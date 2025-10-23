Deportes

Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors abren las semifinales de la Copa Argentina: hora, TV y probables formaciones

En Rosario, el Pirata y el Bicho definirán al primer finalista de la copa nacional. Televisará TyC Sports

Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors abrirán las semifinales de la Copa Argentina, a partir de las 21:10, en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez y contará con la televisación de TyC Sports. El ganador de este enfrentamiento se medirá en la final con quien resulte vencedor del cruce entre River e Independiente Rivadavia, que chocarán mañana en Córdoba.

La expectativa crece en torno a la semifinal de la Copa Argentina que enfrentará al Pirata y el Bicho en Rosario, donde ambos equipos buscarán alcanzar la final del torneo más federal del país por primera vez en su historia. En el conjunto porteño, la presencia de Sergio Chiquito Romero, quien fue incorporado recientemente tras la baja por lesión del Ruso Diego Rodríguez, es una de las principales novedades teniendo en cuenta su valía a la hora de una hipotética tanda de penales.

El recorrido de Belgrano hasta esta instancia ha estado marcado por una campaña sólida en el Clausura, donde recientemente venció 2-1 a Boca y se reinsertó entre los ocho mejores equipos del certamen. Aunque el equipo dirigido por el Ruso Zielinski mantiene la ilusión de avanzar a los playoffs, la prioridad se centra en la Copa Argentina, ya que se encuentra a solo dos partidos de conquistar un título inédito. En la edición anterior en la que alcanzó una semifinal, el conjunto cordobés fue eliminado por Rosario Central con un marcador de 2-0 en 2016. Para llegar a la actual semifinal, Belgrano dejó en el camino a Real Pilar, Defensores de Belgrano, Independiente y Newell’s. Una de las novedades en la formación será el regreso de Franco Jara, quien se ausentó en el último partido por precaución, pero ya se encuentra recuperado y volvería a la titularidad.

Por su parte, Argentinos accedió a las semifinales tras superar a Central Norte (3-0), Excursionistas (3-0), Aldosivi (2-1) y Lanús (1-0). Este logro representa la tercera vez en la historia del club que alcanza esta instancia, y la primera en los últimos cuatro años. En el Clausura, el equipo dirigido por Nicolás Diez viene de imponerse 3-1 a Newell’s, resultado que lo ubicó en la tercera posición tanto en su zona como en la tabla anual, lo que le permite aspirar a la clasificación a copas internacionales en 2026. La principal incógnita en la alineación del cuadro de La Paternal radica en la elección entre Lucas Gómez o Federico Fattori para ocupar un lugar en el mediocampo.

El dato estadístico del equipo cordobés es que los 11 tantos acumulados en la presente campaña equivalen a los convertidos por el Pirata desde los 16avos de Final de la temporada 2017 hasta su despedida en el debut de la pasada competencia (13 partidos).

El historial en Copa Argentina marca que el Bicho fue eliminado sin convertir goles en los dos antecedentes contra rivales cordobeses por la competencia, ya que cayó por penales ante Sportivo Belgrano de San Francisco (4-2, luego de igualar 0-0 en los 90 minutos) por los 24avos de Final de la temporada 2012-2013 y perdió por 1-0 frente a Instituto en 32avos de Final de la edición 2017.   

Así está el cuadro de
Así está el cuadro de la Copa Argentina

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario)

Hora: 21.10

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Televisará: TyC Sports

