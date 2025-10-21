El Atlético de Madrid de Julián Álvarez visitará al invicto Arsenal por la Champions League: hora, TV y formaciones

El Colchonero y los Gunners se miden en el Emirates Stadium de Londres por la tercera fecha de la Champions League.

Los convocados del Cholo Simeone para el choque ante Arsenal :

Los Gunners marchan con puntaje ideal en la Champions League luego de sus triunfos ante Athletic Club de Bilbao y Olympiacos de Grecia. Además, son líderes en la Premier League, con 19 puntos y apenas un partido perdido. En su última presentación vencieron al Fulham.

En cuanto a la Champions League, el Aleti perdió 3-2 con Liverpool en el inicio de la competencia y goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt en la siguiente jornada.

Los dirigidos por Diego Simeone vienen de una victoria 1-0 ante Osasuna, por la Liga de España en la que se encuentran cuatros con 16 puntos.

El último entrenamiento del Atlético de Madrid en el estadio del Arsenal previo al duelo de Champions:

