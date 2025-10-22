Deportes

Las dos figuras del Arsenal que elogiaron el impacto de Heinze en el equipo tras la goleada en la Champions: “Lo ama todo el mundo”

Gabriel Martinelli y David Raya se refirieron al rol del asistente de Mikel Arteta, quien se acopló esta temporada al cuerpo técnico

La llegada de Gabriel Heinze al cuerpo técnico del Arsenal causó una revolución en un equipo que sueña con ganar la Premier League y ser protagonista en Europa, luego de tres subcampeonatos seguidos en el ámbito local y las semifinales de la Champions League alcanzadas en la pasada temporada. El efecto positivo del Gringo fue inmediato y dos figuras del plantel se rindieron a sus pies después de la apabullante victoria 4-0 al Atlético de Madrid de Simeone en Inglaterra.

En charla con ESPN, el extremo Gabriel Martinelli y el arquero David Raya ofrecieron su mirada sobre el aporte del asistente del entrenador principal, Mikel Arteta, a la labor de los Gunners. El ex defensor de la selección argentina está encargado principalmente de perfeccionar el trabajo de la última línea, un ítem que se demuestra en la novena valla invicta lograda en la primera docena de encuentros de la temporada oficial.

En este sentido, el guardameta español definió en cuatro palabras qué les ofrece la presencia de Heinze en los entrenamientos: “Hablando mal, muchos cojones (huevos en la jerga sudamericana)”. “Sinceramente, nos aprieta mucho, solo quiere lo mejor para el grupo, especialmente en la faceta defensiva. Nos da mucha energía, nos dice qué tenemos que hacer en cada partido, en dónde nos pueden hacer daño. Es muy importante para nosotros, y se está demostrando con otra portería a cero”, continuó su declaración.

Martinelli, autor de un golazo para el 2-0 ante el Colchonero en el Emirates Stadium de Londres, siguió en la misma línea que su compañero: “Es una persona sensacional, todo el plantel está a gusto con él, tiene sus gestos argentinos, pero es un tipo sensacional que el grupo abrazó de una forma increíble. Ya está completamente adaptado y todo el mundo lo ama, bromean y se divierten con él”.

A continuación, precisó cuáles fueron los consejos que recibió de él durante las prácticas: “El habla más con los defensores, pero a veces nos da unos tips, cuando hay que marcar y bloquear a los laterales rivales. Entonces termina dando algunas indicaciones para nosotros también y estamos aprendiendo al máximo con él”.

*El resumen de la goleada del Arsenal al Atlético de Madrid

Sin goles en tres duelos de la Champions y con solo tres tantos recibidos en ocho presentaciones de la Premier League, el líder del torneo local también permanece con puntaje ideal en la Fase Liga de la Orejona y un informe reciente del Daily Mail apunta a la exigente metodología de trabajo y el impacto inmediato que generó Heinze para tener este gran presente.

Entre los puntos salientes de este análisis, detalla un papel crucial en el desarrollo del joven lateral izquierdo Myles Lewis-Skelly, guiándolo en aspectos como la precisión en los centros al área y la capacidad de contribuir en acciones ofensivas. Antes de su llegada, registraba dos asistencias en 39 duelos. Ahora sumó la misma cantidad en los primeros 8 compromisos del curso actual.

El entrenador Mikel Arteta también se refirió a las mejoras provocadas por su arribo: “Gabi aportó algo diferente: esa voluntad de ganar. Y lo hemos visto claramente a lo largo de su carrera: esa experiencia para ganar y elevar el nivel, la ambición y el empuje de alguien al máximo. Es extraordinario en eso. Es decir, si alguien te dice: ‘Si haces eso, tendrás éxito’, y sabes que lo ha hecho y que lo ha logrado, hay mucha credibilidad en ello”. El vínculo entre ambos nació cuando compartieron vestuario en el París Saint-Germain al inicio del milenio y, tras la salida del staff de Carlos Cuesta para ser DT del Parma, Arteta pensó en el argentino para reemplazarlo.

Arsenal defenderá el liderazgo de la Premier League este domingo desde las 11 (hora argentina), cuando reciba al Crystal Palace en duelo de equipos londinenses.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

