Desafiante frase para Chile y hit contra Colombia: así celebró Prestianni el pase de Argentina a la final del Mundial Sub 20

La picante frase de Gianluca Prestianni luego del triunfo de Argentina ante Colombia

Gianluca Prestianni fue una de las grandes figuras del triunfo de Argentina ante Colombia. El futbolista del Benfica armó una jugada magistral y habilitó a Mateo Silvetti, quien fue el que selló el pase de la Selección a la final del Mundial de la categoría que se juega en Chile. Los festejos del ex juvenil de Vélez Sarsfield no solo fueron en la cancha, sino que también se mostró exultante a la hora de declarar ante la prensa y en los festejos en el vestuario.

En un contexto donde el apoyo del público chileno se inclinó abiertamente hacia Colombia y en contra de la albiceleste, Gianluca se erigió como figura central y portavoz de un grupo que, según sus palabras, encuentra en la adversidad una especie de impulso.

La previa del encuentro estuvo marcada por comentarios de jugadores y del propio entrenador colombiano, quienes anticiparon un cruce cargado de tensión. Al respecto, Prestianni explicó que el plantel argentino tomó nota de esas declaraciones, pero eligió responder en el campo de juego. “Vimos que hasta el técnico de ellos habló de que somos provocadores, pero es todo lo contrario, ninguno de nosotros sale a hablar antes del partido, al contrario. Nosotros intentamos demostrar adentro de la cancha como pasó hoy”, afirmó el atacante luego del partido en la zona mixta.

Gianluca Prestianni habló sobre tener el público en contra

El ambiente en el estadio, dominado por la parcialidad local que alentó a los rivales de Argentina, no pasó inadvertido para el futbolista. “Sabíamos que los chilenos iban a apoyar a todos los equipos contra los que nos tocara jugar. Que sigan en contra que parece que es cábala, vamos a la final con todo”, expresó Prestianni, subrayando la motivación extra que representa para el grupo el desafío de jugar en un entorno adverso.

Fue un partido caliente y en el vestuario también hubo dedicatoria para los cafeteros, ya que cantaron una de sus canciones “prenda la radio, encienda la tele”, que es el tema que identifica a la selección cafetera.

La actuación de Prestianni cobró aún más valor por la ausencia de Montoro, lo que lo llevó a asumir un rol protagónico en la conducción del equipo. El ex Vélez no solo fue determinante en la jugada del gol, sino que también se mostró agradecido con su club por permitirle disputar el certamen. “Lo primero que hice fue hablar con Benfica para que me dejara venir. Le agradezco públicamente a Benfica por haberme permitido estar acá. Intentaremos ganar el Mundial y después volver a Benfica para ganar todo. No había podido competir en los Sudamericanos y en el Mundial Sub 17. Estoy jugando y feliz”, manifestó el delantero.

La cargada en el vestuario a Colombia tras el triunfo que valió el pase a la final del Mundial Sub 20

El sentido de pertenencia y la fortaleza del grupo argentino también fueron destacados por Prestianni, quien describió la dinámica interna del plantel: “Este grupo es una locura. Matamos el uno por el otro. Nos queda la final. Intentaremos ganar el Mundial”.

Sobre el partido, indicó: “Fue muy parejo. Tuvimos los dos equipos muchas ocasiones de gol, pero por suerte pudimos golpear nosotros primero. Barbi atajó todo la verdad, es gracias a él también”.

Desde el cuerpo técnico, Diego Placente valoró especialmente el crecimiento y la madurez de Prestianni, así como el aporte de otros futbolistas que no suelen ser titulares. “Prestianni está muy bien, más maduro... Nos pone contentos porque las condiciones siempre las tuvo. Desde que entró nos dio muchas soluciones y supo esperar su momento como Subiabre, Mateo (Silvetti). A veces titulares, a veces suplentes, pero cuando entran siempre dieron el 100%”, elogió el entrenador de la Sub 20, resaltando la capacidad de respuesta de quienes integran el plantel, independientemente de su habitual presencia en el once inicial.

Gianluca Prestianni fue elegido como la figura del partido

La clasificación a la final se construyó, así, sobre la base de respuestas contundentes tanto dentro como fuera del campo, con Prestianni como emblema de un equipo que transforma la presión y la hostilidad en combustible para sus aspiraciones.

Con su triunfo por la mínima diferencia la selección argentina se clasificó a la final y el domingo se verá la cara ante Marruecos que eliminó por penales a Francia. Será en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago, a partir de las 20:00.

El delantero desempató la contienda en Santiago de Chile