Deportes

El sentido apoyo de Lionel Scaloni a la Selección Sub 20 tras perder la final del Mundial: “Gracias por lo que hicieron”

El entrenador del seleccionado mayor utilizó sus redes sociales para hablar sobre el trabajo de los juveniles en el torneo

Guardar
La selección argentina perdió la
La selección argentina perdió la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos (AP Foto/Gustavo Garello)

La participación de la selección argentina en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 terminó con el reconocimiento de figuras clave del fútbol nacional. El equipo juvenil se posicionó en la final del certamen gracias a un despliegue de fútbol y tras seis victorias consecutivas, aunque cayó por 2-0 ante Marruecos en el Estadio Nacional. En este contexto, el técnico de la mayor, Lionel Scaloni, expresó en redes sociales su completo respaldo a los jugadores y al cuerpo técnico conducido por Diego Placente.

“Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha… Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. ¡Vamos Argentina!”, publicó el DT campeón del mundo en su cuenta de Instagram. Esta declaración, difundida junto a una imagen del plantel juvenil que compitió en Chile, subrayó no solo el desempeño del equipo, sino también el valor de los esfuerzos colectivos de la estructura técnica y dirigencial.

El mensaje de Scaloni refleja también una continuidad institucional de la AFA en el respaldo a los jóvenes talentos. Desde su llegada al cargo, el entrenador campeón del mundo en Qatar mantuvo una relación fluida con las divisiones juveniles. Anteriormente, el oriundo de Pujato dirigió a la propia Sub 20 y estableció un trabajo coordinado con Bernardo Romeo, director del proyecto, y Pablo Aimar y Walter Samuel, integrantes del equipo principal.

Pero no solo el máximo entrenador brindó apoyo para los chicos. El propio Placente valoró la actuación de sus dirigidos tras el resultado ante Marruecos. “Los chicos hicieron un torneo increíble, no siempre se puede ganar y es importante también aceptar las derrotas. Estoy orgulloso de ellos, por la actitud que tuvieron”, comentó ante los medios. El entrenador remarcó la proyección de estos futbolistas hacia la Selección mayor y pidió sostener el acompañamiento: “Hay que apoyarlos porque están tristes. Todo lo que les diga no lo escuchan. Estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Hay que felicitarlos”.

El mensaje de Scaloni a
El mensaje de Scaloni a la selección sub 20 tras perder la final de la Copa del Mundo

La cadena de apoyos también alcanzó a figuras como Lionel Messi, quien dejó un conmovedor mensaje: “¡Cabeza en alto, muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”. El posteo fue acompañado por una imagen de la camiseta de la Selección.

El equipo albiceleste, pese a la derrota, conserva un historial destacado en la categoría Sub 20. La Argentina es la selección más laureada de la historia del certamen, con seis títulos obtenidos en las ocho finales disputadas. El primer campeonato se consiguió en Japón 1979 bajo la figura de Diego Maradona. Luego, el ciclo dirigido por José Pekerman sumó nuevos títulos en Qatar 1995 y Malasia 1997. Posteriormente, Javier Saviola y Lionel Messi encabezaron los equipos campeones en Argentina 2001 y Países Bajos 2005. La última consagración fue en Canadá 2007 con Sergio Agüero como referente.

La derrota ante Marruecos, donde Yassir Zabiri fue el goleador del encuentro con un doblete, dejó al conjunto sudamericano con el subcampeonato y la expectativa de futuras generaciones. Tras el partido, el plantel juvenil retornará a sus actividades en los clubes y los próximos compromisos internacionales, mientras las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mantienen la mirada puesta en la proyección y sostenimiento de la cantera nacional.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLionel ScaloniSelección ArgentinaMundial Sub 20Selección Argentina Sub 20

Últimas Noticias

Copa Davis: Javier Frana confirmó los convocados de Argentina para disputar el Final 8 en Bolonia

Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni representarán al conjunto nacional, que en cuartos de final se medirá ante Alemania. Alexander Zverev reaparece en el conjunto germano

Copa Davis: Javier Frana confirmó

Revolución en la F1: Red Bull recibió una sanción por intentar perjudicar a Lando Norris antes de la largada del GP de EEUU

La FIA confirmó que un integrante del equipo intentó sacarle una referencia al piloto de McLaren de cara a la partida

Revolución en la F1: Red

Diego Forlán sufrió una dura lesión tras protagonizar un incidente en un partido de fútbol amateur: “No podía respirar”

El ex delantero uruguayo acabó con tres costillas rotas y fue trasladado al hospital

Diego Forlán sufrió una dura

El viaje de reencuentro entre dos figuras del tenis en un paradisíaco destino que dio que hablar: “Mi cita favorita”

La número 1 del mundo Aryna Sabalenka y la española Paula Badosa pasaron juntas el fin de semana en Dubái

El viaje de reencuentro entre

Polémica por las actitudes de Vinicius Jr. contra un jugador rival en el triunfo del Real Madrid: “Por eso todo el mundo te odia”

El delantero brasileño ingresó en el segundo tiempo ante Getafe y generó dos expulsiones en el 1-0 para el Merengue

Polémica por las actitudes de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un policía que trabajaba como

Un policía que trabajaba como chofer de aplicación mató a un adolescente que intentó asaltarlo

Video: el momento en que una chica de 16 años es impactada por una bala en medio de una pelea a la salida de una fiesta en Paraná

El BCRA dio detalles del swap con EEUU: por qué no se va a reflejar de inmediato en reservas

Qué tipo de carne es mejor para ganar masa muscular y cuál recomiendan evitar

Llegó a su casa de Villa Devoto y lo abordaron motochorros armados: le robaron la moto, el celular y la campera

INFOBAE AMÉRICA
Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener

Stellan Skarsgard: “Deberías poder tener derecho a terminar tu vida cuando estés listo”

Los nuevos tratamientos para microplásticos siguen avanzando: cuáles son las pruebas de su eficacia

El otro golpe que sufrió el Louvre: el día que se llevaron a la Mona Lisa y nadie lo notó por 24 horas

Hamas entregará hoy el cuerpo de otro rehén israelí asesinado en la Franja de Gaza

“Marset está en Bolivia”: el antiguo testaferro del narco uruguayo lo acusa por el secuestro de su ex pareja

TELESHOW
El divertido guiño de Juana

El divertido guiño de Juana Viale al conflicto entre la China Suárez y Pampita: “Palta como en el motorhome”

Catherine Fulop tendrá que ser operada luego de la caída en el show de Erreway: los detalles

El gesto de Thiago Medina que emocionó a Daniela Celis en el Día de la Madre: ¿vuelven a formar una familia?

Fede Bal recordó una bitácora que escribió su padre Santiago antes de morir: “Lo único que me quedan son recuerdos”

La madre de Mauro Icardi se sinceró en un mano a mano con su hija Ivana: “He demostrado bastante bien mi cariño”