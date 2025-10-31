Deportes

Histórica remontada del Palmeiras: goleó 4-0 a Liga de Quito y avanzó a la final de la Copa Libertadores

En el Allianz Parque, el Verdao revirtió el 0-3 sufrido en Quito y definirá el certamen más importante a nivel clubes del continente ante el Flamengo

Guardar

La noche en el Allianz Parque de São Paulo fue escenario de una de las remontadas más impactantes de la Copa Libertadores: Palmeiras revirtió un 0-3 adverso ante Liga de Quito y se impuso por 4-0, asegurando su lugar en la final del torneo, donde Flamengo ya esperaba rival.

Raphael Veiga fue la figura determinante del encuentro, al convertir dos goles, incluido el penal que selló la clasificación.

El partido, arbitrado por Wilmar Roldán y con David Rodríguez en el VAR, se disputó ante un estadio colmado y fue transmitido por ESPN, Disney+ y Fox Sports. La final de la Copa Libertadores se jugará el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, donde Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de América.

El conjunto ecuatoriano, dirigido por Tiago Nunes, había llegado a Brasil con una ventaja considerable tras la goleada en Quito. Sin embargo, desde el inicio del partido, el equipo paulista, bajo la conducción de Abel Ferreira, impuso una presión asfixiante y un juego directo que arrinconó a los visitantes. El primer aviso llegó a los diecinueve minutos, cuando Ramón Sosa conectó de cabeza un centro de Allan y abrió el marcador, recortando la diferencia global.

La intensidad del Verdao no disminuyó y, sobre el cierre de la primera mitad, Bruno Fuchs aprovechó un rebote en el área para marcar el segundo tanto, dejando la serie 2-3 en el global y encendiendo la esperanza local.

La segunda parte mantuvo la misma tónica: Palmeiras dominó el campo y buscó el gol que igualara la eliminatoria. El empate global llegó gracias a una jugada colectiva que culminó con un remate de Raphael Veiga, quien puso el 3-0 parcial y forzaba la definición por penales.

El desenlace se inclinó definitivamente para los brasileños cuando, tras una infracción de Carlos Gruezo sobre Allan, el árbitro colombiano Wilmar Roldán sancionó penal. Veiga asumió la responsabilidad y, con un remate certero, estableció el 4-0 definitivo, sellando la clasificación de Palmeiras a la final.

“Noventa minutos son mucho tiempo”, había advertido Abel Ferreira antes del encuentro, y su equipo lo demostró en el campo.

Durante el desarrollo del partido, Liga de Quito sufrió la ausencia de Bryan Ramírez, expulsado en la ida, y debió reconfigurar su alineación. El equipo ecuatoriano, que había superado a tres rivales brasileños en las fases previas —Botafogo, Sao Paulo y Palmeiras en la ida—, no logró sostener la ventaja y padeció la presión constante del local.

El historial entre ambos equipos en la Copa Libertadores es breve: tres enfrentamientos, con dos victorias de Liga de Quito como local y una de Palmeiras. En esta edición, el equipo brasileño había dejado en el camino a Universitario de Perú y River Plate antes de enfrentar a los ecuatorianos.

Formaciones:

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez, Andreas Pereira, Mauricio, Emiliano Martínez, Felipe Anderson, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Liga de Quito: Alexander Domínguez, Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez, José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Kevin Minda o Alexander Alvarado o Lautaro Pastrán, Gabriel Villamil, Lisandro Alzugaray y Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.

Estadio: Allianz Parque.

Árbitro: Wilmar Roldán.

Temas Relacionados

deportes-internacionaldeportes-argentinaPalmeirasLiga de QuitoCopa LibertadoresRaphael Veiga

Últimas Noticias

Cuándo y dónde se disputará la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo

Liga de Quito y Racing fueron eliminados por los poderosos equipos brasileños. Los detalles del partido definitorio

Cuándo y dónde se disputará

El récord que alcanzaron los clubes brasileños frente a los argentinos en Copa Libertadores: la tabla histórica

Tras la eliminación de Racing ante Flamengo, Argentina igualó su peor marca en cuanto a sequía de títulos

El récord que alcanzaron los

Preocupación en River Plate: Gonzalo Montiel se lesionó y está en duda para el Superclásico ante Boca Juniors

El lateral del Millonario sufrió un golpe en la rodilla izquierda y será sometido a estudios

Preocupación en River Plate: Gonzalo

La reacción Castillo luego de que compararan el gol que le dio a Lanús el pasaje a la final de la Copa con el de Caniggia a Brasil

El delantero fue el héroe de la serie ante la U de Chile y el Granate irá en busca de la Sudamericana. Qué dijo sobre la similitud del mítico tanto en Italia 90

La reacción Castillo luego de

Manotazos, empujones y golpes: la gresca tras el triunfo de Lanús ante la Universidad de Chile en la semifinal de la Sudamericana

El Granate venció al conjunto chileno por 1-0 y accedió a la final del certamen continental. Las imágenes de los incidentes

Manotazos, empujones y golpes: la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo mantiene Joaquín Phoenix su

Cómo mantiene Joaquín Phoenix su estado físico: entrenamiento consciente y alimentación vegana

Valenzuela dijo que “en 2027 tiene que haber un candidato violeta en PBA” y no descartó una PASO con Santilli

Una pelea a tiros y cuchillazos en La Plata terminó con un hombre muerto y un detenido

Un diputado bonaerense presentó un proyecto para que se implemente la Boleta Única en la provincia de Buenos Aires

El policía que usó cuatro presos como mozos en su casamiento quedó más complicado

INFOBAE AMÉRICA
Cómo celebrar un cumpleaños inolvidable

Cómo celebrar un cumpleaños inolvidable en los parques temáticos de Walt Disney World Resort

“Try a Little Tenderness”, el himno soul que hizo llorar a Rod Stewart

Denuncian la desaparición forzada del periodista venezolano Joan Camargo tras ser interceptado por sujetos desconocidos

La ONU exigió que Ortega y Murillo rindan cuentas por crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

Tras el letal operativo policial en Río de Janeiro, Brasil busca asfixiar las finanzas de grupos criminales nacionales

TELESHOW
Wanda Nara desmintió los rumores

Wanda Nara desmintió los rumores sobre su videoclip en la favela y negó vínculos con el Comando Vermelho

La nueva vida de Pekeño 77, el trapero que grabó con Bizarrap y estuvo preso por robar en un country

Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la delicada situación que vivió con su novio: “Un tropezón no es caída”

Los videos de Franco Colapinto y Meri Deal, la excantante de Toco para vos, entre abrazos y besos

La honestidad de Fede Bal sobre Evelyn Botto y por qué siente que no son amigos: “Ella me fascina”