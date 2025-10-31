Arranca la fecha 14 del Torneo Clausura con tres partidos: la agenda completa

El Torneo Clausura abrirá este viernes la fecha 14 del campeonato con tres duelos con muchas implicancias en la pelea por el campeonato, la clasificación a copas internacionales y la lucha al rojo vivo para evitar el descenso a la Segunda División del fútbol argentino.

San Lorenzo vs Deportivo Riestra

Inauguran la fecha 14

Duelo de protagonistas en el Bajo Flores. San Lorenzo recibirá a Deportivo Riestra en el Estadio Pedro Bidegain en el primer partido de la jornada. El dueño de casa necesita ganar para mantenerse en puestos de Playoffs, mientras que la visita busca seguir en la cima de la Zona B. Desde las 19 con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de ESPN Premium.

El Ciclón de Damián Ayude transita un momento muy distinto en el plano deportivo y dirigencial. La endeble situación institucional lo lleva a tener a Marcelo Moretti alejado del plantel profesional, que amenazó con no entrenarse este martes por falta de pago y se reunió con el presidente, quien les realizó una promesa para regularizar deudas. A pesar de esto, se encuentra en la sexta colocación y con chances claras de avanzar a la siguiente fase por el título.

Por otro lado, el Malevo atraviesa un presente magnífico como puntero de su grupo con 27 puntos, igualado en el primer lugar con Rosario Central, pero con mayor cantidad de goles a favor que el Canalla. A falta de tres fechas para el cierre de la Fase Regular, ya está clasificado a la próxima fase y solo debe determinar su lugar en la tabla, un detalle importante para definir las localías en los cruces de eliminación directa.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Diego Herazo. DT: Damián Ayude.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Miguel Barbieri, Cristian Paz, Facundo Miño, Jonatán Goitía; Antony Alonso, Pablo Daniel Monje, Milton Celiz; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: José Carreras

TV: ESPN Premium

Hora: 19:00

Instituto vs. Rosario Central

Se juega en Alta Córdoba

Tras el partido de Riestra, Rosario Central saltará a la cancha del Estadio Monumental Presidente Perón para defender el liderato de la Zona B frente a Instituto, que está obligado a ganar para meterse entre los ocho clasificados a la próxima fase. Desde las 21:15 con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión de ESPN Premium.

El Canalla de Ariel Holan sacó su boleto a los Playoffs y aseguró el pasaje a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual con su victoria sobre la hora ante Sarmiento y, a la espera de saber si contará con Ángel Di María o le dará descanso, saldrá al reducto de Alta Córdoba en busca de mantenerse en la cima, lugar que compartía con el Malevo antes del inicio de la fecha.

Por otro lado, la Gloria de Daniel Oldrá necesita dejar atrás la negativa racha de una victoria en los últimos cinco partidos (tres empates y una derrota) en la recta final de su fixture, que lo tendrá también como juez del descenso por sus choques contra Sarmiento en Junín y Talleres como local.

Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Juan ignacio Méndez, Gastón Lódico, Lucas Rodríguez; Jhon Córdoba, Luca Klimowicz y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Rosario Central: Jorge Broun; Juan Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Estadio: Monumental Presidente Perón

Árbitro: Nicolás Ramirez

VAR: Hector Paletta

TV: ESPN Premium

Hora: 21:15

Newell’s vs. Unión

El Coloso del Parque albergará esta cita

Choque de opuestos en el Estadio Marcelo Bielsa. La pésima campaña de Newell’s lo empujó a una lucha inesperada con el descenso y tiene que sumar de a tres ante un Unión que si gana, será el nuevo líder provisorio de la Zona A en el Torneo Clausura. Desde las 21:15 con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de TNT Sports.

La Lepra tendrá el estreno como entrenador de Lucas Bernardi, un ídolo del club que asumirá su segundo ciclo en la entidad en reemplazo de Cristian Ogro Fabbiani. El ex volante central tomó una fuerte decisión en las últimas horas: le comunicó que no lo tendría en cuenta a Darío Benedetto y el delantero arregló su rescisión. El encuentro es clave para el futuro institucional porque el equipo está a cuatro puntos de caer en zona de descenso a la Primera B Nacional.

En distinta sintonía, la paridad del grupo lleva al Tatengue a estar muy cerca del primer lugar, pero una derrota podría complicar su permanencia entre los ocho primeros, ya que hay 12 equipos en cinco puntos.

Probables formaciones:

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Luciano Lollo o Víctor Cuesta, Martín Luciano o Brian Calderara; Alan Mereles, Valentino Acuña o Martín Fernández; Facundo Guch, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; y Carlos González. DT: Lucas Bernardi.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Germán Delfino

TV: TNT Sports

Hora: 21:15

La tabla de posiciones del Torneo Clausura