Histórica remontada del Palmeiras: goleó 4-0 a Liga de Quito y avanzó a la final de la Copa Libertadores

La noche en el Allianz Parque de São Paulo fue escenario de una de las remontadas más impactantes de la Copa Libertadores: Palmeiras revirtió un 0-3 adverso ante Liga de Quito y se impuso por 4-0, asegurando su lugar en la final del torneo, donde Flamengo ya esperaba rival.

Raphael Veiga fue la figura determinante del encuentro, al convertir dos goles, incluido el penal que selló la clasificación.

El partido, arbitrado por Wilmar Roldán y con David Rodríguez en el VAR, se disputó ante un estadio colmado y fue transmitido por ESPN, Disney+ y Fox Sports. La final de la Copa Libertadores se jugará el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, donde Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de América.

El conjunto ecuatoriano, dirigido por Tiago Nunes, había llegado a Brasil con una ventaja considerable tras la goleada en Quito. Sin embargo, desde el inicio del partido, el equipo paulista, bajo la conducción de Abel Ferreira, impuso una presión asfixiante y un juego directo que arrinconó a los visitantes. El primer aviso llegó a los diecinueve minutos, cuando Ramón Sosa conectó de cabeza un centro de Allan y abrió el marcador, recortando la diferencia global.

La intensidad del Verdao no disminuyó y, sobre el cierre de la primera mitad, Bruno Fuchs aprovechó un rebote en el área para marcar el segundo tanto, dejando la serie 2-3 en el global y encendiendo la esperanza local.

La segunda parte mantuvo la misma tónica: Palmeiras dominó el campo y buscó el gol que igualara la eliminatoria. El empate global llegó gracias a una jugada colectiva que culminó con un remate de Raphael Veiga, quien puso el 3-0 parcial y forzaba la definición por penales.

El desenlace se inclinó definitivamente para los brasileños cuando, tras una infracción de Carlos Gruezo sobre Allan, el árbitro colombiano Wilmar Roldán sancionó penal. Veiga asumió la responsabilidad y, con un remate certero, estableció el 4-0 definitivo, sellando la clasificación de Palmeiras a la final.

“Noventa minutos son mucho tiempo”, había advertido Abel Ferreira antes del encuentro, y su equipo lo demostró en el campo.

Durante el desarrollo del partido, Liga de Quito sufrió la ausencia de Bryan Ramírez, expulsado en la ida, y debió reconfigurar su alineación. El equipo ecuatoriano, que había superado a tres rivales brasileños en las fases previas —Botafogo, Sao Paulo y Palmeiras en la ida—, no logró sostener la ventaja y padeció la presión constante del local.

El historial entre ambos equipos en la Copa Libertadores es breve: tres enfrentamientos, con dos victorias de Liga de Quito como local y una de Palmeiras. En esta edición, el equipo brasileño había dejado en el camino a Universitario de Perú y River Plate antes de enfrentar a los ecuatorianos.

Formaciones:

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez, Andreas Pereira, Mauricio, Emiliano Martínez, Felipe Anderson, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Liga de Quito: Alexander Domínguez, Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Kevin Minda o Alexander Alvarado o Lautaro Pastrán, Gabriel Villamil, Lisandro Alzugaray y Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.

Estadio: Allianz Parque.

Árbitro: Wilmar Roldán.