Los secretos del rol de Gabriel Heinze en Arsenal que lo transformó en líder de la Premier League: “Es extraordinario en eso”

Heinze llegó a Arsenal en julio (Reuters)

La figura de Gabriel Heinze se ha convertido en un punto focal dentro del cuerpo técnico del Arsenal desde su llegada en julio de 2025. De acuerdo con Daily Mail, su presencia en el banquillo se distingue por su exigente metodología de trabajo y el impacto inmediato que ha generado en la estructura defensiva del equipo inglés.

El ex defensor argentino se ha hecho notar en los entrenamientos del Arsenal al dirigir sesiones intensas, especialmente orientadas a potenciar el rendimiento de la línea defensiva. El medio británico detalló que Heinze se encarga de poner a prueba a los jugadores mediante ejercicios de uno contra uno y rutinas centradas en el posicionamiento táctico, lo que ha contribuido a que el club solo haya recibido tres goles en los primeros once partidos de la temporada, con únicamente Liverpool, Manchester City y Newcastle United capaces de perforar la portería.

Cabe destacar que hasta el momento, el Arsenal lidera la Premier League con 19 puntos en ocho partidos jugados (6 ganados, 1 empatado y 1 perdido), por delante del Manchester City y el Liverpool con 16 y 15 unidades respectivamente. En la Champions, en tanto, cuenta con un puntaje ideal y quiere sumar su tercera victoria consecutiva ante el Atlético.

Según el informe en cuestión, Heinze ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo del joven lateral izquierdo Myles Lewis-Skelly, orientándolo en aspectos como la precisión en los centros al área y la capacidad de contribuir en acciones ofensivas, un aspecto señalado por fuentes internas del club. Daily Mail indicó que “Heinze, quien ha dirigido cinco equipos, es muy respetado por los jugadores y no se anda con rodeos. Saben que no está en el club para andar con rodeos”.

El argentino se sumó al cuerpo técnico de Arteta (Fotobaires)

El respeto a la figura de Heinze dentro del grupo se explica tanto por su currículum como por su manera de dirigir. Arteta refirió, antes del encuentro de Champions League ante el Atlético de Madrid, que “Gabi aportó algo diferente: esa voluntad de ganar. Y lo hemos visto claramente a lo largo de su carrera: esa experiencia para ganar y elevar el nivel, la ambición y el empuje de alguien al máximo. Es extraordinario en eso. Es decir, si alguien te dice: ‘Si haces eso, tendrás éxito’, y sabes que lo ha hecho y que lo ha logrado, hay mucha credibilidad en ello”.

El desembarco de Heinze en Arsenal se produjo luego de la salida de Carlos Cuesta, quien se marchó a la Serie A para asumir la dirección técnica del Parma, con solo 29 años. El argentino mantiene una relación de larga data con Mikel Arteta, forjada cuando ambos compartieron vestuario en el Paris Saint-Germain durante la temporada 2001/02. Aquella conexión personal facilitó la integración de Heinze al grupo de trabajo del entrenador español.

La trayectoria ganadora de Heinze como jugador, quien obtuvo títulos con Manchester United en Inglaterra, Real Madrid en España y Olympique de Marsella en Francia, también respalda su capacidad de influencia dentro del plantel.

Durante sus días de presentación en el conjunto inglés, Arteta hizo referencia sobre la influencia del argentino en sus primeros años como futbolista. “Estuvieron a mi lado todo el tiempo, detrás de mí, y me estaban guiando en todo lo que tenía que hacer en mi vida profesional, cómo tenía que entender el juego y fueron una inspiración para mí”, aseguró el entrenador de Arsenal sobre sus años junto al Gringo y Mauricio Pochettino en París.

Arsenal es líder de la Premier League (Reuters)

En el anuncio oficial de su incorporación, el club londinense expresó: “Estamos encantados de anunciar el nombramiento de Gabriel Heinze como entrenador del primer equipo masculino en nuestro cuerpo técnico. Heinze, ex internacional argentino, aporta al club una gran experiencia como jugador y entrenador”. El documento remarcó: “Estamos entusiasmados con la incorporación de Gabriel al cuerpo técnico del primer equipo masculino y le damos la bienvenida a él y a su familia al Arsenal”.

La labor de Heinze forma parte de un engranaje en el que también destacan figuras como el entrenador asistente Albert Stuivenberg y una defensa liderada por William Saliba y Gabriel, considerada una de las más sólidas de la Premier League. A nivel internacional, Heinze se retiró tras 73 apariciones con la selección argentina, en las que marcó tres goles y participó en finales de Copa América, Copa Confederaciones y en la conquista del oro olímpico en Atenas 2004 bajo la conducción de Marcelo Bielsa.