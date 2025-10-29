Deportes

Desde su propio campo y de espaldas: el triple imposible de Facundo Campazzo que no sumó para el Real Madrid

El Merengue volvió a perder en la Euroliga, pero el base argentino dejó su sello con una maniobra magistral. Los de la capital española cayeron 90-84 frente al Bayern Múnich

Guardar
El triple imposible de Campazzo que fue anulado en Real Madrid

El Real Madrid volvió a tropezar en la Euroliga al caer como visitante ante el Bayern Múnich por 90-84, resultado que complica su posición en la tabla y lo aleja de los puestos de privilegio. Este revés representa la cuarta derrota del Merengue en el certamen continental, todas ellas sufridas fuera de casa, lo que deja su registro en tres victorias y cuatro caídas.

El desempeño del equipo español mostró altibajos a lo largo del encuentro, sin lograr la regularidad necesaria para imponerse en territorio alemán, aunque una de las escenas más llamativas la protagonizó Facundo Campazzo, quien dejó su sello con el talento que lo caracteriza. Fue en el cierre del compromiso, cuando el argentino se apoderó de la pelota en su propio campo e improvisó un triple imposible, de espaldas, que no sumó debido a las urgencias del cronómetro.

El cordobés volvió a iniciar el partido desde el banco de suplentes, sumó 8 puntos, con una efectividad de 2/6 en lanzamientos de tres puntos y 2/2 en tiros libres, además de aportar tres asistencias y un rebote en los 23 minutos que permaneció en cancha.

En el plano individual, Trey Liles se erigió como el máximo anotador de la Casa Blanca al convertir 20 puntos y capturar 6 rebotes, mientras que Walter Tavares también tuvo una actuación destacada con 13 tantos, 7 rebotes y dos tapones. Por su parte, Gabriel Deck contribuyó con 5 puntos y tres rebotes.

La incapacidad del Real Madrid para mantener ventajas amplias en la Euroliga volvió a quedar en evidencia tras su visita al territorio germano, donde el equipo español desperdició una diferencia de 16 puntos. Este resultado prolonga la racha negativa de los blancos fuera del Movistar Arena.

El conjunto dirigido por Sergio Scariolo había llegado al descanso con una cómoda ventaja de 39-55, pero en la segunda mitad su rendimiento ofensivo se desplomó. En los últimos 20 minutos, el equipo solo sumó 27 puntos —10 en el tercer cuarto y 17 en el último—, una cifra que representa su peor registro en una segunda parte en lo que va de la temporada continental. La situación pudo haber sido aún más desfavorable si Trey Lyles y Theo Maledon no hubieran acertado un triple cada uno en los 17 segundos finales, cuando el partido ya estaba decidido.

El entrenador Sergio Scariolo analizó el desplome tras el encuentro, reconociendo las carencias defensivas y la falta de reacción del equipo. “Nuestra defensa en la segunda parte fue realmente pobre. Sinceramente, la defensa en la segunda mitad estuvo muy por debajo del nivel aceptable. Y después nos pusimos nerviosos, fallamos tiros”, declaró el estratega madridista en rueda de prensa.

Scariolo también señaló el momento en que el equipo perdió el control del partido: “Al comienzo del tercer cuarto, por alguna razón, volvimos a tener una de esas caídas de concentración, les dejamos volver al partido. Ellos aprovecharon la oportunidad, y nosotros no reaccionamos como equipo, no reaccionamos haciendo más fuerte nuestra defensa”.

El entrenador también criticó la falta de fluidez en el juego ofensivo y la permisividad defensiva bajo el aro: “Tampoco reaccionamos moviendo el balón. Permitimos un 68% en tiros de dos, muchos de ellos en la pintura o bajo el aro. Y nuestra circulación de balón fue pobre. No buscamos al jugador libre, tomamos tiros malos y forzados, lo cual no es el camino. Especialmente fuera de casa, no es la forma de ganar partidos de baloncesto”.

Para encontrar una actuación tan deficiente del Real Madrid tras el descanso en la Euroliga, hay que remontarse al 26 de mayo de 2024, cuando en la final disputada en el Uber Arena de Berlín ante el Panathinaikos, los blancos solo anotaron 26 puntos en la segunda mitad (7 en el tercer cuarto y 19 en el último), en un partido que los griegos ganaron por 80-95. Desde entonces, el Merengue había disputado 46 encuentros sin registrar una segunda parte tan baja en anotación.

Temas Relacionados

Facundo CampazzoReal MadridBayern MúnichEuroligadeportes-argentina

Últimas Noticias

Francisco Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli van por la tercera ronda del Masters 1000 de París

El mejor tenista del país se medirá ante el serbio Miomir Kecmanovic, mientras que El Brujo tendrá una parada brava ante el número tres del mundo, Alexander Zverev. A qué hora juegan y cómo ver los partidos

Francisco Cerúndolo y Camilo Ugo

Bernie Ecclestone cumplió 95 años y vendió uno de sus exclusivos yates de lujo: la impresionante suma que recaudó

El magnate inglés ex dueño de la F1, a la que condujo por cuatro décadas, se desprendió de una de sus ostentosas embarcaciones

Bernie Ecclestone cumplió 95 años

Garnacho explicó la verdadera razón por la que se fue al Chelsea y apuntó contra el DT del Manchester United

El delantero argentino dio detalles de su conflictiva salida de Old Trafford

Garnacho explicó la verdadera razón

Las perlitas de otro duro golpe de Cristiano Ronaldo en Arabia: del cantito de Messi que lo hizo rabiar al increíble gol errado

El delantero no pudo evitar la derrota 2-1 del Al Nassr ante el Al Ittihad de Karim Benzema, que derivó en la eliminación de la Copa del Rey

Las perlitas de otro duro

Los detalles de la Asamblea de la AFA: superávit histórico, afiliación del club de los Messi y el nuevo nombre del estadio de La Plata

Con la presencia del Presidente Tapia, de dirigentes de todas las categorías y algunos campeones del mundo de 1978 y 1986, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2025 en el Predio Lionel Andrés Messi. Los detalles

Los detalles de la Asamblea
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Corte confirmó dos condenas

La Corte confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos

Dos fusiones de agujeros negros aportan claves para entender partículas desconocidas del universo

Una localidad bonaerense buscará tener el salame más largo del mundo y recuperar el récord

Los pesos que compró el Tesoro de EEUU están invertidos en letras del Banco Central

Mató a su pareja embarazada y madre de sus dos hijos en Villa Urquiza y la Corte Suprema le confirmó la perpetua

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

La dictadura de Kim Jong-un hizo una prueba de misiles de crucero en vísperas de la llegada de Trump a Corea del Sur

El régimen de Irán avanza en la construcción de nuevas instalaciones nucleares subterráneas tras los ataques de Israel y Estados Unidos

Alerta en Occidente: Bielorrusia desplegará el sistema ruso de misiles hipersónicos Oreshnik en medio de la guerra en Ucrania

El Gobierno de Jamaica declaró a la isla como “zona catastrófica” tras el paso del poderoso huracán Melissa

TELESHOW
Roberto Moldavsky reveló cuál es

Roberto Moldavsky reveló cuál es su hijo favorito y sorprendió al explicar las razones

Mica Viciconte apuntó con dureza contra Nicole Neumann por la tristeza de su hijo Luca

Iliana Calabró será abuela: su hijo Nicolás Rossi será papá por primera vez

Las conmovedoras fotos de Eva Bargiela en el nacimiento de Faustino: del parto en el agua a la emoción de Gianluca Simeone

Martín Pepa y un divertido guiño a Pampita: “La Caro”