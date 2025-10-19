La tajante frase de Gasly por el sobrepaso de Colapinto en el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

*El sobrepaso de Colapinto a Gasly

El desenlace del Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 corrido en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, dejó en evidencia las tensiones internas en Alpine tras el adelantamiento de Franco Colapinto a Pierre Gasly en las últimas vueltas. La maniobra, que permitió al piloto argentino quedarse con la 17ª posición, se produjo pese a una orden explícita del equipo para que ambos mantuvieran sus lugares en pista, lo que generó malestar y abrió un debate sobre la gestión interna de la escudería.

Durante la vuelta 54 de las 56 programadas, Colapinto recibió por radio la instrucción de Alpine de conservar su posición, ya que ambos monoplazas estaban regulando el ritmo. Sin embargo, el argentino, que contaba con neumáticos blandos en mejor estado y venía siendo presionado por el Sauber de Gabriel Bortoleto, cuestionó la directiva del equipo y replicó que Gasly era “demasiado lento”. En la siguiente vuelta, Colapinto ejecutó un adelantamiento por el interior en la curva 1, asegurando así el puesto 17, posición en la que cruzó la meta.

La situación de Gasly se complicó aún más cuando también fue superado por Gabriel Bortoleto (Sauber), lo que lo relegó al último lugar al momento de recibir la bandera a cuadros. Este desenlace reflejó los problemas de ritmo que afectaron al piloto francés durante toda la carrera.

*Las declaraciones de Colapinto

Consultado por los medios, entre ellos Motorsport, Gasly evitó profundizar en la polémica con su compañero y prefirió centrar su análisis en el bajo rendimiento del monoplaza: “En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos”, afirmó el francés, subrayando que la prioridad es resolver los problemas de performance.

Al repasar su actuación, Gasly detalló que el primer stint (tramo de carrera) fue positivo, aunque expresó dudas sobre la estrategia de paradas en boxes: “No estoy muy seguro de la parada en boxes, lo veremos con el equipo. Otra parada mala: salí justo detrás de Esteban (Ocon) en lugar de por delante. Traté de pelear con los neumáticos gastados, muy mal. El segundo stint con los blandos fue en tráfico”, explicó el francés de 29 años.

Sobre la orden de equipo que recibió Colapinto, Gasly se limitó a señalar que cumplió con su responsabilidad y reiteró su preocupación por el rendimiento general: “Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo”, esgrimió.

Cuando se le preguntó si estaba conforme con la maniobra de Colapinto, Gasly respondió: “Son cosas que necesitamos tratar dentro de la oficina y no tiene sentido liberar la frustración aquí. No estoy contento con esta carrera y, en general, simplemente estoy decepcionado con nuestro rendimiento esta tarde. Tendremos que hacerlo mejor”, concluyó.

Colapinto, por su parte, indicó: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”

La competencia norteamericana tuvo un trámite lineal con pocas emociones. Se impuso Max Verstappen, quien largó desde la pole positions (mejor posición de partida) y con su Red Bull sigue descontándole puntos a los pilotos de McLaren que lo preceden en el campeonato, Oscar Piastri, que terminó quinto, y Lando Norris, que resultó segundo luego de un gran duelo con Charles Leclerc, que con la Ferrari completó el podio.

La temporada continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital azteca.