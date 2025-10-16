La mejor motivación: la imagen que revela cómo la selección Sub 20 se inspira en Messi para intentar ganar el Mundial

La selección de Argentina es la más veces campeona del Mundial Sub-20 de la FIFA - crédito FIFA

La selección argentina Sub 20 está viviendo momentos soñados en el Mundial de la categoría disputado en Chile. Tras vencer a Colombia por 1-0 y acceder a la final, en la que se enfrentará a Marruecos, el elenco albiceleste adoptó una actitud muy particular.

Según informó ESPN, los jugadores argentinos comenzaron a ver compilados de Lionel Messi en 2005, cuando el astro dio un golpe de escena y se consagró campeón del mundo juvenil, en Países Bajos.

Con la intención de inspirarse de cara a último partido, los jugadores argentinos comenzaron a ver el Mundial que representó el escenario donde Leo se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol internacional, guiando a la Selección hacia su quinto título en la categoría y dejando una huella imborrable en la historia del torneo.

La historia indica que el recorrido de Argentina en esa Copa del Mundo comenzó bajo la dirección de Francisco Ferraro, quien asumió el mando tras la exitosa etapa de José Pekerman y Hugo Tocalli. El plantel, integrado por jóvenes que más tarde brillaron en la élite, contaba con nombres como Oscar Ustari, Ezequiel Garay, Lucas Biglia, Fernando Gago, Pablo Zabaleta, Neri Cardozo y Sergio Agüero. Messi, que acababa de cumplir 18 años y ya había debutado en el Barcelona con 17 bajo la conducción de Frank Rijkaard, aún no era titular indiscutido en la selección juvenil.

En el debut ante Estados Unidos, Ferraro optó por dejar a Messi en el banco, una decisión que se reflejó en la derrota por 1-0 frente al equipo que terminaría liderando el grupo. Tras ese traspié, el técnico modificó la alineación y le dio a Messi la oportunidad de ingresar en el segundo partido, frente a Egipto. La presencia del rosarino resultó determinante: Argentina ganó 2-0, con un tanto suyo y otro de Zabaleta, y el joven delantero se adueñó de la titularidad.

Luego de eso, Messi no salió más del 11 de arranque y se coronó con una actuación fantástica que incluyó goles en todos los partidos de mata-mata. En total, marcó seis tantos, dos en la final frente a Nigeria, y fue elegido como Mejor jugador del certamen.

Este gesto de los dirigidos por Diego Placente refuerza el vínculo que tuvieron con la Pulga durante el transcurso del certamen. Tras obtener el pase al encuentro decisivo, Messi utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de felicitación al equipo y, en particular, a Mateo Silvetti, autor del único gol del partido frente a los colombianos.

El propio capitán del seleccionado mayor celebró el triunfo y dedicó una felicitación especial a la joven figura por medio de su cuenta de Instagram: “VAMOSSS, A LA FINAL!! Felicitaciones a todos!! Grande @toto.silvetti!”.

Lo mismo había hecho en ocasión de los cuartos de final, cuando el elenco nacional venció por 2-0 a México y se clasificó a la semifinal tras 18 años de ausencia. "Felicitaciones chicos por el pase a semis. Y felicitaciones Toto Silvetti por el gol“, fue el comentario de la Pulga en la publicación que AFA posteó en su cuenta de Instagram con el resultado del partido.

El próximo domingo 19 de octubre, a las 20 (hora argentina), el equipo dirigido por Placente se enfrentará a Marruecos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, en un duelo que podrá verse en vivo a través de DSports y Telefé.