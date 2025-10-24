Deportes

Se confirmó el cambio de planes en la gira de la selección argentina de noviembre: entrenará en España y sólo jugará un amistoso

El elenco de Lionel Scaloni finalmente no visitará India y enfrentará a Angola el viernes 14

Argentina cerrará el año con
Argentina cerrará el año con un único amistoso ante la selección de Angola (Foto: @Argentina)

La gira de noviembre de la selección argentina sufrió una sensible modificación: la AFA confirmó este viernes que los dirigidos por Lionel Scaloni realizarán un campamento de entrenamiento en España y, entre medio, viajarán a África para disputar el único amistoso contra Angola.

“La Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni viajará en noviembre rumbo a España para entrenarse y luego trasladarse a Luanda para afrontar el único compromiso amistoso ante la selección de Angola, el viernes 14. Tras el partido, la delegación regresará al viejo continente para continuar con los trabajos hasta el 18 de noviembre, día en la que culmina la fecha FIFA”, confirmó en las últimas horas la casa madre del fútbol argentino.

Hay que tener en cuenta que, inicialmente, la planificación informada a fines de agosto indicaba que la Albiceleste iba a tener dos presentaciones entre el 10 y el 18 de noviembre en Luanda (Angola) y Kerala (India), pero finalmente esta segunda cita se canceló por lo que esos días sin partidos se utilizarán para tener entrenamientos en el Viejo Continente.

De este modo, el partido contra la selección de Angola cerrará la actividad oficial en cancha de los dirigidos por Lionel Scaloni, aunque en diciembre habrá un último evento por demás importante: el viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de los grupos del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.

El calendario de actividades marca que en 2026 el elenco comandado por Scaloni tendrá como máximo cuatro posibles partidos para probar jugadores antes de la Copa del Mundo. Si España logra cerrar su clasificación a la Copa del Mundo 2026 en las últimas fechas de las Eliminatorias Europeas pautadas para este año, en marzo próximo se enfrentarían para disputar la Finalíssima que empareja a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América.

En ese contexto, Argentina tendría la oportunidad de disputar este choque contra los europeos y además hay espacio para un amistoso más en esa doble fecha FIFA de marzo (del 23 al 31 de ese mes). Luego, del 1 al 9 de junio, la FIFA tiene en su calendario un apartado para disputar otros dos duelos de preparación como antesala de lo que será el inicio del Mundial el 11 de junio.

Noticia en desarrollo...

