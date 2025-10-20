Deportes

La reacción de Gasly por radio en el momento del sobrepaso de Colapinto en el GP de EEUU

El argentino desobedeció las órdenes de Alpine y superó a su compañero en el cierre de la carrera de la Fórmula 1

El desenlace de la carrera en el Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 estuvo marcado por una decisión inesperada de Franco Colapinto, quien desobedeció las órdenes de su equipo Alpine y superó a Pierre Gasly en la penúltima vuelta, alterando la dinámica interna de la escudería en el Circuito de las Américas y sorprendiendo al piloto francés. El episodio se produjo inmediatamente después de que le señalaran al argentino que mantenga las posiciones, algo que Steve Nielsen, team principal, hizo sentir con una tajante reflexión.

Después de una carrera en la que los dos pilotos de Alpine sufrieron las falta de rendimiento del monoplaza A525, se encontraron en la fase final de la competición. Tras el adelantamiento de Isack Hadjar (Racing Bulls) a Gasly, Colapinto se ubicó justo detrás de su compañero, mientras intentaba defenderse de los ataques de Gabriel Bortoleto (Sauber).

En ese contexto, desde el muro de boxes, el ingeniero de pista del pilarense, Stuart Barlow, transmitió una instrucción clara: “Ambos coches se están manejando aquí, así que solo tenemos que mantener nuestras posiciones, por favor”, según la comunicación recogida por el equipo. La respuesta del piloto argentino fue inmediata y contundente: “¡¿Espera, qué?! ¡¿Mantener nuestras posiciones?! ¡Pero es lento!”.

Por su parte, Josh Peckett, ingeniero de Gasly, le comunicó lo mismo: “Okey, Pierre, ambos autos recibieron la orden de mantener las posiciones”. Sin embargo, ignorando las instrucciones desde el box, Colapinto se lanzó en la curva 1, adelantó a Gasly y rápidamente se distanció, evidenciando la diferencia de ritmo entre ambos.

Pierre Gasly dejó en claro su disgusto rápidamente, ya que el ataque de Colapinto le generó una gran confusión. “¿Qué habíamos dicho? ¡Dijeron que mantengamos las posiciones!”, soltó inmediatamente por la radio cuando fue sobrepasado por el argentino. Finalmente, el argentino concluyó en la 17.ª posición, mientras que el francés cayó al 19.º puesto tras ser superado por Bortoleto.

*El momento en el que Colapinto desobedeció las órdenes y superó a Gasly

A pesar del enojo en medio del fervor de la carrera, Gasly rebajó los humos en la conferencia de prensa y le restó importancia a la actitud de Colapinto, ya que prefirió centrarse en las enormes dificultades que tiene el vehículo.

“En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos”, comentó en declaraciones a Motorsport. Consultado sobre el adelantamiento de Colapinto, agregó: “Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo”.

Cuando Colapinto fue preguntado por la maniobra, respondió en la misma línea que su compañero: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”.

Sin embargo, el argentino recibió un fuerte recado por parte del team principal de Alpine. En la gacetilla de prensa brindada por el equipo de comunicaciones de Alpine, Steve Nielsen fue especialmente enfático al referirse a la desobediencia de Colapinto.

“Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran sus posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible de ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”, expresó Nielsen en el comunicado de prensa.

Cabe recordar que, a lo largo de la temporada, hubo varias oportunidades en las que desde el box le indicaran a sus pilotos que intercambien posiciones cuando estaban en una situación similar. Uno de los casos fue en el GP de Italia, en Monza, cuando le pidieron a Colapinto que deje pasar a Gasly en las últimas vueltas, a pesar de que el francés tenía neumáticos blandos nuevos y el sobrepaso era inevitable. Por su parte, en el GP de Países Bajos, en Zandvoort, el contexto fue al revés: desde el equipo le señalaron a Pierre que se deje superar por el argentino, algo que hizo después de varias curvas.

