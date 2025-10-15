Deportes

Argentina se enfrentará a Colombia por el pase a la final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

La Albiceleste y el combinado cafetero pujarán por un boleto a la definición del certamen. Desde las 20, por Telefe y DSports

Horario y dónde ver Argentina-Colombia por el Mundial Sub 20:

El partido se podrá ver a través de Telefe y DSports

20.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

19.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

18.00 Ecuador, Colombia y Perú

17.00 México

¿Cómo llega Argentina?

La selección argentina ostenta un perfecto andar en lo que va de la competencia tras ganar en sus cinco presentaciones. En la fase previa se impuso por 2-0 ante México gracias a los tantos de Maher Carrizo y Mateo Silvetti.

10:50 hsHoy

Probables formaciones:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.

10:45 hsHoy

La Albiceleste y la Tricolor se verán las caras este miércoles 15 de octubre, desde las 20, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos (Santiago de Chile). El árbitro principal será el portugués Joao Pinheiro, mientras que sus asistentes serán sus coterráneos Bruno Jesus y Luciano Maia. Oficiará de cuarto árbitro el estadounidense Joe Dickerson.

10:30 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Argentina y Colombia, correspondiente a las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Argentina chocará ante Colombia por
Argentina chocará ante Colombia por un lugar en la final del Mundial Sub 20

