Cuándo y dónde se disputará la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo

Liga de Quito y Racing fueron eliminados por los poderosos equipos brasileños. Los detalles del partido definitorio

El Monumental de Lima es
El Monumental de Lima es el estadio apuntado para la final de la Copa Libertadores

Luego de la eliminación de Racing ante Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores (fue 0-1 en el global), y de la remontada histórica del Palmeiras ante Liga de Quito (tras caer 0-3, goleó 4-0 como local), quedo todo listo para la disputa del duelo decisivo que ya tiene sede, día y horario.

En agosto pasado, el estadio Monumental de Lima fue designado como el escenario que acogerá la final de la Copa Libertadores 2025, un evento que se celebrará el 29 de noviembre (iría a las 17 horas de Argentina). Así lo confirmó la Conmebol a través de su presidente Alejandro Domínguez, que oficializó la elección de la capital peruana como sede, consolidando así el regreso de la máxima competencia sudamericana de clubes a un recinto que ya fue protagonista en ediciones recientes.

La confirmación de Lima como anfitriona de la final se había anticipado en abril, pero fue el propio Domínguez quien, a través de sus redes sociales, ratificó que el estadio Monumental del club Universitario será el epicentro del desenlace del torneo. El titular de la Conmebol destacó el trabajo conjunto de las instituciones peruanas y manifestó su confianza en que la final estará “a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol”. El respaldo institucional y la experiencia previa de la ciudad fueron factores determinantes para la elección del escenario.

La última vez que Lima albergó la final de la Libertadores fue en 2019, cuando el estadio Monumental fue testigo de un desenlace memorable: Flamengo se impuso 2-1 a River Plate con dos goles de Gabriel Barbosa en los minutos finales, después de que Rafael Santos Borré abriera el marcador para el conjunto argentino. En aquella edición, la sede original era Santiago de Chile, pero la crisis política en ese país obligó a trasladar el partido a la capital peruana.

Desde la implementación del formato de final única, se han disputado seis definiciones en distintas ciudades sudamericanas. Tras la mencionada final en Lima en 2019, la competición pasó por Río de Janeiro en 2020, donde Palmeiras venció 1-0 a Santos; Montevideo en 2021, con otro triunfo de Palmeiras (2-1 ante Flamengo); Guayaquil en 2022, donde Flamengo superó 1-0 a Atlético Paranaense; nuevamente el Maracaná en 2023, con la victoria de Fluminense 2-1 sobre Boca Juniors; y el Monumental de Buenos Aires en 2024, donde Botafogo se consagró campeón tras derrotar a Atlético Mineiro en la final.

Dónde se jugaron todas las finales a partido único

La única final que se
La única final que se disputó en el Monumental de Lima fue entre Flamengo y River en 2019 (REUTERS/Guadalupe Pardo)

2019: Flamengo 2-1 River Plate (Monumental de Lima)

2020: Palmeiras 1-0 Santos (Maracaná de Río de Janeiro)

2021: Palmeiras 2-1 Flamengo (Centenario de Montevideo)

2022: Flamengo 1-0 Athletico Paranaense (Monumental de Guayaquil)

2023: Fluminense 2-1 Boca Juniors (Maracaná de Río de Janeiro)

2024: Botafogo 3-1 Atlético Mineiro (Monumental de Buenos Aires)

2025: Monumental de Lima

La tabla histórica de campeones de Copa Libertadores

Independiente 7

Boca Juniors 6

Peñarol 5

Estudiantes de La Plata y River Plate 4

Flamengo, Gremio, Nacional de Montevideo, Olimpia, Palmeiras, Santos y San Pablo 3

Atlético Nacional, Cruzeiro y Inter de Porto Alegre 2

Argentinos Juniors, Atlético Mineiro, Botafogo, Colo-Colo, Corinthians, Fluminense, Liga de Quito, Once Caldas, Racing Club, San Lorenzo, Vasco da Gama y Vélez Sársfield 1

Los campeones, país por país

Argentina 25

Brasil 24

Uruguay 8

Colombia y Paraguay 3

Chile y Ecuador 1

