Deportes

La terminante frase de un directivo del Inter de Milán ante los rumores del posible fichaje de Neymar

El director deportivo neroazzurro descartó de plano la chance de sumar al brasileño

Guardar
Neymar, tachado en Inter de
Neymar, tachado en Inter de Milán (Jota Erre/AGIF/Sipa USA)

La posibilidad de que Neymar se incorpore al Inter de Milán ha sido descartada de manera categórica por la propia directiva del club italiano, pese a que en las últimas semanas los rumores sobre su regreso a Europa, y en particular a la Serie A, habían cobrado fuerza. Piero Ausilio, director deportivo del Inter, negó cualquier tipo de negociación o interés por el delantero brasileño, calificando tales versiones como infundadas y carentes de fundamento.

El nombre de Neymar había sido vinculado tanto al Nápoles como al Inter de Milán, según reportes que circularon recientemente y que sugerían un posible retorno del futbolista al continente europeo. Sin embargo, Piero Ausilio fue contundente al desmentir estas informaciones en una entrevista con Corriere dello Sport, donde afirmó: “¿Neymar? Eso es una tontería. Nunca había oído hablar de él para fichar por el Inter y jamás nos lo ofrecieron. Son solo tonterías”, dejando claro que el club no ha considerado su fichaje en ningún momento.

El directivo del Inter también cuestionó la verosimilitud de los rumores sobre movimientos de mercado en esta etapa de la temporada, al señalar en la misma entrevista: “¿De verdad alguien cree que, tras un mes y medio de competición, ya hay clubes negociando fichajes para enero? Es fantasía pura”. De este modo, Ausilio buscó disipar cualquier especulación sobre la llegada de Neymar al club neroazzurro, en un contexto en el que el jugador brasileño busca opciones para regresar a Europa y así prepararse de cara al Mundial de 2026.

Neymar, fuera de la órbita
Neymar, fuera de la órbita de los clubes importantes y la selección brasileña (REUTERS/Thiago Bernardes)

Actualmente, Neymar milita en el Santos, equipo con el que tiene contrato hasta dentro de pocos meses y para el que no se prevé una renovación. Esta situación coloca al exdelantero del Barcelona y del París Saint Germain en una posición incierta respecto a su futuro profesional. El futbolista atraviesa su tercera lesión desde su llegada al club brasileño en enero y se espera que pueda volver a las canchas en noviembre, un mes decisivo para el Santos, que lucha por evitar el descenso en el campeonato brasileño y cuenta con solo tres puntos de ventaja sobre los puestos de segunda categoría.

En cuanto al Nápoles, no existe confirmación sobre un interés actual en Neymar, aunque durante el verano algunos medios informaron que el club evaluó la posibilidad de fichar al delantero. La eventual llegada del brasileño como agente libre podría facilitar su incorporación, ya que el principal obstáculo sería la negociación de su salario. Además, la opción de que Neymar comparta vestuario con De Bruyne, quien se sumó al equipo esta temporada, representa un atractivo adicional para la afición napolitana.

El debate sobre el presente y el futuro de Neymar también ha generado opiniones divididas en el ámbito futbolístico brasileño. El exportero Emerson Leão, campeón del mundo en 1970, expresó sus reservas sobre el impacto del delantero, al declarar que “no sirve de ejemplo para nadie”, según recogió Corriere dello Sport. Leão subrayó la importancia de la conducta tanto dentro como fuera del campo y consideró que la selección brasileña necesitará a Neymar en la próxima cita mundialista, por lo que el jugador debería prestar mayor atención a su estado físico.

Al referirse al rendimiento actual de Neymar, Emerson Leão puntualizó: “En su cabeza, cuando va a iniciar una jugada, sabe lo que va a hacer, pero ya no puede. No tiene la misma reacción muscular ni la secuencia de entrenamiento. No es el mismo atleta”, reflejando así las dudas sobre la capacidad del futbolista para recuperar su mejor nivel a los 33 años.

Temas Relacionados

NeymarInter de MilánSantos de BrasilFútbol InternacionalSerie A

Últimas Noticias

River Plate buscará cortar su mala racha en su choque ante el Talleres de Carlos Tevez: hora, TV y formaciones

El Millonario, que arrastra cuatro derrotas en fila en el Torneo Clausura, intentará pisar con fuerza ante la T. Desde las 20.30, por TNT Sports

River Plate buscará cortar su

Franco Colapinto largará 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de la escudería Alpine, a bordo de su A525, comenzará desde la parte baja de la grilla. Luego será la clasificación de la carrera principal

Franco Colapinto largará 17° en

Pep Guardiola reconoció su error con Julián Álvarez: “Me encantaría tenerlo”

El director técnico del Manchester City se lamentó por la partida de la Araña, actual figura de Atlético de Madrid

Pep Guardiola reconoció su error

Boca Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba en un emotivo partido tras la pérdida de Miguel Russo: hora, TV y probables formaciones

El Xeneize y el Pirata se cruzan desde las 18 en la Bombonera. Televisará ESPN Premium

Boca Juniors recibirá a Belgrano

Independiente Rivadavia recibirá a Banfield en la continuidad de la fecha 13 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La Lepra y el Taladro se verán las caras en Mendoza en un duelo clave por acercarse a los puestos de playoff. Desde las 15.45, por ESPN Premium

Independiente Rivadavia recibirá a Banfield
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lázaro Báez regresará a la

Lázaro Báez regresará a la cárcel de Ezeiza: la Justicia Federal rechazó el habeas corpus de la defensa

“Es desafortunado”: Santilli se distanció de los dichos de Reichardt sobre la “enfermedad mental” en los votantes K

Un joven médico murió al caer 40 metros desde un mirador en el Parque Los Glaciares de Santa Cruz

“Queremos competirle a los productores de EEUU”: las reformas que reclamaron los números uno del agro en el Coloquio de IDEA

El fin de semana llega sin lluvias al AMBA, pero con tormentas y vientos en gran parte del país

INFOBAE AMÉRICA
Nuevo ataque en el mar

Nuevo ataque en el mar Rojo: un buque mercante se incendió tras el impacto de un proyectil cerca de Yemen

Cuáles son los grupos perseguidos por los terroristas de Hamas en Gaza tras el alto el fuego con Israel

El papa León XIV defendió el matrimonio cristiano frente a modelos de uniones “pasajeras y egoístas”

El régimen talibán y Pakistán retoman el diálogo en Doha tras los recientes enfrentamientos fronterizos

Ucrania rescató a un adolescente y a dos militares que estaban en condiciones de esclavitud en territorio ocupado por Rusia

TELESHOW
Murió a los 54 años

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de la calle Avellaneda y la del shopping es la misma”

Nico Vázquez y el detrás de escena del éxito de Rocky: “Fuimos por todo y lo logramos”