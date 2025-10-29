Deportes

El operativo de seguridad especial que diagramó Flamengo para regresar a Brasil tras el partido con Racing en medio de la violencia armada en Río de Janeiro

Luego de disputar la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores en Avellaneda, el Mengao retornará a Brasil

Flamengo se encuentra en Argentina
Flamengo se encuentra en Argentina y entrenó en el predio de Defensa y Justicia a la espera del choque por la Copa Libertadores

El megaoperativo que inició este martes la policía brasileña en Río de Janeiro para desbaratar distintas estructuras del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región, generó un clima de tensión y violencia en ese país. El contexto también golpea al mundo del fútbol con un caso en especial que genera gran preocupación: Flamengo deberá viajar en las próximas horas desde Argentina luego de disputar este miércoles por la noche la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing en Avellaneda.

Ante eso, el club planificó un operativo de seguridad especial con el fin de trasladar a cada uno de sus jugadores “a salvo a casa”, según detalló la edición brasileña de la cadena ESPN.

“El Flamengo regresará a Brasil inmediatamente después del partido contra el Racing. A continuación, el autobús del club recibirá escolta policial hasta un punto determinado de Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río de Janeiro, donde conductores privados esperarán a los atletas para llevarlos a salvo a casa”, detalló el cronista Bruno Andrade en ese medio.

Agustín Rossi sufrió un violento
Agustín Rossi sufrió un violento robo en Brasil meses atrás (Foto: Reuters/Marco Bello)

La preocupación de la directiva del Mengao no es solamente por esta violencia armada que afronta Río de Janeiro por estas horas y dejó un saldo de 132 personas muertas. El club tiene presente el ataque e intento de robo que sufrió el arquero argentino Agustín Rossi en mayo de este año cuando conducía su auto blindado por la ciudad horas después de aterrizar con el plantel tras un partido por Copa Libertadores ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

En este marco, desde ESPN aseguraron que el club aplicó este “nuevo sistema” de seguridad tras este intento de asalto que terminó con cuatro disparos al vehículo antes que el ex Boca Juniors lograr esquivar a los ladrones.

Sin embargo, en el artículo específico titulado “escolta policial, chóferes privados y más: ¿cómo será la logística del Flamengo a su regreso de la Copa Libertadores tras el caos en Río de Janeiro?“, dejaron en claro que el procedimiento de seguridad en este caso está vinculado estrictamente al procedimiento policial en distintas favelas.

"La organización de avanzada está directamente relacionada con la grave situación que se vive en parte de la ciudad de Río de Janeiro debido a una megaoperación policial contra el crimen organizado, que comenzó el martes pasado", detallaron.

Flamengo retornará a Brasil tras
Flamengo retornará a Brasil tras la semifinal con Racing (Foto: Reuters/Marco Bello)

El tema afectó a distintas esferas del deporte brasileño, ya que la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (Ferj) aplazó la jornada de la tercera división del Campeonato Carioca que debía disputarse este miércoles ”para evitar riesgos y reducir la circulación en la ciudad y el estado", según informó el portal UOL. Los entrenamientos de juveniles y del plantel femenino de Botafogo y Vasco da Gama fueron suspendidos también en el marco de este escenario.

Definida como la “operación más letal de la historia”, se desplegaron más de 2.500 efectivos para detener a los líderes del grupo criminal en las favelas del Complejo do Alemão y Penha, en la zona norte de la ciudad, donde viven 280.000 personas. El megaoperativo se inició durante la madrugada del martes con bloqueos en las autopistas que están en la periferia de estos complejos y el cierre de avenidas: helicópteros sobrevolaron las favelas desde las horas previas, al mismo tiempo que vehículos blindados comenzaban a romper las barricadas de neumáticos que impedían el acceso policial y de los 2.500 agentes, que eran guiados por drones encargados de detectar movimientos sospechosos. La ciudad alcanzó el nivel 2 de alerta, lo que indica un “riesgo de impacto” para sus residentes, según aclaró UOL.

Mientras todo este procedimiento se desarrollaba, el Flamengo se encontraba ya en Argentina. El plantel entrenó en las instalaciones de Defensa y Justicia en la zona de Florencio Varela y se concentró en las instalaciones de un exclusivo barrio privado de Berazategui, en Hudson, ubicado a unos 30 kilómetros de Avellaneda.

Tras el partido de esta noche en el Cilindro, el plantel retornará a Brasil pensando también en su grilla de partidos que los tendrá enfrentando al Sport Recife el próximo sábado 1 de noviembre por el Brasileirao, en un duelo clave por la cima de ese certamen que tiene a Palmeiras como líder con 62 puntos y al Fla segundo con 61.

