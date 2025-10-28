La particular respuesta de Mourinho en relación a Nicolás Otamendi y su futuro en Benfica

El entrenador de Benfica destacó el liderazgo del defensor argentino

Nicolás Otamendi es una pieza fundamental en Benfica y en la conferencia de prensa previa al duelo entre las Águilas y el Tondela por los cuartos de final de la Copa de Portugal (mañana, desde las 17.45), José Mourinho respondió sobre el presente y futuro del capitán argentino, a quien le vence su contrato el 30 de junio de 2026.

Uno de los periodistas presentes le consultó al entrenador portugués acerca de la posibilidad de una extensión de contrato de El General, teniendo en cuenta que el experimentado defensor cumplirá 38 años, una edad considerable para el fútbol europeo. En ese sentido, Mourinho dio una categórica respuesta.

“Creo que con los futbolistas una cosa es la edad real y otra cosa es lo que vemos en el campo y, en mi caso, como entrenador, no es solo lo que veo en el campo durante el partido, sino también lo que veo durante los entrenamientos. Hay jóvenes de 20 años que son jugadores viejos y hay viejos (espero que no se ofendan porque yo soy más viejo que ellos), pero hay viejos de 38 y 40 años que son jóvenes futbolistas. Nico (Otamendi) es joven”, indicó casi sin inmutarse el técnico de 62 años que tuvo exitosos pasos por el Real Madrid, Inter, Porto y Chelsea, entre otros.

Luego, Mourinho continuó con un ejemplo que tuvo con el campeón del mundo con la selección argentina y que demostró el nivel de confianza que deposita en él. “Para que comprendas un poco mi relación con Otamendi y el nivel de nuestra comunicación, le pregunté muy objetivamente: ‘Tenemos Guimarães y tenemos, eh, y tenemos Leverkusen... ¿Qué hacemos mañana?’. Él dijo: ‘Tenemos Guimarães, tenemos Leverkusen y tenemos Tondela’. Listo, juega. Es un jugador muy importante para nosotros", replicó para remarcar que el jugador argentino estaba comprometido con el equipo y pensando en el duelo inmediato por Copa de Portugal.

Nicolás Otamendi se mantiene vigente en Benfica con 37 años y recibió elogios de Mourinho (REUTERS/Pedro Nunes)

Por último, acerca del futuro de Otamendi y la posibilidad de extensión de su contrato en medio de las versiones que lo vinculan como posible refuerzo de River Plate -club del cual es hincha pese a haberse formado en Vélez-, Mou fue contundente: “Para las cuestiones contractuales y cuestiones de futuro tenemos gente en un nivel muy superior al mío para decidir. Las preguntas que me hagan, aquí estoy para responderlas”.

Por otro lado, en otra conferencia de prensa reciente, Mourinho llenó de elogios a Otamendi. “Hay clubes donde el brazalete pertenece a quien ha jugado más partidos o alguien de la misma nacionalidad que el club. En este caso, el brazalete está en el brazo de alguien que es realmente el capitán, que se considera capitán y tiene el peso de un capitán”, afirmó el técnico portugués en la previa al choque contra Rio Ave, en la Primeira Liga.

Otamendi lleva disputados 249 partidos con el Benfica, con el que convirtió 16 goles y dio 11 asistencias, además de haber logrado cuatro títulos. Anteriormente, el jugador nacido en Buenos Aires que se inició en Vélez (jugó 55 encuentros), pasó por el Porto (125 PJ), Atlético Mineiro (19), Valencia (38) y Manchester City (210). Con la selección argentina participó en 129 encuentros y marcó 7 tantos. Además, obtuvo el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalíssima.