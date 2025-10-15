Argentina se enfrentará a Colombia por el pase a la final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

La selección argentina ostenta un perfecto andar en lo que va de la competencia tras ganar en sus cinco presentaciones. En la fase previa se impuso por 2-0 ante México gracias a los tantos de Maher Carrizo y Mateo Silvetti.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Argentina y Colombia, correspondiente a las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

La Albiceleste y la Tricolor se verán las caras este miércoles 15 de octubre, desde las 20, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos (Santiago de Chile). El árbitro principal será el portugués Joao Pinheiro, mientras que sus asistentes serán sus coterráneos Bruno Jesus y Luciano Maia. Oficiará de cuarto árbitro el estadounidense Joe Dickerson.

