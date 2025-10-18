Deportes

La accidentada largada en la carrera Sprint que terminó con un choque múltiple y el abandono de los dos McLaren en el GP de Estados Unidos

Oscar Piastri y Lando Norris se tocaron y quedaron fuera de pista. Max Verstappen sacó provecho y terminó primero

La largada de la carrera Sprint en el GP de Estados Unidos tuvo imprevistos para casi todos los pilotos. El accidente en la primera curva alteró de inmediato el desarrollo, cuando Oscar Piastri protagonizó un contacto con Nico Hülkenberg y, acto seguido, impactó contra Lando Norris. Este incidente obligó a los dos corredores de McLaren a retirarse de la competencia, dejando a su escudería sin representantes en pista desde los primeros instantes. El que aprovechó para tomar el liderazgo y adueñarse de la carrera rápida fue Max Verstappen.

Franco Colapinto también resultó afectado por un golpe en ese mismo tramo, lo que incrementó la tensión en el inicio. La dirección de carrera desplegó el Safety Car para gestionar la situación y permitir la remoción de los vehículos involucrados. El tercer piloto que abandonó en la primera vuelta fue el español Fernando Alonso. Por su parte, el que mayor provecho sacó de este accidente, fue el japonés Yuki Tsunoda, que escaló once lugares.

Tras el impacto sufrido con uno de los coches de Racing Bulls, el monoplaza del argentino debió dirigirse a boxes para ser revisado, aunque el equipo confirmó que el Alpine continuaría en competencia. Este episodio alteró la estrategia inicial y obligó a la escudería a replantear su enfoque para el resto de la prueba. Colapinto, de entrada, quedó en el último puesto. Finalmente culminó 14° por el abandono de cinco competidores y la sanción contra Oliver Bearman (penalizado con 10′' por ganar lugar fuera de la pista). El compañero de equipo de Franco, Pierre Gasly, culminó décimo.

Paradójicamente, Verstappen se había tomado con sorna las “reglas papaya” que rigen en la escudería McLaren. ¿En qué consisten? Es un código de conducta para los pilotos de la escudería británica que establece competir duro pero de manera limpia y sin contacto físico entre ellos.

En la vuelta 16, hubo otro choque que derivó en dos nuevos abandonos: Esteban Ocon y Lance Stroll quedaron afuera de la Sprint y obligaron al reingreso del auto de seguridad. La mala maniobra del piloto canadiense dejó sin chances de culminar la carrera rápida al francés.

Este último percance llevó a que las últimas dos vueltas fueran completas con safety car, por lo que Verstappen se aseguró la victoria sin acelerar a fondo. Los ocho que sumaron puntos en la Sprint fueron Verstappen (8), Russell (7), Carlos Sainz (6), Hamilton (5), Leclerc (4), Albon (3), Tsunoda (2) y Antonelli (1).

Vale decir que, tras la Sprint, la tabla de posiciones de pilotos mantiene como líder a Piastri (336 puntos), seguido de Norris (314) y Verstappen (281). Por detrás figuran George Russell (244), Charles Leclerc (177), Lewis Hamilton (130), Kimi Antonelli (89), Alex Albon (73), Isaac Hadjar (39) y Nico Hülkenberg (37). El único corredor que todavía no cosechó unidades es Colapinto, al igual que su antecesor Jack Doohan.

En la carrera de constructores, McLaren lidera cómodamente con 650 puntos, seguido por Mercedes (333), Ferrari (307), Red Bull (300), Williams (111), RB (72), Aston Martin (68), Kick Sauber (55), Haas (46) y Alpine (20).

La carrera Sprint en la Fórmula 1 es una competencia corta de aproximadamente 100 kilómetros, lo que representa cerca de un tercio de la distancia de un Gran Premio tradicional. Su duración ronda los 30 minutos y su objetivo es favorecer una carrera dinámica, con menos enfoque en la estrategia y más en la acción en pista, ya que no existen paradas obligatorias en boxes. Solo algunos circuitos seleccionados integran esta modalidad en el calendario, elegidos por su potencial para ofrecer adelantamientos.

La actividad de la Fórmula 1 continuará este sábado desde las 18:00 (hora argentina) con la sesión de clasificación general de cara a la carrera principal. El Gran Premio de los Estados Unidos, que contará con un total de 56 vueltas, dará inicio el domingo a las 16:00.

