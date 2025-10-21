Deportes

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez visitará al invicto Arsenal por la Champions League: hora, TV y formaciones

El conjunto español buscará mejorar en la tabla de posiciones ante el equipo de Mikel Arteta, que tiene puntaje perfecto. Desde las 16, por ESPN y Disney+

Horario y TV del partido

16.00: Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay

15.00: Bolivia, Venezuela y Miami

14.00: Colombia, Perú y Ecuador

13.00: Ciudad de México

Televisa ESPN y Disney + Premium

17:25 hsHoy

El último entrenamiento del Atlético de Madrid en el estadio del Arsenal previo al duelo de Champions:

El último entrenamiento del Atlético
El último entrenamiento del Atlético de Madrid en Londres (@Atleti)
17:10 hsHoy

La tabla de posiciones de la Champions League:

17:00 hsHoy

Cómo llega el Atlético de Madrid:

Los dirigidos por Diego Simeone vienen de una victoria 1-0 ante Osasuna, por la Liga de España en la que se encuentran cuatros con 16 puntos.

En cuanto a la Champions League, el Aleti perdió 3-2 con Liverpool en el inicio de la competencia y goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt en la siguiente jornada.

Atlético de Madrid viene de
Atlético de Madrid viene de golear al Eintracht Frankfurt en la Champions League (REUTERS/Juan Medina)
16:55 hsHoy

Cómo llega el Arsenal:

Los Gunners marchan con puntaje ideal en la Champions League luego de sus triunfos ante Athletic Club de Bilbao y Olympiacos de Grecia. Además, son líderes en la Premier League, con 19 puntos y apenas un partido perdido. En su última presentación vencieron al Fulham.

Declan Rice festeja la victoria
Declan Rice festeja la victoria del Arsenal ante Fulham (Reuters)
16:50 hsHoy

Los convocados del Cholo Simeone para el choque ante Arsenal:

Los convocados del Atlético para
Los convocados del Atlético para el duelo ante Arsenal
16:46 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Arsenal vs Atlético de Madrid!

El Colchonero y los Gunners se miden en el Emirates Stadium de Londres por la tercera fecha de la Champions League.

Atlético de Madrid visitará al
Atlético de Madrid visitará al Arsenal por la Champions League

