarde que no pudo evitar el triste desenlace

Qué factores motivan a los +50 a retomar el skate y superar prejuicios sociales

Historias de resiliencia y entusiasmo revelan motivaciones profundas que impulsan a seguir adelante en un entorno desafiante y cambiante. Solo se trata de volar

El espectacular tanto de Lionel Messi en la derrota de Inter Miami: cómo sigue la batalla de goles con Cristiano Ronaldo

El equipo del astro argentino perdió con Nashville y definirá su pase a los playoffs en un tercer partido

Con un gol de Messi, Inter Miami perdió 2-1 ante Nashville y definirá el pase a cuartos de local por los Playoffs de la MLS

El equipo de Javier Mascherano tuvo la gran oportunidad de sacar su boleto entre los ocho mejores, pero los goles de Sam Surridge y Josh Bauer postergaron una semana la resolución de la llave al mejor de tres partidos. La Pulga descontó en el final, pero no alcanzó

