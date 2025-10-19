Deportes

Radiografía de la carrera de Colapinto en Estados Unidos: del sobrepaso a Gasly a la contundencia de la telemetría

El argentino hizo lo que pudo con el A525 y terminó 17º. En el final le dijeron que debía mantener posiciones, pero desobedeció y superó a su compañero de equipo

Darío Coronel

Por Darío Coronel

Franco Colapinto terminó en el
Franco Colapinto terminó en el 18º y penúltimo puesto en Austin (Photo by Simon Galloway/LAT Images)

Franco Colapinto terminó 17º en el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, por la 19ª fecha de la temporada. El piloto argentino de 22 años hizo lo que pudo con un Alpine A525 que volvió a carecer de ritmo, pero se las arregló para poder superar en pista a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Franco largó en el 15º puesto y en el inicio perdió dos posiciones. Colapinto empleó neumáticos medios y pudo superar a Esteban Ocon (Haas), que arrancó con el compuesto duro, ese que tarda más en degradarse, pero también en tomar la adherencia óptima.

Luego el pilarense avanzó dos colocaciones por el abandono de Carlos Sainz (Williams) tras un toque a Kimi Antonelli (Mercedes) y el paso por los boxes del italiano. Colapinto se ubicó detrás de Gabriel Bortoleto (Sauber) quien comenzó con el caucho blando, el que más rápido toma adherencia en la pista y que permite una mayor velocidad. El argentino no pudo superar al brasileño y fue superado por Lance Stroll (Aston Martin), que también tuvo gomas blandas.

*La largada en Austin

Llegando al 20º giro, Colapinto no pudo acercarse a Stroll y los 4 segundos que el canadiense le sacó le impidieron al argentino poder aplicar el DRS, el sistema que permite el movimiento del alerón trasero para una mejora entrada de aire y por ende más velocidad al auto que viene detrás. Para usar esa herramienta debe haber menos de un segundo de diferencia.

El ritmo de Stroll le permitió alejarse más de Colapinto e incluso superó al compañero de equipo de Franco, Pierre Gasly. En ese momento los dos corredores de Alpine giraron juntos (13º y 14º).

La pérdida de ritmo afectó a Colapinto y en la 24ª vuelta fue superado por Antonelli. Cuatro giros más tarde, Alex Albon (Williams) también dio cuenta de Franco, quien opuso una férrea defensa y estuvieron a punto de tocarse, pero el tailandés lo terminó adelantando con un auto de superior rendimiento y que también tuvo neumáticos más frescos luego de su detención en los boxes.

*La lucha de Colapinto con Albon

Luego de un gran stint (tramo de carrera) en las que supo administrar las gomas medias, en la 33ª vuelta Colapinto hizo su parada en la que los mecánicos tardaron 3 segundos para la gestión del cambio de gomas. Ingresó en el 12º puesto y volvió a pista en la 19ª y última posición. Le pusieron neumáticos blandos. Quedó detrás de Isack Hadjar (Racing Bulls), quien también empleó las gomas blandas.

El argentino pudo ganar un lugar debido a la segunda parada de Bortoleto y a falta de 15 vueltas giró a unos 6 segundos de Hadjar. En las últimas tres vueltas Colapinto quedó detrás de Gasly, quien venía más lento y, pese a la orden de Alpine de mantener las posiciones, dio cuenta del francés, que luego también fue superado por el brasileño. Franco cruzó la meta en la 17ª.

Colapinto y Gasly tuvieron la misma estrategia: los dos partieron con gomas medias y terminaron con las blandas. El francés hizo su detención en la vuelta 28ª y el argentino en la 33ª. Pero la telemetría fue contundente a favor de Franco, quien luego de 21 vueltas marcó su mejor registro, 1m39s173, contra 1m39s269 de Gasly, que lo logró tras solo 3 giros con las blandas. Es decir, con el caucho más gastado, el bonaerense logró tener un crono superador respecto del galo con mismo compuesto.

*El sobrepaso de Colapinto a Gasly

Si bien la orden a Colapinto careció de sustento, su reacción y actitud dan cuenta de alguien que se siente titular para 2026. Si estuviese aún en un período de evaluación, es posible que Franco hubiese mordido la lengua y cedido. Pero acá el argentino volvió a demostrar su mérito y todo se encamina a que correrá en la próxima temporada.

La competencia norteamericana tuvo un trámite lineal con pocas emociones. Se impuso Max Verstappen, quien largó desde la pole positions (mejor posición de partida) y con su Red Bull sigue descontándole puntos a los pilotos de McLaren que lo preceden en el campeonato, Oscar Piastri, que terminó quinto, y Lando Norris, que resultó segundo luego de un gran duelo con Charles Leclerc, que con la Ferrari completó el podio.

La temporada continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital azteca.

