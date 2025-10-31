El inusual gesto de José Mourinho con Nicolás Otamendi en pleno discurso sobre el argentino: “Merece que hable en su idioma”

El elogio de Mourinho a Otamendi por sus 250 partidos en Benfica

Nicolás Otamendi continúa cumpliendo hitos a nivel personal con su club. Esta vez fue homenajeado en el vestuario del Benfica luego de haber llegado a los 250 partidos con la camiseta del conjunto portugués. El capitán del equipo no solamente fue vitoreado por sus compañeros tras recibir una camiseta con ese dorsal por parte del mítico Rui Costa, presidente de los lisboetas, sino que además recibió un enorme elogio de José Mourinho, su entrenador.

Luego de que Ota tomara la palabra y agradeciera a los suyos por el obsequio, Mou habló frente a todos y tuvo el gran gesto de hacerlo en español en honor al argentino: “Él merece que hable en su idioma. Mi mensaje no es para ti (señaló a Otamendi), es para los otros. El otro día, al minuto 95, hubo un contraataque contra nuestro equipo y él hizo un sprint de 75 metros cuando el resultado estaba 2-0 a favor. El mensaje no es para él, es para ustedes”. Las frases de Mourinho, en referencia al último triunfo ante Tondela por Copa de Portugal, fueron concluidas con un aplauso general.

Esta no es la primera vez que Mourinho elogia públicamente al defensor de la selección argentina. Hace algunos días, al ser consultado por el futuro del campeón del mundo (su contrato en Portugal vence en junio de 2026), el DT respondió: “Creo que con los futbolistas una cosa es la edad real y otra cosa es lo que vemos en el campo y, en mi caso, como entrenador, no es solo lo que veo en el campo durante el partido, sino también lo que veo durante los entrenamientos. Hay jóvenes de 20 años que son jugadores viejos y hay viejos (espero que no se ofendan porque yo soy más viejo que ellos), pero hay viejos de 38 y 40 años que son jóvenes futbolistas. Nico (Otamendi) es joven”. El zaguero central surgido en Vélez cumplirá 38 años en febrero próximo.

Otamendi y Mourinho son confidente son Benfica (@slbenfica)

Mou también relató una reciente conversación que mantuvo con su capitán, en la que quedó reflejada la sintonía y el compromiso del defensor con el equipo: “Para que comprendas un poco mi relación con Otamendi y el nivel de nuestra comunicación, le pregunté muy objetivamente: ‘Tenemos Guimarães y tenemos, eh, y tenemos Leverkusen... ¿Qué hacemos mañana?’. Él dijo: ‘Tenemos Guimarães, tenemos Leverkusen y tenemos Tondela’. Listo, juega. Es un jugador muy importante para nosotros”.

En cuanto a las especulaciones sobre el futuro del defensor, especialmente ante los rumores que lo vinculan como posible refuerzo de River Plate —club del que es hincha—, Mourinho fue tajante al delimitar su rol en las decisiones contractuales: “Para las cuestiones contractuales y cuestiones de futuro tenemos gente en un nivel muy superior al mío para decidir. Las preguntas que me hagan, aquí estoy para responderlas”.

La admiración de Mourinho por Otamendi no es nueva. En una conferencia de prensa anterior, previa al partido contra Rio Ave por la Primeira Liga, el entrenador volvió a elogiar el liderazgo del argentino: “Hay clubes donde el brazalete pertenece a quien ha jugado más partidos o alguien de la misma nacionalidad que el club. En este caso, el brazalete está en el brazo de alguien que es realmente el capitán, que se considera capitán y tiene el peso de un capitán”.

A lo largo de su carrera en el Benfica, Otamendi disputó 250 partidos, en los que convirtió 16 goles y brindó 11 asistencias, además de conquistar 4 títulos con el club portugués. Su trayectoria profesional comenzó en Vélez, donde jugó cincuenta y cinco encuentros, y continuó en el Porto (125 partidos), Atlético Mineiro (19), Valencia (38) y Manchester City (210). Con la selección argentina, el defensor suma 129 partidos y siete goles, habiendo obtenido el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalíssima.