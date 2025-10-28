Deportes

La particular respuesta de Mourinho en relación a Nicolás Otamendi y su futuro en Benfica

El entrenador habló en conferencia de prensa en la previa al duelo de cuartos de final por la Copa de Portugal y volvió a elogiar al defensor argentino

Guardar
El entrenador de Benfica destacó el liderazgo del defensor argentino

Nicolás Otamendi es una pieza fundamental en Benfica y en la conferencia de prensa previa al duelo entre las Águilas y el Tondela por los cuartos de final de la Copa de Portugal (mañana, desde las 17.45), José Mourinho respondió sobre el presente y futuro del capitán argentino, a quien le vence su contrato el 30 de junio de 2026.

Uno de los periodistas presentes le consultó al entrenador portugués acerca de la posibilidad de una extensión de contrato de El General, teniendo en cuenta que el experimentado defensor cumplirá 38 años, una edad considerable para el fútbol europeo. En ese sentido, Mourinho dio una categórica respuesta.

“Creo que con los futbolistas una cosa es la edad real y otra cosa es lo que vemos en el campo y, en mi caso, como entrenador, no es solo lo que veo en el campo durante el partido, sino también lo que veo durante los entrenamientos. Hay jóvenes de 20 años que son jugadores viejos y hay viejos (espero que no se ofendan porque yo soy más viejo que ellos), pero hay viejos de 38 y 40 años que son jóvenes futbolistas. Nico (Otamendi) es joven”, indicó casi sin inmutarse el técnico de 62 años que tuvo exitosos pasos por el Real Madrid, Inter, Porto y Chelsea, entre otros.

Luego, Mourinho continuó con un ejemplo que tuvo con el campeón del mundo con la selección argentina y que demostró el nivel de confianza que deposita en él. “Para que comprendas un poco mi relación con Otamendi y el nivel de nuestra comunicación, le pregunté muy objetivamente: ‘Tenemos Guimarães y tenemos, eh, y tenemos Leverkusen... ¿Qué hacemos mañana?’. Él dijo: ‘Tenemos Guimarães, tenemos Leverkusen y tenemos Tondela’. Listo, juega. Es un jugador muy importante para nosotros", replicó para remarcar que el jugador argentino estaba comprometido con el equipo y pensando en el duelo inmediato por Copa de Portugal.

Nicolás Otamendi se mantiene vigente
Nicolás Otamendi se mantiene vigente en Benfica con 37 años y recibió elogios de Mourinho (REUTERS/Pedro Nunes)

Por último, acerca del futuro de Otamendi y la posibilidad de extensión de su contrato en medio de las versiones que lo vinculan como posible refuerzo de River Plate -club del cual es hincha pese a haberse formado en Vélez-, Mou fue contundente: “Para las cuestiones contractuales y cuestiones de futuro tenemos gente en un nivel muy superior al mío para decidir. Las preguntas que me hagan, aquí estoy para responderlas”.

Por otro lado, en otra conferencia de prensa reciente, Mourinho llenó de elogios a Otamendi. “Hay clubes donde el brazalete pertenece a quien ha jugado más partidos o alguien de la misma nacionalidad que el club. En este caso, el brazalete está en el brazo de alguien que es realmente el capitán, que se considera capitán y tiene el peso de un capitán”, afirmó el técnico portugués en la previa al choque contra Rio Ave, en la Primeira Liga.

Otamendi lleva disputados 249 partidos con el Benfica, con el que convirtió 16 goles y dio 11 asistencias, además de haber logrado cuatro títulos. Anteriormente, el jugador nacido en Buenos Aires que se inició en Vélez (jugó 55 encuentros), pasó por el Porto (125 PJ), Atlético Mineiro (19), Valencia (38) y Manchester City (210). Con la selección argentina participó en 129 encuentros y marcó 7 tantos. Además, obtuvo el Mundial 2022, dos Copas América y la Finalíssima.

Temas Relacionados

José MourinhoBenficaNicolás Otamendideportes-argentina

Últimas Noticias

Un goleador en racha y dos subcampeones del mundo: las tres sorpresas que evalúa Scaloni para la lista de Argentina

En los próximos días, el entrenador dará a conocer la nómina de citados para el último amistoso del año y la concentración en España

Un goleador en racha y

La selección argentina va por su segunda victoria en la Liga de Naciones femenina frente a Uruguay

El conjunto de Germán Portanova se presentará en Montevideo con la misión de alcanzar la cima del torneo

La selección argentina va por

El DT del argentino Joaquín Panichelli explicó por qué es un goleador de la “vieja escuela” y lo comparó con una leyenda del fútbol

Liam Rosenior destacó la actualidad del delantero cordobés en el Racing de Estrasburgo y dijo que se asemeja con Alan Shearer

El DT del argentino Joaquín

La nueva joya de River Plate que sigue de cerca uno de los clubes más importantes de Alemania

Según informaron desde Europa, el Borussia Dortmund es uno de los equipos más interesados en Juan Cruz Meza, el talentoso jugador de 17 años

La nueva joya de River

Tras jugar apenas nueve partidos y no marcar goles, Darío Benedetto acordó su salida anticipada de Newell’s

Lucas Bernardi, flamante DT, le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta y el delantero arregló su rescisión

Tras jugar apenas nueve partidos
ÚLTIMAS NOTICIAS
La justicia porteña reclamó la

La justicia porteña reclamó la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

El dólar retomó el alza con demanda firme y se mantuvo cerca del techo de las bandas cambiarias

El comando de campaña del Gobierno se reunió por última vez para celebrar la victoria: las claves del triunfo

Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno como nuevo Canciller

El ministro de Seguridad de Chubut sobre los jubilados desaparecidos: “Estamos buscando personas fallecidas”

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos firmó un acuerdo

Estados Unidos firmó un acuerdo de USD 80.000 millones para construir reactores nucleares y potenciar la inteligencia artificial

Zelensky abrió la puerta a negociaciones de paz “en cualquier lugar” excepto Rusia y Bielorrusia

El alcalde de Río de Janeiro defendió la operación policial que dejó al menos 64 muertos: “La ciudad no puede ser rehén de grupos criminales”

Una imagen satelital reaviva el misterio por la desaparición de Amelia Earhart y motiva una expedición sin precedentes

Las fotos de la operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro

TELESHOW
La salida de Linda Peretz

La salida de Linda Peretz y Natalie Pérez: teatro y complicidad entre suegra y nuera

Se filtraron las primeras imágenes de la serie de Moria Casán

Allegra Cubero se cansó de las críticas a su relación con Nicole Neumann y respondió con un divertido video

Ariel Ansaldo se sinceró luego de su tensa renuncia a Cuestión de Peso: “Cumplí mi condena”

La reflexión de Airbag en la televisión española sobre el dinero que se hizo viral: “No es justo”