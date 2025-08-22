La AFA dio detalles sobre los próximos amistosos internacionales que jugará la selección argentina

La selección argentina jugará amistosos en octubre y noviembre (REUTERS/Agustin Marcarian)

La selección argentina ya tiene la clasificación asegurada al Mundial 2026 desde hace tiempo y las Eliminatorias Sudamericanas llegarán a su fin en septiembre, por lo que el calendario del resto del año aún debe definirse. En ese sentido, la AFA dio los primeros detalles de los próximos amistosos que jugará el elenco nacional, ya pensando en la máxima cita del fútbol que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La casa matriz del fútbol argentino informó que la Selección disputará las fechas FIFA de octubre y noviembre en el exterior. La primera gira del elenco comandado por Lionel Scaloni será entre el 6/10 y el 14/10 y tendrá lugar en Estados Unidos, con rivales y sedes a definir.

El mes siguiente, la Albiceleste viajará a Luanda, Angola y a Kerala, India, en una fecha que estará comprendida entre el 10 y el 18 de noviembre, aunque tampoco están confirmados a que selecciones se enfrentará.

De todos modos, según trascendió, la selección argentina jugaría ante Venezuela en el estadio Soldier Field de Chicago, en el primero de los amistosos de octubre, justo un mes después de lo que será su enfrentamiento por la jornada 17 de las Eliminatorias. También se comenta que el siguiente rival de ese mes sería una selección de Centroamérica, en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Argentina jugará ante Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias (REUTERS/Rodrigo Valle)

La agenda de La Scaloneta contempla el enfrentamiento ante la Vinotinto el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio de River Plate y el cierre de la fase clasificatoria el martes 9, en Quito, frente a Ecuador, a partir de las 20.00.

Para dichos compromisos, el DT ya dio la lista preliminar de 31 jugadores, que cuenta con la convocatoria de Lionel Messi, las sorpresivas presencias de Alan Varela y José Manuel López, y la ausencia de Alejandro Garnacho.

El contexto deportivo favorece a la Albiceleste, que lidera las Eliminatorias Sudamericanas con 35 puntos tras vencer a Chile en Santiago (1-0) y empatar frente a Colombia en el estadio Monumental. Detrás se ubican Ecuador y Brasil con 25 unidades (ambos clasificados a la Copa del Mundo), seguidos por Uruguay y Paraguay con 24, mientras que Colombia suma 22. La disputa por el puesto de Repechaje se intensifica con Venezuela en la séptima posición con 18 puntos, Bolivia con 17, Perú con 12 y Chile cerrando la tabla con 10.

LA LISTA PRELIMINAR PARA LA FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE

ARQUEROS:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (Crystal Palace)

DEFENSORES:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Marcos Acuña (River Plate)

Julio Soler (AFC Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS:

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Alan Varela (Porto FC)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Claudio Echeverri (Manchester City)

Valentín Carboni (Genoa FC)

DELANTEROS:

José López (Palmeiras)

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como 1907)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Ángel Correa (Pumas de México)

DT: Lionel Scaloni