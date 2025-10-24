Deportes

Por qué Boca celebró la clasificación de Argentinos en la Copa Argentina: la “mano” que podría recibir pensando en la Libertadores

Una hipotética consagración del Bicho, que avanzó a la final tras eliminar a Belgrano, beneficiaría de manera directa al Xeneize. Los detalles

Guardar
Boca Juniors celebró la clasificación
Boca Juniors celebró la clasificación de Argentinos a la final de la Copa Argentina (Fotobaires)

El pase de Argentinos Juniors a la final de la Copa Argentina tras derrotar a Belgrano no solo representó un logro para el equipo de La Paternal. El resultado dejó a Boca Juniors bien posicionado en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026, dado el escenario reglamentario que rige para los cupos argentinos en el certamen continental.

La victoria de Argentinos liberaría un cupo directo a la Libertadores si el Bicho obtiene el título y ya se encuentra clasificado por Tabla Anual. El contexto resulta aún más favorable considerando que River Plate, el otro semifinalista principal, también pelea cabeza a cabeza en la cima de la tabla junto a Rosario Central y el propio Boca. Así, la definición de la Copa Argentina se entrelaza de manera directa con el futuro internacional del Xeneize.

Una final entre River Plate y Argentinos Juniors es ideal para Boca Juniors. Si cualquiera de los dos logra quedarse con la Copa Argentina, se libera un cupo adicional en la Tabla Anual porque ambos ya integran el lote de equipos con chances concretas de acceder a la Libertadores por esa vía. A falta de tres fechas para la definición del Torneo Clausura, Boca (que tiene además un encuentro pendiente ante Barracas Central el lunes) suma 50 puntos junto con Deportivo Riestra, uno menos que Argentinos que tiene mejor diferencia de gol y por el momento se está quedando con el repechaje a la Copa. El Bicho se ubica detrás de Rosario Central (59), River (52). Solamente los dos primeros avanzan de forma directa a la fase de grupos del torneo continental.

En el reglamento de la Liga Profesional se establece que los campeones del Apertura y Clausura obtienen los cupos principales (“Argentina 1” y “Argentina 2”). El campeón de la Copa Argentina asegura “Argentina 3”, sumando un boleto más para el máximo torneo sudamericano. Los tres mejores de la Tabla Anual, excluyendo a los campeones, completan la nómina de representantes. Si el campeón de la Copa Argentina ya se clasificó por Tabla Anual, ese cupo se transfiere al siguiente en la clasificación.

La proyección numérica no deja excesivo margen a Boca Juniors: necesita ganarle a Barracas Central para quedar en el segundo puesto de la general, con tres partidos pendientes. Luego, de imponerse al menos en dos de esos juegos, quedará matemáticamente adentro de los clasificados. Los rivales del Xeneize en esta recta final son además del Guapo, Estudiantes en La Plata, River Plate en La Bombonera y Tigre, nuevamente como local.

Por todo esto, la consagración de Argentinos Juniors frente a Belgrano incrementó las expectativas xeneizes porque, si el Bicho o River (enfrenta este viernes a Independiente Rivadavia) logran el título, se abriría la puerta a la Libertadores aún finalizando Boca por detrás de ellos en la Tabla Anual.

El desenlace de la Copa Argentina y de las últimas fechas del Clausura, en consecuencia, será seguido con atención desde Boca, donde cada combinación posible es evaluada para comprender hasta dónde llegan las posibilidades de clasificación internacional tras un año irregular en los números y sin poder disputar en las últimas dos ediciones la tan ansiada Copa Libertadores.

LAS POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

Temas Relacionados

deportes-argentinaBoca JuniorsArgentinos JuniorsRiver PlateBelgranoCopa ArgentinaCopa LibertadoresIndependiente Rivadavia

Últimas Noticias

La fuerte sentencia de Colapinto sobre su adelanto a Gasly tras desobedecer una orden de Alpine: la comparación con Reutemann

El piloto argentino fue consultado sobre aquella recordada acción del Lole en Jacarepaguá 1981

La fuerte sentencia de Colapinto

“Atajá vos, no me faltés el respeto”: el tenso cruce entre el arquero Losada y el árbitro Daronco en el final de la U de Chile-Lanús

El guardameta del Granate afirmó que fue agredido verbalmente antes del penal convertido por Aránguiz. Definición caliente en la ida de la semifinal de la Sudamericana

“Atajá vos, no me faltés

Argentinos Juniors venció 2-1 a Belgrano de Córdoba y por primera vez jugará la final de la Copa Argentina

El Bicho superó al Pirata en Rosario y espera por el ganador de River Plate-Independiente Rivadavia de Mendoza

Argentinos Juniors venció 2-1 a

De afuera del área y de emboquillada: el golazo de Rodrigo Castillo para Lanús ante la U de Chile por la Sudamericana

El delantero luego amplió la diferencia en Santiago por la ida de la semifinal, pero los locales consiguieron la igualdad sobre el final

De afuera del área y

La respuesta de Pierre Gasly cuando le preguntaron si dio por terminada la polémica con Colapinto por el sobrepaso en Austin

El piloto francés de 29 años aseguró que el argentino no hizo lo adecuado en el cierre del GP de Austin, pero intentó dar el tema por terminado. “Sí, hablamos. Está todo bien”, remarcó

La respuesta de Pierre Gasly
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pollo al horno, a la

Pollo al horno, a la sartén y con salsa: cinco recetas fáciles para hacer en casa

Cómo fue el lujoso cóctel de JP Morgan en el Teatro Colón con empresarios y políticos de Argentina y el exterior

Tras un allanamiento, encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández en su departamento y detuvieron al novio

Elecciones 2025: las fuerzas políticas cerraron sus campañas y se abre paso a la veda electoral

Cómo funcionan las zonas de emisiones ultrabajas que reducen la contaminación del aire, según científicos

INFOBAE AMÉRICA
Un cementerio medieval hallado en

Un cementerio medieval hallado en Polonia cambia la visión sobre la vida y el comercio en la Alta Edad Media

Ecuador ordenó la prisión preventiva para los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

La dictadura de Daniel Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en Nicaragua y amplía su dependencia de Beijing

El oro cierra su mayor ciclo alcista en nueve semanas mientras se desvanece el impulso comprador

Dos aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Lituania y provocaron un operativo de la OTAN

TELESHOW
El radical cambio de Cande

El radical cambio de Cande Tinelli tras someterse a una operación por su accidente: “Me sacaron todos los piercings”

Marcelo y Julio Moura recordaron a su hermano Federico en el aniversario de su cumpleaños: “Aferraditos”

Connie Ansaldi se casó en secreto con Ignacio Eguren en una ceremonia en Las Vegas: “Fue hace un año”

La emotiva sorpresa de Matías Palleiro a Jimena Barón en pleno viaje: “No tengo palabras”

Juana Repetto compartió experiencias de sus tres embarazos y reveló cuál es la etapa de mayor temor: “Me asusta”