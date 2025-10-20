El conmovedor mensaje de Messi para apoyar a la selección argentina Sub 20 tras la caída en la final del Mundial

La selección de Argentina es la más veces campeona del Mundial Sub-20 de la FIFA - crédito FIFA

En el Estadio Nacional de Santiago de Chile, la selección argentina cayó por 2-0 contra Marruecos por la final del Mundial Sub 20. El combinado nacional comandado por Diego Placente realizó un notable certamen mundialista, pero perdió en el último partido. Lionel Messi, quien siguió de cerca el torneo, y realizó varios posteos al respecto. Luego del traspié, les dedicó un sentido mensaje a los futbolistas albicelestes para demostrarles su apoyo.

Un par de minutos después de que se consumara la derrota de Argentina contra la selección africana, el capitán de la Mayor subió una historia a su cuenta de Instagram para respaldar el certamen realizado por los juveniles.

“¡Cabeza en alto, muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, publicó el rosarino en la red social personal. El mensaje estuvo acompañado por una imagen de fondo de la camiseta de la Selección.

El posteo de Messi por el subcampeonato de Argentina en el Mundial Sub 20

Cabe recordar que esta no es la primera publicación que hace Lionel Messi sobre el Mundial Sub 20. Luego de la victoria por 2-0 contra México por los cuartos de final, la Pulga tuvo el gesto de felicitar a los chicos y puso especial énfasis en uno de ellos. “Felicitaciones chicos por el pase a semis. Y felicitaciones Toto Silvetti por el gol”, fue el comentario en la publicación que AFA posteó en su cuenta de Instagram con el resultado del partido. Cabe recordar que Mateo, que convirtió el 2-0 en dicho encuentro, es compañero del rosarino en el Inter Miami.

Esta misma situación se replicó en las semifinales. Después de que el combinado dirigido por Placente dejara en el camino a Colombia por 1-0 y asegurara su pase a la final del Mundial, Messi le dejó su mensaje personal. “VAMOSSS, A LA FINAL!! Felicitaciones a todos!! Grande Toto Silvetti!”, escribió en una historia. Y, al igual que en los cuartos de final, felicitó a su compañero del Inter Miami por el tanto convertido.

Otro momento en el que Messi estuvo relacionado con los juveniles de la selección Sub 20 ocurrió días antes de la final contra Marruecos. Según informó ESPN, los jugadores albicelestes comenzaron a ver compilados del exjugador de Barcelona en 2005, cuando el astro dio un golpe de escena y se consagró campeón del mundo juvenil, en Países Bajos.

Con la intención de inspirarse de cara al último partido, los jugadores argentinos comenzaron a ver el Mundial que representó el escenario donde Leo se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol internacional, guiando a la Selección hacia su quinto título en la categoría y dejando una huella imborrable en la historia del torneo.

El resumen de Argentina vs. Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Lamentablemente, la selección argentina cayó en la final contra Marruecos, donde Yassir Zabiri concretó una actuación deslumbrante y se despachó con dos goles. A pesar de esta derrota, el combinado sudamericano todavía ostenta el récord de seis títulos en la categoría Sub 20, lo que la convierte en la selección más laureada del certamen.

El combinado nacional albiceleste ha ganado seis de las ocho finales que disputó: la primera consagración fue en Japón 1979 ante la Unión Soviética, con Diego Maradona como figura. Posteriormente, bajo la dirección de José Pekerman, el equipo se coronó en Qatar 1995 y Malasia 1997, venciendo en las finales a Brasil y Uruguay.

En 2001, Argentina celebró el título como anfitriona, con Javier Saviola como máximo goleador histórico del torneo. En 2005, con Lionel Messi como líder futbolístico, el equipo se impuso 2-1 a Nigeria en Países Bajos, y en 2007, Sergio Agüero fue clave para la conquista en Canadá. La Albiceleste llegó al último partido en Chile después de 18 años. La única derrota en una final hasta esta edición se había producido en México 1983, cuando Brasil se impuso 1-0 en el estadio Azteca.