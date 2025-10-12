Deportes

El mensaje de Messi para la selección argentina Sub 20 tras el pase a la semifinal del Mundial: el guiño a uno de los goleadores

El astro rosarino celebró la victoria del elenco juvenil ante México en la Copa del Mundo que se disputa en Chile

Guardar
Ambos se midieron por los cuartos de final

El regreso de Argentina a las semifinales del Mundial Sub 20 tras casi dos décadas marca un hito en la historia reciente del fútbol juvenil. El equipo dirigido por Diego Placente aseguró su lugar entre los cuatro mejores del certamen al superar a México en cuartos de final, y recibió una felicitación muy especial: la de Lionel Messi.

El astro rosarino, que viene de brillar con el Inter Miami al firmar un doblete frente al Atlanta United, se expresó en redes sociales para celebrar el triunfo argentino y felicitó a Mateo Silvetti, que marcó un gol ante el elenco mexicano y es compañero suyo en Las Garzas. “Felicitaciones chicos por el pase a semis. Y felicitaciones Toto Silvetti por el gol“, fue el comentario de la Pulga en la publicación que AFA posteó en su cuenta de Instagram con el resultado del partido.

Los juveniles, por su parte, ya tienen fecha, horario y rival confirmados para la próxima instancia: el miércoles 15 de octubre, a las 20, enfrentarán a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

EL comentario de Messi
EL comentario de Messi

La última vez que la selección argentina alcanzó esta etapa fue en Canadá 2007, cuando un plantel liderado por Sergio Agüero venció 3-0 a Chile en semifinales y luego conquistó el título tras imponerse 2-1 a República Checa en la final.

Desde entonces, el recorrido del conjunto albiceleste en la categoría estuvo marcado por altibajos: no logró clasificarse a los Mundiales de Egipto 2009 y Turquía 2013, quedó eliminado en fase de grupos en Nueva Zelanda 2015 y Corea del Sur 2017, y sufrió dos eliminaciones consecutivas en octavos de final, primero en Polonia 2019 y luego en la edición disputada en Argentina 2023. El mejor desempeño en ese lapso fue en Colombia 2011, donde alcanzó los cuartos de final y cayó por penales ante Portugal.

El presente torneo, celebrado en Chile, muestra a una Argentina que reafirma su condición de potencia histórica en la categoría. En la fase de grupos, el equipo de Placente dominó el Grupo D con victorias por 3-1 sobre Cuba, 4-1 frente a Australia y 1-0 ante Italia. En octavos de final, superó con autoridad a Nigeria por 4-0, y en cuartos de final eliminó a México.

La historia de Argentina en semifinales del Mundial Sub 20 es contundente: ha alcanzado esta instancia en ocho ocasiones y solo fue derrotada una vez, en 2003, cuando perdió 1-0 ante Brasil en Emiratos Árabes Unidos. En seis de esas oportunidades, el equipo argentino se consagró campeón. La única vez que ganó la semifinal y cayó en la final fue en México 1983, tras vencer 1-0 a Polonia y perder por el mismo marcador ante Brasil en el partido decisivo.

En caso de no avanzar a la final, la selección argentina disputará el partido por el tercer puesto el sábado 18 de octubre, a las 16, nuevamente en el Estadio Nacional de Santiago. Si logra clasificarse al duelo por el título, jugará el domingo 19 de octubre, a las 20, en el mismo escenario, frente al ganador de la semifinal entre Marruecos y el ganador de la llave Noruega-Francia.

Temas Relacionados

selección argentinaMundial Sub 20Lionel MessiMateo Silvettideportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate pierde con Sarmiento de Junín en el Monumental y complica su presente en el Torneo Clausura

El equipo de Gallardo viene de caer ante Central en Rosario y se reencuentra con su público en Núñez. El Millonario no gana hace tres partidos en el certamen local. Transmite TNT Sports

River Plate pierde con Sarmiento

Reclamo amenazante al árbitro y reacción innecesaria: la absurda expulsión a Sebastián Villa en 58 segundos

El ex delantero de Boca dejó a Independiente Rivadavia en inferioridad numérica durante el clásico de Mendoza frente a Godoy Cruz. Las imágenes

Reclamo amenazante al árbitro y

El blooper de Franco Armani con el que Sarmiento se puso en ventaja frente a River en el Monumental

El arquero no pudo contener un remate lejano y le sirvió el balón a Iván Morales, que no dudó y estableció el 1-0

El blooper de Franco Armani

El conmovedor homenaje a Miguel Russo en el Monumental: el respetuoso aplauso durante el minuto de silencio de los hinchas de River

El Millonario recibió a Sarmiento de Junín y hubo un momento de profundo respeto en memoria del entrenador de Boca Juniors recientemente fallecido

El conmovedor homenaje a Miguel

Un equipo de Primera División inició gestiones por Chiquito Romero: la decisión que tomó Boca Juniors

El ex arquero de la selección argentina está en el radar de una institución que acaba de perder a su experimentado guardameta debido a una grave lesión

Un equipo de Primera División
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estilo “showgirl”: cómo las celebridades

Estilo “showgirl”: cómo las celebridades lideran el regreso de la moda exuberante en alfombras rojas

El mundo del trabajo que viene: 7 consejos de un experto de Goldman Sachs para usar la IA

Tras un acuerdo judicial, condenaron y liberaron a tres extranjeros que lavaban dinero para el Comando Vermelho

Científicos identifican rastros de una rara enfermedad infantil en huesos antiguos hallados en Turquía

La mitad de la carga mundial de enfermedades está relacionada con factores de riesgo prevenibles

INFOBAE AMÉRICA
El jefe del Estado Mayor

El jefe del Estado Mayor de Israel calificó como un “fracaso devastador” el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron presentó al nuevo gobierno, el segundo en una semana

EEUU exigió al régimen de China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos recientemente

Malba anunció dos nuevas exposiciones centradas en el arte brasileño y caribeño

Netanyahu advirtió que Israel tendrá “grandes desafíos” de seguridad pese a la inminente liberación de los rehenes

TELESHOW
Juana Repetto habló sobre la

Juana Repetto habló sobre la soledad en su tercer embarazo: “Tengo que aprender a pedir ayuda”

Nico Vázquez, en medio de los rumores de romance con Dai Fernández: “Nuestro vínculo no tiene título, es algo de días”

Enamorados: Wanda Nara confirmó su romance con Martín Migueles con una foto juntos en Misiones

El accidente que cambió la vida de Hernán Piquín: “Casi quedo cuadripléjico”

Thiago Medina dio el primer paseo con sus hijas tras recibir el alta de su accidente: “Domingo en familia”