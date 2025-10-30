Deportes

Cuándo y dónde se disputará la final de la Copa Libertadores

Tras la eliminación de Racing ante Flamengo, resta definir quién será el rival: Liga de Quito o Palmeiras

Guardar
El Monumental de Lima es
El Monumental de Lima es el estadio apuntado para la final de la Copa Libertadores

Luego de la eliminación de Racing ante Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores (fue 0-1 en el global), quedó casi todo listo para la disputa del duelo decisivo que ya tiene sede, día y horario. Lo único que resta saberse es qué otro equipo sellará su clasificación para el histórico match y eso será definido este jueves en San Pablo, cuando se midan Palmeiras y Liga de Quito. En la ida, los ecuatorianos se impusieron por 3 a 0 y el Verdao intentará la heroica.

En agosto pasado, el estadio Monumental de Lima fue designado como el escenario que acogerá la final de la Copa Libertadores 2025, un evento que se celebrará el 29 de noviembre (iría a las 17 horas de Argentina). Así lo confirmó la Conmebol a través de su presidente Alejandro Domínguez, que oficializó la elección de la capital peruana como sede, consolidando así el regreso de la máxima competencia sudamericana de clubes a un recinto que ya fue protagonista en ediciones recientes.

La confirmación de Lima como anfitriona de la final se había anticipado en abril, pero fue el propio Domínguez quien, a través de sus redes sociales, ratificó que el estadio Monumental del club Universitario será el epicentro del desenlace del torneo. El titular de la Conmebol destacó el trabajo conjunto de las instituciones peruanas y manifestó su confianza en que la final estará “a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol”. El respaldo institucional y la experiencia previa de la ciudad fueron factores determinantes para la elección del escenario.

La última vez que Lima albergó la final de la Libertadores fue en 2019, cuando el estadio Monumental fue testigo de un desenlace memorable: Flamengo se impuso 2-1 a River Plate con dos goles de Gabriel Barbosa en los minutos finales, después de que Rafael Santos Borré abriera el marcador para el conjunto argentino. En aquella edición, la sede original era Santiago de Chile, pero la crisis política en ese país obligó a trasladar el partido a la capital peruana.

Desde la implementación del formato de final única, se han disputado seis definiciones en distintas ciudades sudamericanas. Tras la mencionada final en Lima en 2019, la competición pasó por Río de Janeiro en 2020, donde Palmeiras venció 1-0 a Santos; Montevideo en 2021, con otro triunfo de Palmeiras (2-1 ante Flamengo); Guayaquil en 2022, donde Flamengo superó 1-0 a Atlético Paranaense; nuevamente el Maracaná en 2023, con la victoria de Fluminense 2-1 sobre Boca Juniors; y el Monumental de Buenos Aires en 2024, donde Botafogo se consagró campeón tras derrotar a Atlético Mineiro en la final.

Dónde se jugaron todas las finales a partido único

La única final que se
La única final que se disputó en el Monumental de Lima fue entre Flamengo y River en 2019 (REUTERS/Guadalupe Pardo)

2019: Flamengo 2-1 River Plate (Monumental de Lima)

2020: Palmeiras 1-0 Santos (Maracaná de Río de Janeiro)

2021: Palmeiras 2-1 Flamengo (Centenario de Montevideo)

2022: Flamengo 1-0 Athletico Paranaense (Monumental de Guayaquil)

2023: Fluminense 2-1 Boca Juniors (Maracaná de Río de Janeiro)

2024: Botafogo 3-1 Atlético Mineiro (Monumental de Buenos Aires)

2025: Monumental de Lima

La tabla histórica de campeones de Copa Libertadores

Independiente 7

Boca Juniors 6

Peñarol 5

Estudiantes de La Plata y River Plate 4

Flamengo, Gremio, Nacional de Montevideo, Olimpia, Palmeiras, Santos y San Pablo 3

Atlético Nacional, Cruzeiro y Inter de Porto Alegre 2

Argentinos Juniors, Atlético Mineiro, Botafogo, Colo-Colo, Corinthians, Fluminense, Liga de Quito, Once Caldas, Racing Club, San Lorenzo, Vasco da Gama y Vélez Sársfield 1

Los campeones, país por país

Argentina 25

Brasil 24

Uruguay 8

Colombia y Paraguay 3

Chile y Ecuador 1

Temas Relacionados

Racing ClubFlamengoCopa LibertadoresLiga de QuitoPalmeirasdeportes-argentina

Últimas Noticias

Racing empató contra Flamengo y no pudo llegar a la final de la Copa Libertadores

La Academia jugó con un hombre demás por 35 minutos debido a la expulsión de Gonzalo Plata, pero no logró remontar el 0-1 de la ida en Brasil. Agustín Rossi fue la figura excluyente con varias atajadas de colección en Avellaneda. El Fla se medirá a Liga de Quito o Palmeiras en la definición

Racing empató contra Flamengo y

Escándalo con Lamine Yamal: aseguran que estuvo de fiesta en Milán lejos de Nicki Nicole y pasó la noche con un viejo amor

Un famoso periodista español señaló que el delantero viajó a Italia el lunes por la tarde y allí mantuvo un encuentro con la modelo y actriz Anna Gegnoso. Los detalles

Escándalo con Lamine Yamal: aseguran

Bengalas, juego de luces y fuegos artificiales: el espectacular recibimiento de Racing ante Flamengo

La Academia tuvo una imponente recepción de sus hinchas para el duelo de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores

Bengalas, juego de luces y

No debutó en Primera ni firmó su primer contrato: quién es la promesa a la que Scaloni llevará a la próxima gira de la Selección

El joven de 18 años nacido en González Catán fue elegido por el técnico argentino para formar parte de los entrenamientos para el amistoso ante Angola y la gira por España

No debutó en Primera ni

Máxima tensión entre Icardi y el Galatasaray: del últimátum de su representante al sorpresivo pretendiente

El delantero, que lleva seis goles desde su regreso a la acción tras superar una lesión, aún no recibió una oferta formal para renovar su contrato

Máxima tensión entre Icardi y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un joven chef se resistió

Un joven chef se resistió a un asalto y forcejeó con un delincuente armado en Moreno: ambos murieron

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

INFOBAE AMÉRICA
Lula aseguró que Brasil “no

Lula aseguró que Brasil “no puede aceptar” al crimen organizado tras el operativo policial en Río de Janeiro

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

Persecución en Venezuela: la dictadura de Maduro secuestró a dos trabajadores vinculados a la familia de María Corina Machado

El huracán Melissa dejó decenas de muertos en el Caribe y redujo viviendas cubanas a escombros

TELESHOW
La feliz noticia que recibió

La feliz noticia que recibió Rocío Marengo sobre su salud en medio de su embarazo: “El bebito está solito en la panza”

El vestido soñado de Matilda Chihade, la hija de Mariana Fabbiani, en su fiesta de 15: el video que compartió

Carolina Baldini mostró su admiración por Eva Bargiela tras el nacimiento de Faustino: “Un acto que solo una mujer puede entender”

Las sensuales fotos de Sofía Gonet “La Reini” inspirada en sus ribs en MasterChef y Beyoncé

La respuesta de Tamara Báez tras la viralización de una foto de Thiago Martínez con otra mujer en la cama