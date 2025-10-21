El Atlético de Madrid de Julián Álvarez visitará al invicto Arsenal por la Champions League: hora, TV y formaciones

Horario y TV del partido
16.00: Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay
15.00: Bolivia, Venezuela y Miami
14.00: Colombia, Perú y Ecuador
13.00: Ciudad de México
Televisa ESPN y Disney + Premium
El último entrenamiento del Atlético de Madrid en el estadio del Arsenal previo al duelo de Champions:
La tabla de posiciones de la Champions League:
Cómo llega el Atlético de Madrid:
Los dirigidos por Diego Simeone vienen de una victoria 1-0 ante Osasuna, por la Liga de España en la que se encuentran cuatros con 16 puntos.
En cuanto a la Champions League, el Aleti perdió 3-2 con Liverpool en el inicio de la competencia y goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt en la siguiente jornada.
Cómo llega el Arsenal:
Los Gunners marchan con puntaje ideal en la Champions League luego de sus triunfos ante Athletic Club de Bilbao y Olympiacos de Grecia. Además, son líderes en la Premier League, con 19 puntos y apenas un partido perdido. En su última presentación vencieron al Fulham.
Los convocados del Cholo Simeone para el choque ante Arsenal:
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Arsenal vs Atlético de Madrid!
El Colchonero y los Gunners se miden en el Emirates Stadium de Londres por la tercera fecha de la Champions League.