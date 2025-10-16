La reacción de Lionel Messi tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial Sub 20: el guiño al goleador Mateo Silvetti

El posteo de Lionel Messi tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial Sub 20

La selección argentina Sub 20 accedió a la final del Mundial tras superar por 1 a 0 a Colombia en Santiago de Chile con un gol de Mateo Silvetti, delantero de 19 años que actúa en el Inter Miami junto a Lionel Messi. El propio capitán del seleccionado mayor celebró el triunfo y dedicó una felicitación especial a la joven figura por medio de su cuenta de Instagram: “VAMOSSS, A LA FINAL!! Felicitaciones a todos!! Grande @toto.silvetti!”.

Silvetti ingresó desde el banco para disputar el segundo tiempo, en reemplazo de Ian Subiabre, y resolvió el encuentro cerca de los 71 minutos tras una asistencia de Gianluca Prestianni. La definición de revés permitió a la Argentina asegurarse la presencia en la séptima final de la categoría. La publicación de Messi replicó las felicitaciones al equipo y enfatizó su vínculo con el atacante, reforzando el acompañamiento del referente tanto dentro como fuera de la cancha.

El delantero desempató la contienda en Santiago de Chile

Silvetti lleva tres goles y una asistencia en el torneo, pese a no haber sido titular en ningún partido. Su promedio es de un tanto cada 49 minutos jugados, muestra de su efectividad. Anteriormente, anotó en los octavos de final ante Nigeria y en cuartos frente a México.

El seguimiento de Messi sobre la campaña del juvenil surgió a partir del vínculo que ambos mantienen desde la llegada de Silvetti al equipo estadounidense. La confianza del capitán argentino quedó reflejada incluso en la cesión de un penal en la Major League Soccer, hecho aún más trascendente por tratarse de la primera temporada del joven atacante en el club.

Por su parte, el propio Silvetti repasó tras el partido: “Este grupo lo buscó, se lo merece. Venimos de muchos días de preparación; no es una competición fácil, no son rivales fáciles, pero supimos manejar cada encuentro y somos merecedores de la final”. Señaló, además, la importancia de los recambios en la selección: “Argentina es un país muy rico en jugadores. Los que entran en el 11 y los que estamos afuera estamos en condiciones de ayudar”.

Mateo Silvetti junto a Lionel Messi

La convocatoria del delantero al Mundial Sub 20 consolidó su condición de “protegido” de Messi por la mentoría que recibe en el Inter Miami. El plantel dirigido por Diego Placente ahora buscará su séptima corona mundialista el próximo domingo frente a Marruecos, equipo que eliminó por penales a Francia. El partido se jugará, nuevamente, en el estadio de Santiago de Chile desde las 20:00, señalando la posibilidad de coronar la campaña de una generación marcada por el aporte de los jóvenes y el respaldo de referentes experimentados.

La cotización de Silvetti había crecido ya desde su pase desde Newell’s Old Boys al club estadounidense, operación valuada en torno a los 4 millones de dólares. Durante su última temporada en Rosario disputó 15 partidos y anotó dos tantos, mientras que en su adaptación al fútbol estadounidense participó en tres encuentros oficiales en la Major League Soccer antes del inicio del campeonato juvenil mundialista.