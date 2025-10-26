Horacio Zeballos y Marcel Granollers van por un nuevo título en el ATP 500 de Basilea: a qué hora y cómo ver la final

Horacio Zeballos y Marcel Granollers van por un nuevo título en el ATP 500 de Basilea

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, máximos favoritos del torneo, aseguraron este sábado su lugar en el partido por el título del ATP 500 de Basilea. La dupla hispano-argentina superó en la instancia de semifinales a los checos provenientes de la clasificación Petr Nouza y Patrik Rikl con un marcador de 6-1 y 6-4. Esta victoria les permite avanzar a una nueva final en la temporada 2025. En el encuentro decisivo, programado para el domingo, se enfrentarán a la pareja compuesta por el checo Adam Pavlasek y el polaco Jan Zielinski.

El partido de semis, que tuvo una duración de una hora y siete minutos, mostró una clara diferencia estadística a favor de los favoritos. Zeballos y Granollers basaron su victoria en una alta efectividad con el primer servicio, ganando el 80% de esos puntos (28 de 35), frente al 71% (22 de 31) de sus rivales. La disparidad fue aún más notoria en el juego con el segundo saque: la dupla hispano-argentina ganó el 57% de esos puntos (8 de 14), mientras que Nouza y Rikl solo pudieron capitalizar el 28% (5 de 18).

La estadística determinante del encuentro fue la gestión de las oportunidades de quiebre. Ambas parejas generaron la misma cantidad de oportunidades de break: ocho para cada lado. Sin embargo, la definición fue completamente unilateral. Zeballos y Granollers lograron convertir 3 de sus 8 chances (38%), mientras que Nouza y Rikl no pudieron concretar ninguna. En el balance total de puntos disputados, los latinos se impusieron con 58 de los 98 puntos jugados (59%).

El camino de los favoritos hasta la final en el torneo suizo ha sido sólido, avanzando sin ceder un solo set. En su debut en octavos de final, derrotaron en sets corridos a la pareja compuesta por el polaco Romain Arneodo y el francés Alexandre Muller. Posteriormente, en cuartos de final, enfrentaron un desafío más complejo contra los invitados locales, los suizos Marc-Andrea Huesler y Jakub Paul, a quienes vencieron por 6-4 y 7-6 (10), antes de su victoria en la semifinal.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers buscarán un nuevo título ATP en Dobles (REUTERS/Mike Segar)

Sus rivales en la definición, Adam Pavlasek y Jan Zieliński, también han mostrado un alto nivel durante la semana en Basilea. La dupla checo-polaca protagonizó una de las sorpresas del torneo en la primera ronda al eliminar a los segundos cabezas de serie, los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, en sets corridos. En cuartos de final, vencieron al neerlandés Sander Arends y el británico Luke Johnson por un contundente 6-4 y 6-1. Su pase a la final lo consiguieron tras derrotar en semifinales a la experimentada pareja formada por el indio Rohan Bopanna y el estadounidense Ben Shelton, por 7-6(2) y 7-5.

Esta final en Basilea reafirma la destacada temporada 2025 de Horacio Zeballos. El jugador argentino, actualmente clasificado como número 7 del mundo en el ranking de dobles de la ATP, ya ha conquistado dos títulos de Grand Slam este año junto a Granollers: se coronaron en Roland Garros sobre polvo de ladrillo y repitieron el éxito en el US Open en septiembre. Además, alcanzaron las semifinales en Wimbledon. Estos resultados han asegurado su clasificación para las prestigiosas ATP Finals de fin de año en Turín. A nivel nacional, Zeballos fue confirmado recientemente para integrar el equipo argentino que disputará el Final 8 de la Copa Davis. Su rendimiento actual y la consistencia demostrada en los torneos más importantes lo posicionan como una pieza fundamental y le permiten llegar con confianza al certamen por equipos.